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Шоколадный пирог с хурмой

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ОПИСАНИЕ

Я очень люблю хурму, скажу даже больше – это мой любимый фрукт!! Поэтому в сезон отрываюсь по полной. Обычно у меня она съедается просто так в любых количествах, но бывает, мне везет купить переспелую (нетоварного вида) хурму по очень выгодной цене. И такую (переспелую) я люблю еще больше, она как мед, а то что вид нетоварный, меня не смущает))) Не для гостей же)) Но в этот раз купила оооочень много, поэтому позволила себе поэкспериментировать!!

Оказывается, она прекрасно чувствует себя в выпечке.

У меня получился очень влажный по текстуре интересный пирог, я бы даже сказала, торт.  Воспринялся он именно так!

Форму брала разъемную  21 см в диаметре.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ

Для соуса

 1 шт.
1 ст. л.
5 ст. л.

 

Основные

 3 шт.
70 г
2 шт.
100 г
200 г
2 ст. л.
1 щепотка
1 ч. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/12

Шоколадный пирог с хурмой

Разогреваем духовку до 180 градусов. Хурму берем очень спелую и невяжущую. Для пирога понадобится 400 грамм пюре. Я написАла 3 штуки, так как программа не принимала граммы. У меня как раз 3 некрупные штуки и ушли.

С хурмы снимаем кожуру, если не снимается, то выскабливаем мякоть ложкой или еще вариант измельчаем вместе с кожурой, а затем протираем через сито. Измельчаем в блендере в однородное пюре.

ШАГ 2/12

Шоколадный пирог с хурмой

Отделяем желтки от белков. Взбиваем размягченное масло с сахаром и желтками в пышную массу. Я взбивала просто вилочкой. Если хурма не очень сладкая, то сахара рекомендую брать больше.

ШАГ 3/12

Шоколадный пирог с хурмой

Добавляем хурму, муку, какао и разрыхлитель.

ШАГ 4/12

Шоколадный пирог с хурмой

Перемешиваем до однородности.

ШАГ 5/12

Шоколадный пирог с хурмой

Взбиваем белки со щепоткой соли до мягких пиков и аккуратно вводим их в тесто.

ШАГ 6/12

Шоколадный пирог с хурмой

Выливаем тесто в разъемную форму, дно которой застелено бумагой для выпечки и разравниваем поверхность. Ставим в духовку на среднюю полку на 1 час. При выпечке пирог немного поднимется куполом, но при остывании он осядет, образуя ровную поверхность. Достаем из духовки и полностью остужаем.

ШАГ 7/12

Шоколадный пирог с хурмой

Освободим от боковин формы, пройдясь ножом по диаметру, снимем бумагу, перевернув пирог.

ШАГ 8/12

Шоколадный пирог с хурмой

Перевернем его обратно на сервировочное блюдо и польем соусом, который можно приготовить, пока пирог остывает. Можете использовать свою любимую глазурь или обойтись без нее вовсе.

ШАГ 9/12

Шоколадный пирог с хурмой

Мне захотелось дополнить картину шоколадным соусом из хурмы. Для него я измельчила мякоть одной небольшой хурмы в пюре и взбила ее вилочкой с порошком какао и сахарной пудрой. Количество сахарной пудры регулируйте по вкусу и консистенции. У меня ушло 5 полных столовых ложек. Можно заменить сахаром и прогреть всю массу на огне до его растворения.

ШАГ 10/12

Шоколадный пирог с хурмой

Распределяем соус по поверхности остывшего пирога, украшаем для яркости нарезанной кубиками хурмой и можем подавать!!! Но лучше, как и любой влажный пирог, выдержать его в холоде какое-то время, так вкус станет ярче и богаче!

ШАГ 11/12

Шоколадный пирог с хурмой

Нарезаем и подаем!!!

ШАГ 12/12

Шоколадный пирог с хурмой

Приятного аппетита!

 

 

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