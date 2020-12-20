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Рецепт праздничной закуски, который проверен временем!

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом праздничной закуски, которая проверена временем. Всегда готовлю ее для гостей на праздничный стол. Красиво, вкусно и празднично!

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Ингредиенты:

Рецепт праздничной закуски, который проверен временем!

Сыр твердый – 120 г
Ветчина – 100 г
Яйца вареные – 2 шт.
Грибы маринованные – 250 г
Огурец свежий – 2 шт.
Майонез – 50 г
Петрушка – 4-5 веточек

Приготовление:

1. Ветчину режем очень мелко, натираем на терке сыр и яйца. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.
2. У маринованных грибов отделяем шляпки от ножек.
3. Огурец нарезаем шайбочками толщиной примерно 1 см.
4. Формируем закуску: на шайбочки из огурцов выкладываем сформированные шарики из салатной массы и придаем им конусообразную форму, а сверху одеваем шляпку от маринованных грибов.
5. Украсить закуску можно зеленью или салатными листьями.
Всем вкусных праздников)

 

 

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