Пхали из свеклы с орехами

Ингредиенты
- Капуста — 1/2 шт.
- Свекла вареная — 2 шт.
- Грецкие орехи — 150 гр.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Кинза — 1 пучок
Способ приготовления
- Шаг 1 Отвариваем капусту до готовности.
- Шаг 2 Свеклу отвариваем до готовности.
- Шаг 3 Грецкие орехи хорошо моем и ставим в духовку на 10 минут.
- Шаг 4 Через мясорубку пропускаем свеклу, капусту и грецкие орехи.
- Шаг 5 Лук чистим и режем мелкими кубиками.
- Шаг 6 Кинзу хорошо моем и мелко режем.
- Шаг 7 Чеснок чистим, раздавливаем ножом, а потом мелко режем.
- Шаг 8 В глубокой тарелке смешиваем свеклу, орехи, капусту, лук, кинзу и чеснок.
- Шаг 9 Из полученной массы формируем небольшие шарики, аккуратно выкладываем на тарелку. Сверху украшаем грецким орехом.Приятного аппетита!
Свежие комментарии