Десерт в три слоя

Все части «держит» вместе яблочное желе – кислые яблоки, так что лучше всего использовать для приготовления этого десерта антоновку. Яблоки прекрасно оттеняют насыщенный вкус шоколада и сладость ванильного пудинга.

Вам понадобится: Для шоколадного печенья: 200 г муки

400 г шоколада для готовки

100 г сахара

150 г сливочного масла

2 яйца

5 ст. ложек какао

щепотка соли

пекарский порошок Для яблочного желе: 10 кислых яблок

сок одного лимона

1 л яблочного сока

40 г желатина

200 г сахара

1 ч. ложка молотой корицы

1 ч. ложка меда

силиконовые формочки для ванильного пудинга: ½ л молока

3 желтка

1 ст. ложка ванильного концентрата

100 г сахара

40 г крахмала

20 г желатина (при необходимости)

силиконовые формочки

Способ приготовления:

Масло, сахар и яйца взбейте в блендере вместе с растопленным шоколадом. Отдельно смешайте муку, соль, какао и пекарский порошок. Соедините и замесите тесто. Сделайте из теста небольшие шарики, раскатайте их в кружочки и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 10–15 минут.

Приготовьте желе. Яблоки очистите от кожуры и порежьте мелкими кубиками. Положите их в сковороду, сбрызните лимоном, добавьте сахар, корицу и мед, а дальше все это потушите несколько минут, пока яблоки не станут мягкими.

Полученную смесь разложите по формочкам. Отдельно нагрейте яблочный сок, подождите, пока он испарится примерно на 20–30 процентов, снимите с огня и добавьте желатин. Остудите и разлейте по формочкам с яблочной смесью. Формочки поставьте в холодильник.

Приготовьте пудинг. Молоко нагрейте вместе с ванильным экстрактом, но не доводите до кипения. Желтки взбейте с сахаром, добавьте крахмал, хорошо перемешайте. Сюда же понемногу влейте горячее молоко, постоянно помешивая. Перелейте все вместе обратно в кастрюлю, доведите почти до кипения, уменьшите огонь и варите еще пять минут до загустения. Снимите пудинг с огня и добавьте в него немного желатина, чтобы он хорошо застыл. Залейте пудинг в силиконовые формы – они могут быть любой формы, главное, чтобы размер был меньше, чем размер форм для желе. Поставьте в холодильник на несколько часов.

Уложите на тарелки для подачи печенья, на них желе, на желе пудинг, посыпьте сверху крошкой от печений, при желании украсьте резаным миндалем. Такие пирожные хорошо сочетаются с ванильным мороженым.