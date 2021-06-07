Винегрет "Летний", вкусный и простой

Кто-то сейчас, конечно, напишет, что "винегрет за зиму надоел". Но мне нет. Я очень люблю этот салат. И сегодня поделюсь своим летним вариантом винегрета. Свеженький, ароматный и очень вкусный получается. А главное, что готовится просто-просто!

КАК ГОТОВИТЬ:

Вначале все просто. Все, как обычно. Нарезаю запеченную или отваренную свеклу на небольшие кубики. Выкладываю в миску, добавляю немного масла и перемешиваю и оставляю минут на 15.

Овощи, кстати, я люблю в этом салате именно запеченные. Так вкуснее получается. И свекла, конечно, должна быть сладенькой!

Добавляю нарезанный картофель (лучше молодой) и морковь. Добавляю консервированную фасоль. Жидкость я слила, а фасоль промыла. Фасоль можно заменить консервированным зеленым горошком.

Нарезаю очень мелко лук. И тоже отправляю его в миску (можно предварительно его замариновать, будет еще вкуснее). Лук можно взять зеленый - для летнего варианта винегрета даже лучше))

Огурцы добавляю свежие. Нарезаю их тоже на небольшие кубики.

А для кислоты в этот салат я добавляю щавель. Листочки щавеля хорошо мою, просушиваю и нарезаю. Стебли я убираю. Но можно и их добавить в салат (они же тоже кисленькие)!

Осталось посолить по вкусу, добавить немного черного перца и заправить ароматным подсолнечным маслом.

Перемешиваю и пробую салат. Если кислоты недостаточно - добавляю еще немного щавеля.

И все! Можно подавать сразу. Но салат станет вкуснее, если постоит хотя бы час в холодильнике.

Рецепт:

• Свекла (отварная или запеченная) - 3 шт.

• Картофель (молодой отварной) - 2-3 шт.

• Морковь (отварная или запеченная) - 1 шт.

• Фасоль консервированная - 1 бан.

• Лук - 1/4 шт.

• Огурцы свежие - 2-3 шт.

• Щавель - 1 пуч.

• Масло подсолнечное ароматное (для заправки)

• Перец черный молотый

• Соль