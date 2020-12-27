Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Не многие хозяйки решатся заменить традиционный салат «Оливье» на какой-нибудь другой. Однако попробовать все-таки стоит. Предлагаем 6 необычных рецептов, которые вам обязательно понравятся.

С семгой

Необычное, но гармоничное сочетание семги и оливок придают традиционному блюду новый вкус и свежесть. Для приготовления такого салата понадобятся следующие ингредиенты:

250 г малосольной семги;

2 больших клубня картофеля;

1 морковь;

2 свежих огурчика;

0,5 баночки оливок без косточек;

0,5 банки горошка консервированного;

3 яйца;

0,5 стакана майонеза;

пучок зеленого лука;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как приготовить:

Отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать традиционно как для оливье. Нарезать огурцы, зеленый лук и оливки без косточек. Ингредиенты соединить и добавить нарезанную семгу. Заправить майонезом, посолить, поперчить. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

Из указанного количества ингредиентов получается три порции салата «Оливье» с семгой и оливками.

С маринованными грибами

Грибы в этом случае заменят сразу 2 продукта: колбасу и огурцы. Требуемые ингредиенты:

2 куриных яйца;

2 средних клубня картофеля;

200 г маринованных грибов;

100 г зеленого горошка;

50 г майонеза;

1 ст.л. растительного или оливкового масла;

укроп и клюква — для украшения.

Отварить яйца и овощи, нарезать вместе с грибами, добавить горошек и заправить майонезом. Если салат будет сухой, выручит 1столовая ложка растительного или оливкового масла.

Специально солить не надо, в грибах достаточно соли. Подойдут маринованные лисички или грузди. Хорошая идея для тех, кто не ест колбасу или мясо. К подаче можно оформить в виде кольца, а украсить веточками укропа и ягодами клюквы как веночек.

С сыром

В этом рецепте отсутствуют огурцы, а кроме сыра добавляется репчатый лук. Состав такой: по 2 штуки морковки и луковиц; по 3 штуки картофеля и яиц; 350 г твердого сыра; 200 г консервированного зеленого гороха. Заправляется салат майонезом — 150 г будет достаточно. Количество соли и зелени добавляется по вкусу.

Приготовление:

Отварить для нарезки овощи. Яйца очистить, разделить на белки и желтки. Сыр и белки натереть на крупной терке, а желтки раздавить вилкой. Лук мелко нашинковать. Все ингредиенты, кроме сыра и желтков, соединить, добавить горошек и заправить майонезом.

Готовый салат посыпать сверху тертым сыром и измельченными желтками.

С копченой курицей

Салат в такой вариации еще сытнее и приобретает аромат копчености. Приготовим сразу 8 порций такого «Оливье». Для этого понадобится:

350 г копченого мяса курицы;

6 картофелин;

2 моркови;

4 яйца;

300 г консервированного зеленого горошка;

3 соленых огурца;

250 г майонеза;

приправы и лук красный — по желанию.

Овощи и яйца в вареном виде нарезать традиционным для оливье способом — кубиками. К ним добавить соленые огурцы и копченую курицу — окорочок либо грудку. По желанию можно добавить измельченный красный лук. Завершить все действия заправкой майонезом. Такому салату надо дать возможность постоять пару часов в холодном месте.

С говяжьим языком

Многие считают «Оливье» с говяжьим языком одним их самых вкусных вариантов этого салата. Деликатес отличается не только особым вкусом, но и полезными элементами: витаминами группы В, РР и другими. Кстати, в 65 граммах говяжьего языка содержится суточная доза витамина В12 для человека.

Итак, для приготовления салата потребуются следующие компоненты:

500 г говяжьего языка;

по 5 штук картофеля, яиц и маринованных огурцов;

1 банка зеленого горошка;

1 луковица, предпочтительнее — красный лук;

250-300 г майонеза;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Язык замочить на 30 минут в холодной воде, затем тщательно его очистить и промыть. Варить с пряностями и морковью до готовности: 2-4 часа — в зависимости от его размера. Отварить яйца, картофель, морковь и нарезать их кубиками. Так же нарезать огурец. С охлажденного языка снять кожицу, все ненужное и тоже нарезать кубиками. Смешать все продукты, добавить консервированный горошек, лук и заправить все майонезом.

Порционно разделить и оформить салат поможет специальная форма.

С красной икрой и креветками

Продукты для этого салата недешевые, каждый раз его накладно готовить, но попробовать хоть раз стоит. Итак, возьмем:

1 отварное филе курицы;

250–300 г замороженных креветок;

250 г зеленого гороха;

по 3 яйца и картофеля в отварном виде;

2 маринованных огурчика;

1 луковицу;

майонез, соль, перец, лимонный сок — по вкусу;

немного красной икры, чтобы украсить блюдо.

Процесс приготовления:

Яйца и картофель нарезать традиционными кусочками — кубиками. Измельчить лук и соединить все компоненты. Добавить нарезанные огурчики и горох. Креветки залить кипятком и выдержать в горячей воде 60 секунд. Слить воду из креветок, сбрызнуть их соком лимона и добавить к остальным продуктам. Размешать с майонезом, по вкусу добавить соль и перец.

Подать салат порционно, украсив ложкой красной икры.