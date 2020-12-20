Рецепт праздничной закуски, который проверен временем!

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом праздничной закуски, которая проверена временем. Всегда готовлю ее для гостей на праздничный стол. Красиво, вкусно и празднично!

Ингредиенты:

Сыр твердый – 120 г

Ветчина – 100 г

Яйца вареные – 2 шт.

Грибы маринованные – 250 г

Огурец свежий – 2 шт.

Майонез – 50 г

Петрушка – 4-5 веточек

Приготовление:

1. Ветчину режем очень мелко, натираем на терке сыр и яйца. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

2. У маринованных грибов отделяем шляпки от ножек.

3. Огурец нарезаем шайбочками толщиной примерно 1 см.

4. Формируем закуску: на шайбочки из огурцов выкладываем сформированные шарики из салатной массы и придаем им конусообразную форму, а сверху одеваем шляпку от маринованных грибов.

5. Украсить закуску можно зеленью или салатными листьями.

Всем вкусных праздников)