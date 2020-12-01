Шоколадный пирог с хурмой

ОПИСАНИЕ

Я очень люблю хурму, скажу даже больше – это мой любимый фрукт!! Поэтому в сезон отрываюсь по полной. Обычно у меня она съедается просто так в любых количествах, но бывает, мне везет купить переспелую (нетоварного вида) хурму по очень выгодной цене. И такую (переспелую) я люблю еще больше, она как мед, а то что вид нетоварный, меня не смущает))) Не для гостей же)) Но в этот раз купила оооочень много, поэтому позволила себе поэкспериментировать!!

Оказывается, она прекрасно чувствует себя в выпечке.

У меня получился очень влажный по текстуре интересный пирог, я бы даже сказала, торт. Воспринялся он именно так!

Форму брала разъемную 21 см в диаметре.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ

Для соуса

хурма спелая 1 шт. какао-порошок 1 ст. л. сахарная пудра 5 ст. л.

Основные

хурма спелая 3 шт. сливочное масло 70 г яйцо 2 шт. сахар 100 г мука 200 г какао-порошок 2 ст. л. соль 1 щепотка разрыхлитель 1 ч. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/12

Разогреваем духовку до 180 градусов. Хурму берем очень спелую и невяжущую. Для пирога понадобится 400 грамм пюре. Я написАла 3 штуки, так как программа не принимала граммы. У меня как раз 3 некрупные штуки и ушли.

ШАГ 2/12

С хурмы снимаем кожуру, если не снимается, то выскабливаем мякоть ложкой или еще вариант измельчаем вместе с кожурой, а затем протираем через сито. Измельчаем в блендере в однородное пюре.

Отделяем желтки от белков. Взбиваем размягченное масло с сахаром и желтками в пышную массу. Я взбивала просто вилочкой. Если хурма не очень сладкая, то сахара рекомендую брать больше.

ШАГ 3/12

Добавляем хурму, муку, какао и разрыхлитель.

ШАГ 4/12

Перемешиваем до однородности.

ШАГ 5/12

Взбиваем белки со щепоткой соли до мягких пиков и аккуратно вводим их в тесто.

ШАГ 6/12

Выливаем тесто в разъемную форму, дно которой застелено бумагой для выпечки и разравниваем поверхность. Ставим в духовку на среднюю полку на 1 час. При выпечке пирог немного поднимется куполом, но при остывании он осядет, образуя ровную поверхность. Достаем из духовки и полностью остужаем.

ШАГ 7/12

Освободим от боковин формы, пройдясь ножом по диаметру, снимем бумагу, перевернув пирог.

ШАГ 8/12

Перевернем его обратно на сервировочное блюдо и польем соусом, который можно приготовить, пока пирог остывает. Можете использовать свою любимую глазурь или обойтись без нее вовсе.

ШАГ 9/12

Мне захотелось дополнить картину шоколадным соусом из хурмы. Для него я измельчила мякоть одной небольшой хурмы в пюре и взбила ее вилочкой с порошком какао и сахарной пудрой. Количество сахарной пудры регулируйте по вкусу и консистенции. У меня ушло 5 полных столовых ложек. Можно заменить сахаром и прогреть всю массу на огне до его растворения.

ШАГ 10/12

Распределяем соус по поверхности остывшего пирога, украшаем для яркости нарезанной кубиками хурмой и можем подавать!!! Но лучше, как и любой влажный пирог, выдержать его в холоде какое-то время, так вкус станет ярче и богаче!

ШАГ 11/12

Нарезаем и подаем!!!

ШАГ 12/12

Приятного аппетита!