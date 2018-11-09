10 быстрых рецептов с топинамбуром

Из этого сладковатого сочного корнеплода можно приготовить нежное пюре, ароматный суп, вкусные оладьи и разнообразные салаты.
1. Крем-суп из топинамбура
Ингредиенты:
- 1 крупная морковь;
- 1 луковица;
- 700 г топинамбура;
- 300 мл воды;
- 300 мл молока;
- соль — по вкусу;
- 100 г сухариков с любым вкусом;
- несколько перьев зелёного лука.
Приготовление
Нарежьте морковь, лук и очищенный топинамбур небольшими кусочками. Выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите около 15 минут.
Влейте молоко, подсолите, снова доведите до кипения и снимите кастрюлю с огня. Пюрируйте суп погружным блендером до однородной консистенции и снова доведите до кипения.
Перед подачей посыпьте суп сухариками и мелко нарезанным зелёным луком.
2. Запеканка из топинамбура
Ингредиенты:
- 250 г топинамбура;
- 1½ столовые ложки сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 120 мл молока;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Очистите топинамбур от кожицы и нарежьте очень тонкими пластинками. Выложите их в форму для выпечки. Сверху разложите несколько небольших кусочков сливочного масла.
Взбейте яйцо, молоко и соль. Можно добавить другие приправы на ваш вкус. Залейте яичной смесью топинамбур. Запекайте 15 минут при температуре 250 °C, убавьте до 200 °C и готовьте ещё 15 минут.
3. Пюре из топинамбура
Ингредиенты:
- 500 г топинамбура;
- 2 столовые ложки сливок или нежирной сметаны;
- соль — по вкусу;
- смесь перцев — опционально;
- оливковое масло — опционально.
Приготовление
Очистите топинамбур, выложите в кастрюлю и полностью залейте водой. Варите около 20 минут, пока топинамбур не станет мягким. Откиньте его на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Переложите клубни в пустую кастрюлю и измельчите толкушкой. В процессе добавьте сливки или сметану, чтобы пюре получилось более однородным. Подсолите его и перемешайте.
Перед подачей можно посыпать пюре смесью перцев и полить небольшим количеством оливкового масла.
4. Жареный топинамбур
Ингредиенты:
- 250 г топинамбура;
- 2–3 столовые ложки растительного масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- несколько веточек петрушки.
Приготовление
Очистите топинамбур и нарежьте тонкими кружочками. Выложите их на сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, до румяной корочки.
В конце приготовления добавьте соль и перец или другие приправы по вкусу. Перед подачей посыпьте топинамбур рубленой зеленью.
5. Котлеты из топинамбура и моркови
Ингредиенты:
- 400 г топинамбура;
- 400 г моркови;
- 100 мл сливок;
- соль — по вкусу;
- 50 г манной крупы;
- 2 яйца;
- 70 г панировочных сухарей;
- несколько столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Натрите очищенные топинамбур и морковь на крупной тёрке. Выложите их на сковороду, добавьте сливки и соль и перемешайте. Тушите, помешивая, на медленном огне до мягкости ингредиентов.
Снимите сковороду с огня, добавьте манку и яйца и тщательно перемешайте. Переложите массу на тарелку и оставьте на 15 минут, чтобы крупа разбухла.
Сформируйте из смеси небольшие шарики и обваляйте их в сухарях. В сковороде на сильном огне разогрейте масло. Обжаривайте котлеты до золотистой корочки со всех сторон.
6. Оладьи из топинамбура и кабачков
Ингредиенты:
- 600 г топинамбура;
- 400 г кабачков;
- 10 зубчиков чеснока;
- 3 яйца;
- соль — по вкусу;
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
- ½ чайной ложки молотого кориандра;
- 120 г муки;
- несколько столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Очистите топинамбур и кабачки от кожуры и натрите по отдельности на крупной тёрке. Слегка отожмите кабачки, чтобы убрать лишнюю жидкость.
Смешайте топинамбур, кабачки, измельчённый чеснок, взбитые яйца, соль, перец и кориандр. Всыпьте муку и замесите тесто для оладий.
На сковороде разогрейте масло на среднем огне. Готовьте оладьи порциями. Выкладывайте примерно по столовой ложке теста на сковороду и обжаривайте оладьи по 2–4 минуты с каждой стороны, пока они не подрумянятся.
7. Тёплый салат с топинамбуром, курицей и маринованными огурцами
Ингредиенты:
- ½ куриной грудки;
- соль — по вкусу;
- смесь перцев — по вкусу;
- ¼ чайной ложки молотого кориандра;
- щепотка паприки;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- 1 луковица;
- 2 маринованных огурца;
- 200 г топинамбура.
Приготовление
Натрите грудку солью, смесью перцев, кориандром и паприкой. Можно использовать специальную смесь специй для приготовления курицы. Обжарьте на разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.
Нарежьте курицу кубиками, лук и огурцы — небольшими кусочками, а очищенный топинамбур — брусочками.
Разогрейте на сковороде ещё немного масла и выложите туда лук и топинамбур. Обжаривайте их до мягкости. Смешайте все ингредиенты в миске для салата.
8. Сладкий салат с топинамбуром, яблоком и морковью
Ингредиенты:
- 1 средняя морковь;
- 1 чайная ложка растительного масла;
- 100 г топинамбура;
- 1 крупное яблоко;
- ¼ лимона;
- 1 столовая ложка жидкого мёда.
Приготовление
Натрите морковь на крупной тёрке и смешайте её с маслом. Очистите топинамбур и яблоко от шкурки и крупно натрите. Добавьте сок лимона и мёд и перемешайте салат.
9. Салат с топинамбуром, сыром и яйцами
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 400 г топинамбура;
- 100 г твёрдого сыра;
- несколько веточек укропа;
- ½ луковицы;
- 4 столовые ложки майонеза;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Отварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Натрите яйца, очищенный топинамбур и сыр на крупной тёрке. Добавьте рубленый укроп, мелко нарезанный лук, майонез и соль и тщательно перемешайте.
10. Чипсы из топинамбура с тёплым сырным соусом
Ингредиенты:
- 280 г греческого йогурта;
- 70–100 г голубого сыра;
- 1½ чайные ложки молотого чёрного перца;
- 900 г топинамбура;
- растительное масло;
- 1 столовая ложка соли;
- несколько веточек свежего розмарина;
- несколько перьев зелёного лука.
Приготовление
В кастрюлю выложите йогурт, раскрошенный сыр и ложку перца. Помешивая, готовьте соус 10 минут на медленном огне. Переложите соус в миску.
Нарежьте топинамбур очень тонкими кружочками. Хорошенько разогрейте на сковороде масло на большом огне. Его должно быть столько, чтобы чипсы свободно плавали в нём.
Порциями выкладывайте кружочки топинамбура в масло и обжаривайте по 3–4 минуты до румяной корочки. Переложите на бумажное полотенце и промокните им чипсы, чтобы убрать лишний жир.
Выложите чипсы на блюдо и посыпьте смесью соли и мелко нарезанного розмарина. Тёплый соус посыпьте оставшимся перцем и рубленым зелёным луком. Подавайте чипсы вместе с сырным соусом.
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