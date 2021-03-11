Минтай — любимец многих кулинаров. Я обожаю эту рыбу не только из-за ее демократичной цены, но и массы полезных свойств. А недавно список моих дежурных блюд пополнила и эта ароматная запеканка из минтая, овощей и сыра.

Если нужно приготовить что-то быстрое, вкусное и недорогое, это сытное блюдо в духовке всегда меня выручает. Рыба получается сочной и буквально тает во рту. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

Минтай 600 г Приправа для рыбы 1 ч. л. Лук 2 шт. Морковь 1 шт. Помидор 2 шт. Твердый сыр 70 г Соль по вкусу Укроп по вкусу

Приготовление

Сперва отделите филе минтая от костей. Хорошо промойте рыбу и обсушите с помощью бумажных полотенец. Нарежьте минтай на порционные кусочки и хорошо натрите их специями. Лук нарежьте кубиками, помидоры — тонкими полукольцами, а морковь натрите на терке. Обжарьте лук до появления золотистого цвета и добавьте в сковороду тертую морковь. Жарьте до полуготовности. Жаропрочную форму слегка смажьте растительным маслом. Выложите туда кусочки минтая. Сверху добавьте зажарку из лука и моркови. Третьим слоем выложите полукольца помидора. Накройте форму крышкой и отправьте рыбу готовиться в духовке примерно 20 минут при 190 градусах. Затем снимите крышку и продолжайте готовить блюдо еще 10 минут. Натрите сыр и посыпьте его на рыбную запеканку. Поставьте ее в духовку еще на 2 минуты. Блюдо готово! Украсьте готовую запеканку рубленным укропом.

Такое сытное блюдо из рыбы не займет у вас много времени, но порадует невероятным вкусом. Подавайте запеканку из минтая с гарниром на выбор, особенно хорошо сочетается с ней запеченный картофель.