Шоколадный пирог с хурмой

ОПИСАНИЕ
Я очень люблю хурму, скажу даже больше – это мой любимый фрукт!! Поэтому в сезон отрываюсь по полной. Обычно у меня она съедается просто так в любых количествах, но бывает, мне везет купить переспелую (нетоварного вида) хурму по очень выгодной цене. И такую (переспелую) я люблю еще больше, она как мед, а то что вид нетоварный, меня не смущает))) Не для гостей же)) Но в этот раз купила оооочень много, поэтому позволила себе поэкспериментировать!!
Оказывается, она прекрасно чувствует себя в выпечке.
У меня получился очень влажный по текстуре интересный пирог, я бы даже сказала, торт. Воспринялся он именно так!
Форму брала разъемную 21 см в диаметре.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 10 ПОРЦИЙ
Для соуса
|1 шт.
|1 ст. л.
|5 ст. л.
Основные
|3 шт.
|70 г
|2 шт.
|100 г
|200 г
|2 ст. л.
|1 щепотка
|1 ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/12
Разогреваем духовку до 180 градусов. Хурму берем очень спелую и невяжущую. Для пирога понадобится 400 грамм пюре. Я написАла 3 штуки, так как программа не принимала граммы. У меня как раз 3 некрупные штуки и ушли.С хурмы снимаем кожуру, если не снимается, то выскабливаем мякоть ложкой или еще вариант измельчаем вместе с кожурой, а затем протираем через сито. Измельчаем в блендере в однородное пюре.
ШАГ 2/12
Отделяем желтки от белков. Взбиваем размягченное масло с сахаром и желтками в пышную массу. Я взбивала просто вилочкой. Если хурма не очень сладкая, то сахара рекомендую брать больше.
ШАГ 3/12
Добавляем хурму, муку, какао и разрыхлитель.
ШАГ 4/12
Перемешиваем до однородности.
ШАГ 5/12
Взбиваем белки со щепоткой соли до мягких пиков и аккуратно вводим их в тесто.
ШАГ 6/12
Выливаем тесто в разъемную форму, дно которой застелено бумагой для выпечки и разравниваем поверхность. Ставим в духовку на среднюю полку на 1 час. При выпечке пирог немного поднимется куполом, но при остывании он осядет, образуя ровную поверхность. Достаем из духовки и полностью остужаем.
ШАГ 7/12
Освободим от боковин формы, пройдясь ножом по диаметру, снимем бумагу, перевернув пирог.
ШАГ 8/12
Перевернем его обратно на сервировочное блюдо и польем соусом, который можно приготовить, пока пирог остывает. Можете использовать свою любимую глазурь или обойтись без нее вовсе.
ШАГ 9/12
Мне захотелось дополнить картину шоколадным соусом из хурмы. Для него я измельчила мякоть одной небольшой хурмы в пюре и взбила ее вилочкой с порошком какао и сахарной пудрой. Количество сахарной пудры регулируйте по вкусу и консистенции. У меня ушло 5 полных столовых ложек. Можно заменить сахаром и прогреть всю массу на огне до его растворения.
ШАГ 10/12
Распределяем соус по поверхности остывшего пирога, украшаем для яркости нарезанной кубиками хурмой и можем подавать!!! Но лучше, как и любой влажный пирог, выдержать его в холоде какое-то время, так вкус станет ярче и богаче!
ШАГ 11/12
Нарезаем и подаем!!!
ШАГ 12/12
Приятного аппетита!
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