10 быстрых рецептов с топинамбуром

Из этого сладковатого сочного корнеплода можно приготовить нежное пюре, ароматный суп, вкусные оладьи и разнообразные салаты.

1. Крем-суп из топинамбура

menunedeli.ru

Ингредиенты:

1 крупная морковь;

1 луковица;

700 г топинамбура;

300 мл воды;

300 мл молока;

соль — по вкусу;

100 г сухариков с любым вкусом;

несколько перьев зелёного лука.

Приготовление

Нарежьте морковь, лук и очищенный топинамбур небольшими кусочками. Выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите около 15 минут.

Влейте молоко, подсолите, снова доведите до кипения и снимите кастрюлю с огня. Пюрируйте суп погружным блендером до однородной консистенции и снова доведите до кипения.

Перед подачей посыпьте суп сухариками и мелко нарезанным зелёным луком.

2. Запеканка из топинамбура

webspoon.ru

Ингредиенты:

250 г топинамбура;

1½ столовые ложки сливочного масла;

1 яйцо;

120 мл молока;

соль — по вкусу.

Приготовление

Очистите топинамбур от кожицы и нарежьте очень тонкими пластинками. Выложите их в форму для выпечки. Сверху разложите несколько небольших кусочков сливочного масла.

Взбейте яйцо, молоко и соль. Можно добавить другие приправы на ваш вкус. Залейте яичной смесью топинамбур. Запекайте 15 минут при температуре 250 °C, убавьте до 200 °C и готовьте ещё 15 минут.

3. Пюре из топинамбура

povar.ru

Ингредиенты:

500 г топинамбура;

2 столовые ложки сливок или нежирной сметаны;

соль — по вкусу;

смесь перцев — опционально;

оливковое масло — опционально.

Приготовление

Очистите топинамбур, выложите в кастрюлю и полностью залейте водой. Варите около 20 минут, пока топинамбур не станет мягким. Откиньте его на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Переложите клубни в пустую кастрюлю и измельчите толкушкой. В процессе добавьте сливки или сметану, чтобы пюре получилось более однородным. Подсолите его и перемешайте.

Перед подачей можно посыпать пюре смесью перцев и полить небольшим количеством оливкового масла.

4. Жареный топинамбур

russianfood.com

Ингредиенты:

250 г топинамбура;

2–3 столовые ложки растительного масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько веточек петрушки.

Приготовление

Очистите топинамбур и нарежьте тонкими кружочками. Выложите их на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, до румяной корочки.

В конце приготовления добавьте соль и перец или другие приправы по вкусу. Перед подачей посыпьте топинамбур рубленой зеленью.

5. Котлеты из топинамбура и моркови

russianfood.com

Ингредиенты:

400 г топинамбура;

400 г моркови;

100 мл сливок;

соль — по вкусу;

50 г манной крупы;

2 яйца;

70 г панировочных сухарей;

несколько столовых ложек растительного масла.

Приготовление

Натрите очищенные топинамбур и морковь на крупной тёрке. Выложите их на сковороду, добавьте сливки и соль и перемешайте. Тушите, помешивая, на медленном огне до мягкости ингредиентов.

Снимите сковороду с огня, добавьте манку и яйца и тщательно перемешайте. Переложите массу на тарелку и оставьте на 15 минут, чтобы крупа разбухла.

Сформируйте из смеси небольшие шарики и обваляйте их в сухарях. В сковороде на сильном огне разогрейте масло. Обжаривайте котлеты до золотистой корочки со всех сторон.

6. Оладьи из топинамбура и кабачков

Ингредиенты:

600 г топинамбура;

400 г кабачков;

10 зубчиков чеснока;

3 яйца;

соль — по вкусу;

½ чайной ложки молотого чёрного перца;

½ чайной ложки молотого кориандра;

120 г муки;

несколько столовых ложек растительного масла.

Приготовление

Очистите топинамбур и кабачки от кожуры и натрите по отдельности на крупной тёрке. Слегка отожмите кабачки, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Смешайте топинамбур, кабачки, измельчённый чеснок, взбитые яйца, соль, перец и кориандр. Всыпьте муку и замесите тесто для оладий.

На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Готовьте оладьи порциями. Выкладывайте примерно по столовой ложке теста на сковороду и обжаривайте оладьи по 2–4 минуты с каждой стороны, пока они не подрумянятся.

7. Тёплый салат с топинамбуром, курицей и маринованными огурцами

povarenok.ru

Ингредиенты:

½ куриной грудки;

соль — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

¼ чайной ложки молотого кориандра;

щепотка паприки;

несколько столовых ложек растительного масла;

1 луковица;

2 маринованных огурца;

200 г топинамбура.

Приготовление

Натрите грудку солью, смесью перцев, кориандром и паприкой. Можно использовать специальную смесь специй для приготовления курицы. Обжарьте на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.

Нарежьте курицу кубиками, лук и огурцы — небольшими кусочками, а очищенный топинамбур — брусочками.

Разогрейте на сковороде ещё немного масла и выложите туда лук и топинамбур. Обжаривайте их до мягкости. Смешайте все ингредиенты в миске для салата.

8. Сладкий салат с топинамбуром, яблоком и морковью

iamcook.ru

Ингредиенты:

1 средняя морковь;

1 чайная ложка растительного масла;

100 г топинамбура;

1 крупное яблоко;

¼ лимона;

1 столовая ложка жидкого мёда.

Приготовление

Натрите морковь на крупной тёрке и смешайте её с маслом. Очистите топинамбур и яблоко от шкурки и крупно натрите. Добавьте сок лимона и мёд и перемешайте салат.

9. Салат с топинамбуром, сыром и яйцами

Ингредиенты:

2 яйца;

400 г топинамбура;

100 г твёрдого сыра;

несколько веточек укропа;

½ луковицы;

4 столовые ложки майонеза;

соль — по вкусу.

Приготовление

Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Натрите яйца, очищенный топинамбур и сыр на крупной тёрке. Добавьте рубленый укроп, мелко нарезанный лук, майонез и соль и тщательно перемешайте.

10. Чипсы из топинамбура с тёплым сырным соусом

delish.com

Ингредиенты:

280 г греческого йогурта;

70–100 г голубого сыра;

1½ чайные ложки молотого чёрного перца;

900 г топинамбура;

растительное масло;

1 столовая ложка соли;

несколько веточек свежего розмарина;

несколько перьев зелёного лука.

Приготовление

В кастрюлю выложите йогурт, раскрошенный сыр и ложку перца. Помешивая, готовьте соус 10 минут на медленном огне. Переложите соус в миску.

Нарежьте топинамбур очень тонкими кружочками. Хорошенько разогрейте на сковороде масло на большом огне. Его должно быть столько, чтобы чипсы свободно плавали в нём.

Порциями выкладывайте кружочки топинамбура в масло и обжаривайте по 3–4 минуты до румяной корочки. Переложите на бумажное полотенце и промокните им чипсы, чтобы убрать лишний жир.

Выложите чипсы на блюдо и посыпьте смесью соли и мелко нарезанного розмарина. Тёплый соус посыпьте оставшимся перцем и рубленым зелёным луком. Подавайте чипсы вместе с сырным соусом.