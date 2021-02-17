Сегодня мы приготовим вкусную и невероятно ароматную закуску из жареных вешенок. Рецепт подойдет вегетарианцем и постящимся, он достаточно простой и бюджетный. Вешенки в чесночном маринаде станут отличным гарниром к мясу, курице или индейке. Хороши грибы и в качестве дополнения к картофельному пюре или кашам. Чтобы разнообразить вкус закуски, вместо яблочного уксуса можно использовать винный, бальзамический или хересный.

Ингредиенты:

- свежие вешенки – 500 г;

- чеснок – 3 крупных зубчика;

- яблочный уксус – 50 мл;

- растительное масло для жарки – 75 мл;

- укроп и петрушка – небольшой пучок;

- соль – по вкусу;

- черный молотый перец – 0,25 ч. л.

Время на подготовку – 5 минут.

Время приготовления – 30 минут.

Количество порций – 4.

Готовим вешенки в чесночном маринаде:

Грибы тщательно помоем под холодной проточной водой. Обрежем у вешенок грубые основания. Выложим грибы на бумажные салфетки, чтобы просушить их от влаги. Крупные вешенки разрежем на несколько частей.

На сковороду с антипригарным покрытием нальем небольшое количество растительного масла. Подойдет как подсолнечное, так и оливковое или кукурузное масло без запаха. Выложим на разогретую сковороду грибы. Будем обжаривать их до золотистого оттенка с двух сторон.

Первую порцию жареных вешенок выложим в салатник. Посолим грибы по вкусу и приправим их свежемолотым черным перцем. Сбрызнем грибы небольшим количеством яблочного уксуса.

Зубчики чеснока очистим от шелухи и помоем. Пропустим один зубчик чеснока через пресс и равномерно распределим его сверху грибов.

Зелень укропа и петрушки отделим от стеблей, помоем и мелко нашинкуем. Посыплем слой грибов небольшим количеством измельченной зелени. Чередуя слои жареных вешенок, чеснока и зелени, выложим в салатник все ингредиенты, сбрызгивая их уксусом или лимонным соком.

Готовую закуску можно подавать в теплом или охлажденном виде. Вешенки в чесночном маринаде с зеленью станут отличным дополнением к мясным блюдам, запеченной птице или колбасным изделиям. Готовую закуску будем хранить в холодильнике, но, как правило, долго она там не задерживается.

Приятного аппетита!