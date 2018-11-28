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Пхали из свеклы с орехами

Пхали из свеклы с орехами

Ингредиенты

  • Капуста — 1/2 шт.
  • Свекла вареная — 2 шт.
  • Грецкие орехи — 150 гр.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Кинза — 1 пучок

Способ приготовления

  • Шаг 1 Отвариваем капусту до готовности.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 2 Свеклу отвариваем до готовности.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 3 Грецкие орехи хорошо моем и ставим в духовку на 10 минут.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 4 Через мясорубку пропускаем свеклу, капусту и грецкие орехи.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 5 Лук чистим и режем мелкими кубиками.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 6 Кинзу хорошо моем и мелко режем.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 7 Чеснок чистим, раздавливаем ножом, а потом мелко режем.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 8 В глубокой тарелке смешиваем свеклу, орехи, капусту, лук, кинзу и чеснок.Пхали из свеклы с орехами
  • Шаг 9 Из полученной массы формируем небольшие шарики, аккуратно выкладываем на тарелку. Сверху украшаем грецким орехом.Пхали из свеклы с орехамиПриятного аппетита!
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