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Запеканка из минтая

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Минтай — любимец многих кулинаров. Я обожаю эту рыбу не только из-за ее демократичной цены, но и массы полезных свойств. А недавно список моих дежурных блюд пополнила и эта ароматная запеканка из минтая, овощей и сыра.

Если нужно приготовить что-то быстрое, вкусное и недорогое, это сытное блюдо в духовке всегда меня выручает. Рыба получается сочной и буквально тает во рту. Обязательно попробуйте!

Запеканка из минтая

Ингредиенты

Минтай 600 г
Приправа для рыбы 1 ч. л.
Лук 2 шт.
Морковь 1 шт.
Помидор 2 шт.
Твердый сыр 70 г
Соль по вкусу
Укроп по вкусу

 

Приготовление

  1. Сперва отделите филе минтая от костей. Хорошо промойте рыбу и обсушите с помощью бумажных полотенец. Нарежьте минтай на порционные кусочки и хорошо натрите их специями.Запеканка из минтая
  2. Лук нарежьте кубиками, помидоры — тонкими полукольцами, а морковь натрите на терке.
  3. Обжарьте лук до появления золотистого цвета и добавьте в сковороду тертую морковь. Жарьте до полуготовности.
  4. Жаропрочную форму слегка смажьте растительным маслом. Выложите туда кусочки минтая.Запеканка из минтая
  5. Сверху добавьте зажарку из лука и моркови. Третьим слоем выложите полукольца помидора. Накройте форму крышкой и отправьте рыбу готовиться в духовке примерно 20 минут при 190 градусах.
    Затем снимите крышку и продолжайте готовить блюдо еще 10 минут.
  6. Натрите сыр и посыпьте его на рыбную запеканку. Поставьте ее в духовку еще на 2 минуты. Блюдо готово! Украсьте готовую запеканку рубленным укропом.Запеканка из минтая

Такое сытное блюдо из рыбы не займет у вас много времени, но порадует невероятным вкусом. Подавайте запеканку из минтая с гарниром на выбор, особенно хорошо сочетается с ней запеченный картофель.

 

 

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