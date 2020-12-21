Салаты с креветками рецепты простые и вкусные

В настоящее время креветки можно часто встретить в различных салатах и закусках на праздничном столе. Из-за дороговизны продукта креветки редко готовят просто в качестве семейного ужина.

При выборе морепродукта данной категории необходимо отдавать предпочтение охлажденному продукту, который не содержит льда.

Что касается сочетания креветок с другими компонентами различных блюд, то эти морепродукты раскрывают свой вкус в сочетании с яйцами, огурцами или помидорами, а также сырами и, конечно, другими морепродуктами.

В качестве заправки для полезных салатов с креветками лучше отдавать предпочтение майонезу, сметане, не сладкому йогурту и простому оливковому маслу.

Салат с креветками рецепт без майонеза

Этот салат имеет потрясающий экзотический вкус. При этом блюдо с морепродуктами и авокадо прекрасно насыщает организм. Готовиться закуска очень быстро, буквально в течение 10 минут.

Составляющие:

укроп – один пучок;

один спелый авокадо;

лимонный сок – 20 грамм;

помидор – 140 грамм;

чищеные креветки – один стакан;

оливковое масло;

немного соли.

Технология

Для создания закуски необходимо очистить авокадо, косточку с продукта также удаляю. После продукт нарезаю небольшими кусочками произвольной формы.

Дополнительно овощ необходимо совсем немного взбрызнуть соком лимона.

Очищенные креветки и томат также нарезаю ломтиками.

Все подготовленные компоненты смешиваю в глубокой емкости. Поливаю овощи оливковым маслом. При желании закуску можно немного подсолить. Для подачи салат укладываю на зелень (салатный лист).

Если не нравится майонез как заправка, то предлагаю вашему вниманию заправки без майонеза.

Легкий салат с креветками

Этот нежный и легкий салат приготовить очень просто. Для создания блюда лучше использовать томаты различных сортов и цвета. Так закуска получиться яркой и очень ароматной. Для украшения блюда можно использовать свежую зелень.

Компоненты:

очищенные креветки – 1,5 стакана;

две столовые ложки оливкового масла;

сок половинки лимона;

свежий базилик – 20 грамм;

веточка свежего тимьяна;

три томата среднего размера;

один свежий огурец;

четыре зубчика чеснока;

четверть чайной ложки соли;

немного черного перца.

Технология

Духовой шкаф перед приготовлением закуски разогреваю до температуры 180 градусов. Креветки раскладываю на противень, морепродукты немного взбрызгиваю оливковым маслом. К продукту добавляю чеснок и тимьян в указанном количестве. Дополнительно морепродукты подсаливаю и перчу по вкусу. Запекаю креветки около 10 минут до приобретения продуктом розового цвета.

В глубокую емкость перекладываю уже готовые морепродукты, при этом части чеснока и тимьян необходимо убрать. В тару добавляю лимонный сок. Все тщательно перемешиваю. Помидоры и огурец нарезаю произвольно не очень мелко. К морепродуктам отправляю подготовленные овощи, нарезанный базилик. Для подачи салат выкладываю на плоское блюдо и немного взбрызгиваю маслом.

Салат с кальмарами и креветками

Этот салат уместен как на праздничном столе, так и в качестве дополнения к ежедневным блюдам. Готовиться закуска ну очень быстро. Благодаря кальмарам и красной икре в составе салата блюдо получается очень сытным и оригинальным.

Составляющие:

полторы столовые ложки несладкого йогурта;

2/3 стакана консервированных кальмаров;

пол чашки (100 грамм) мидий;

креветки – 100 грамм;

пару столовых ложек красной икры;

четыре перепелиных яйца.

Технология

Перепелиные яйца перед готовкой отвариваю и очищаю от скорлупы. При выборе замороженных креветок продукт лучше разморозить естественным путем. Далее креветки очищаю.

Чтобы мидии не потеряли форму при варке в дальнейшем, их лучше не заливать до приготовления водой.

Кальмары нарезаю тонкой соломкой.

Крабовые палочки, лучше выбрать не мороженные, нарезаю поперек.

Для готовки креветки и мидии заливаю кипятком всего на 2-3 минуты. Яйца нарезаю произвольными кусочками.

Для создания интересной заправки для салата нужно в отдельной емкости соединить кусочки перепелиных яиц и красную икру. Дополнительно продукты смешиваю вилкой.

Далее морепродукты вынимаю из кипятка. В глубокой таре соединяю все компоненты салата, тщательно перемешиваю продукты, заправляю их полученной заправкой из икры и подаю к столу. Приятного аппетита.

Рецепт с креветками и авокадо

Этот вариант закуски с огурцами, креветками и кусочками авокадо покорил мое сердце раз и навсегда. Готовиться блюдо ну очень просто. Его под силу создать даже ребенку.

Ингредиенты:

несколько зубчиков чеснока;

немного соли;

черный перец по вкусу;

стакан креветок;

один свежий огурец;

пару веточек зеленого базилика;

оливковое и растительное масло для заправки;

один лайм среднего размера.

Технология

С веточек базилика предварительно обрываю листья. Стебель зелени измельчаю очень мелко. Чеснок в указанном количестве нарезаю произвольно.

Сковороду отправляю на огонь, в тару наливаю немного растительного масла. Сюда выкладываю креветки. К морепродуктам дополнительно помещаю стебель базилика, черный перец, а также чеснок. Креветки с пряностями обжариваю не более трех минут и емкость снимаю с огня.

С лайма при помощи терки нужно снять цедру, одна половинка продукта нам пригодиться в дальнейшем.

Шкурку с огурца снимаю ножом. Измельчаю продукт до состояния мелкого кубика.

Авокадо очищаю, косточку с продукта при этом убираю. А мякоть плода нарезаю произвольными кусочками по габаритам напоминающие части огурца.

В миску для салата отправляю порезанный огурчик, креветки и авокадо, а также цедру лайма. В салат можно добавить листья базилика, которые остались. Их немного следует произвольно порубить ножом. Полученные овощи заправляю соком половины лайма, оливковым маслом. Блюдо подсаливаю по вкусу и тщательно перемешиваю. Приятного аппетита.

Вкусный салат с креветками и ананасом

Это легкое и немного сладковатое блюдо полюбилось мне еще прошлой зимой. Тогда я попробовала закуску у своей подруги. Сегодня я готовлю такой салатик практически на каждое семейное мероприятие. Мои гости очень любят такое простое блюдо с морепродуктами и ананасом.

Компоненты:

несколько чайных ложек лимонного сока;

полтора стакана чищеных креветок;

четыре колечка консервированного или свежего ананаса;

три куриных яйца;

немного перца и соли по вкусу;

кусочек твердого сыра – 80 грамм;

один свежий огурец;

йогурт без подсластителей – три столовых ложки;

салатные листья для украшения блюда.

Технология

Куриные яйца отвариваю в подсоленной воде, остужаю до комнатной температуры и нарезаю мелко. Ананас измельчаю произвольными кусочками.

Креветки отвариваю, разрезаю на части и немного поливаю соком лимона.

Огурец разрезаю на кубики. В отдельной таре смешиваю все порезанные ингредиенты для салата. Заправить закуску можно не сладким йогуртом. Салат при желании перчу и солю по вкусу. Приятного аппетита.

С крабовыми палочками и креветками

Название этого простого и одновременно изысканного кушанья говорит само за себя. Этой закуской вполне можно потчевать особ королевской семьи не меньше. Хотя блюдо и отличается характерным ярко-выраженным вкусом морепродуктов, при этом оно обладает утонченным привкусом сыра и чеснока.

Составляющие:

несколько зубчиков чеснока;

креветки – 400 грамм;

кальмар – 300 грамм;

кусочек твердого сыра – около 300 грамм;

крабовое мясо – 300 грамм;

майонез для заправки;

несколько ложек красной икры.

Технология

Перед нарезкой продуктов для салата нужно отварить кальмар. Для этого морепродукт отправляю сразу в кипящую воду. Провариваю его несколько минут, после вынимаю и помещаю в ледяную воду. Так кожица кальмара будет сниматься легко и просто.

Воду на плите вновь довожу до состояния кипения, в нее помещаю креветки. Продукт провариваю не более 10 минут. После его откидываю на дуршлаг и остужаю до комнатной температуры.

Кальмара и крабовое мясо нарезаю тонкой соломкой.

Креветки просто очищаю от панциря. Сыр тру на терке.

Чеснок для измельчения пропускаю через пресс.

В глубокой таре совмещаю подготовленные ранее компоненты блюда, кроме икры. В массу добавляю немного майонеза и все тщательно перемешиваю. Отправляю салат настояться на полку холодильника на 20 минут.

Перед подачей закуски к столу в нее добавляю указанное количество красной икры и все еще раз хорошо перемешиваю. Вкусное и оригинальное угощение для гостей готово.

С королевскими креветками

Этот салатик с тигровыми креветками и руколой получается очень легким и необычайно ярким. Создать его может даже самая неопытная хозяйка.

Компоненты:

базилик красного цвета – 15 грамм;

двенадцать тигровых креветок;

один огурец среднего размера;

рукола – 30 грамм;

немного помидор черри (150 грамм);

одна столовая ложка оливкового масла;

небольшой ломтик лимона;

немного зеленого салата (40 грамм).

Технология

Салатные листья в рецепте следует порвать руками. Помидоры режу на половинки.

Огурец нарезаю произвольно не очень крупными кусочками.

Тигровые креветки отвариваю заранее, очищенный продукт дополнительно немного взбрызгиваю лимонным соком и добавляю в салат.

Блюдо заправляю оливковым маслом, перчу и солю по вкусу. Закуска готова. Приятного аппетита.

Простой салат на день рождения

Этот простой салатик с жаренными грибами и креветками поразит удачным сочетанием вполне на первый взгляд несовместимых продуктов. Стоит учитывать, что для готовки салата требуется предварительно обжарить некоторые его компоненты.

Составляющие:

креветки – 300 грамм;

листья салата;

грибочки – 300 грамм;

один огурец;

репчатый лук – одна штука;

три куриных яйца;

майонез для заправки.

Технология

Морепродукты в рецепте предварительно нужно отварить в соленой воде и почистить. С момента закипания жидкости продукт провариваю несколько минут. Что касается грибов, то они могут быть как замороженными, так и свежими. Продукт нарезаю небольшим кубиком и дополнительно пропариваю на сковороде несколько минут.

После к грибочкам добавляю измельченный репчатый лук и растительное масло. Ингредиенты, помешивая, жарю до готовности. Составляющие салата следует остудить до комнатной температуры. Далее подготовленные ранее продукты, а также кусочки свежего огурца и отварные яйца помещаю в глубокую миску, заправляю салат майонезом и немного подсаливаю. Все хорошо перемешиваю и закуска готова.

С креветками на Новый год

Накануне новогодних праздников практически каждая хозяйка ищет рецепт интересного салата для разнообразия привычного меню. Это легкое и одновременно вкусное блюдо с помидорами, листьями салата и креветками составит достойную конкуренцию привычному оливье.

Компоненты:

пол килограмма креветок;

соевый соус по вкусу;

бальзамический уксус для заправки;

несколько пучков салата;

немного оливкового масла;

три средних томата;

сок половины лимона (можно заменить на лайм);

Технология

Креветки вначале приготовления отвариваю в подсоленной воде. Время готовки морепродуктов – 4 минуты.

Листья салата мою и немного просушиваю. Зелень нарываю руками не очень мелко и выкладываю на дно тары.

Томаты мою и режу произвольными дольками. Их выкладываю на салатные листья.

Сверху томатов укладываю подготовленные креветки.

Для заправки в отдельной емкости смешиваю соевый соус, бальзамический уксус, масло и лимонный сок. Салат для подачи поливаю заправкой и подаю к столу.

Салат с креветками и курицей

Этот удивительно простой салатик понравиться любителям морепродуктов. Блюдо станет достойным украшением как семейного ужина, так и праздничного мероприятия. Креветки невозможно назвать бюджетной составляющей для закуски, однако в рецепте их количество не очень велико.

Компоненты:

твердый сыр – 150 грамм;

несколько свежих огурчиков;

пару штук яиц;

стакан креветок;

майонез – 80 грамм;

немного соли по вкусу.

Технология

Отваренные в подсоленной воде яйца чищу и режу небольшим кубиком. Твердый сыр нарезаю произвольными кусочками. Они не должны быть очень крупными.

Свежий огурец в количестве двух штук мою и режу мелкими кусочками. Все составляющие закуски лучше порезать одинаково, так салат будет смотреться целостно и органично.

Замороженные морепродукты помещаю для приготовления в кипящую соленую воду на несколько минут. После креветки откидываю на дуршлаг и очищаю.

Все подготовленные компоненты блюда соединяю в глубокой емкости, к ним добавляю майонез и соль, все тщательно перемешиваю. Салат на праздничный стол готов!

С кукурузой и креветками

Этот интересный салатик с креветками, сладкой кукурузой и огурцом приготовить ну очень легко. Благодаря своим простым компонентам блюдо имеет достаточно низкую калорийность (на 100 грамм продукта приходиться всего 55 калорий).

Составляющие:

стакан очищенный приготовленных креветок;

один свежий огурец;

пару столовых ложек майонеза;

три куриных яйца;

банка консервированной кукурузы – 250 грамм.

Технология

С консервированного продукта удаляю лишнюю воду перед использованием. Креветки для приготовления заливаю кипятком на пять минут. После лишнюю воду с продукта сливаю.

Огурец мою, немного просушиваю салфеткой и нарезаю кубиком небольшого размера.

Яйца отвариваю, чищу от скорлупы и режу произвольными кусочками. В глубоком салатнике соединяю подготовленные креветки, сладкую консервированную кукурузу, а также огурец и кусочки куриных яиц.

Блюдо заправляю майонезом. При желании закуску немного подсаливаю. Все компоненты перемешиваю и салат можно подавать к столу.

Салат с креветками и свежим огурцом

Этот удивительный рецепт салата с огурцом и креветками понравиться многим хозяйкам благодаря своей простоте в приготовлении и особому вкусу. Для заправки блюда можно использовать как простой майонез, так и соус из сметаны и майонеза.

Составляющие:

пол кило неочищенных креветок;

пачка крабовых палочек (200 грамм);

три отварных яйца;

свежий огурец;

100 грамм твердого сыра;

сметана и майонез для заправки – половина стакана.

Технология

Готовку закуски начинаю с нарезки яиц и крабовых палочек. Продукты измельчаю произвольными кусочками.

Огурец режу соломкой, при этом лишнюю влагу с продукта отжимаю.

Креветки отвариваю и очищаю от панциря.

Все составляющие блюда смешиваю ложкой. Закуску заправляю майонезом, который пополам смешан со сметаной. Твердый сыр натираю на терке. Готовый салат украшаю сыром и подаю к столу.

Очень вкусный и изысканный салат с креветками и помидорами

Непростой авторский рецепт, который я взял с канала «Готовим дома». И насыщен витаминами, и любимые морепродукты. В общем попробовать стоит.



Выбирайте на свой вкус и кошелек. Приятного аппетита.