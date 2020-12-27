Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Не многие хозяйки решатся заменить традиционный салат «Оливье» на какой-нибудь другой. Однако попробовать все-таки стоит. Предлагаем 6 необычных рецептов, которые вам обязательно понравятся.
С семгой
Необычное, но гармоничное сочетание семги и оливок придают традиционному блюду новый вкус и свежесть. Для приготовления такого салата понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 г малосольной семги;
- 2 больших клубня картофеля;
- 1 морковь;
- 2 свежих огурчика;
- 0,5 баночки оливок без косточек;
- 0,5 банки горошка консервированного;
- 3 яйца;
- 0,5 стакана майонеза;
- пучок зеленого лука;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Как приготовить:
- Отварить картофель, морковь и яйца.
- Остудить, почистить и нарезать традиционно как для оливье.
- Нарезать огурцы, зеленый лук и оливки без косточек.
- Ингредиенты соединить и добавить нарезанную семгу.
- Заправить майонезом, посолить, поперчить.
- Оставить в холодильнике на 2-3 часа.
Из указанного количества ингредиентов получается три порции салата «Оливье» с семгой и оливками.
С маринованными грибами
Грибы в этом случае заменят сразу 2 продукта: колбасу и огурцы. Требуемые ингредиенты:
- 2 куриных яйца;
- 2 средних клубня картофеля;
- 200 г маринованных грибов;
- 100 г зеленого горошка;
- 50 г майонеза;
- 1 ст.л. растительного или оливкового масла;
- укроп и клюква — для украшения.
Отварить яйца и овощи, нарезать вместе с грибами, добавить горошек и заправить майонезом. Если салат будет сухой, выручит 1столовая ложка растительного или оливкового масла.
Специально солить не надо, в грибах достаточно соли. Подойдут маринованные лисички или грузди. Хорошая идея для тех, кто не ест колбасу или мясо. К подаче можно оформить в виде кольца, а украсить веточками укропа и ягодами клюквы как веночек.
С сыром
В этом рецепте отсутствуют огурцы, а кроме сыра добавляется репчатый лук. Состав такой: по 2 штуки морковки и луковиц; по 3 штуки картофеля и яиц; 350 г твердого сыра; 200 г консервированного зеленого гороха. Заправляется салат майонезом — 150 г будет достаточно. Количество соли и зелени добавляется по вкусу.
Приготовление:
- Отварить для нарезки овощи.
- Яйца очистить, разделить на белки и желтки.
- Сыр и белки натереть на крупной терке, а желтки раздавить вилкой.
- Лук мелко нашинковать.
- Все ингредиенты, кроме сыра и желтков, соединить, добавить горошек и заправить майонезом.
Готовый салат посыпать сверху тертым сыром и измельченными желтками.
С копченой курицей
Салат в такой вариации еще сытнее и приобретает аромат копчености. Приготовим сразу 8 порций такого «Оливье». Для этого понадобится:
- 350 г копченого мяса курицы;
- 6 картофелин;
- 2 моркови;
- 4 яйца;
- 300 г консервированного зеленого горошка;
- 3 соленых огурца;
- 250 г майонеза;
- приправы и лук красный — по желанию.
Овощи и яйца в вареном виде нарезать традиционным для оливье способом — кубиками. К ним добавить соленые огурцы и копченую курицу — окорочок либо грудку. По желанию можно добавить измельченный красный лук. Завершить все действия заправкой майонезом. Такому салату надо дать возможность постоять пару часов в холодном месте.
С говяжьим языком
Многие считают «Оливье» с говяжьим языком одним их самых вкусных вариантов этого салата. Деликатес отличается не только особым вкусом, но и полезными элементами: витаминами группы В, РР и другими. Кстати, в 65 граммах говяжьего языка содержится суточная доза витамина В12 для человека.
Итак, для приготовления салата потребуются следующие компоненты:
- 500 г говяжьего языка;
- по 5 штук картофеля, яиц и маринованных огурцов;
- 1 банка зеленого горошка;
- 1 луковица, предпочтительнее — красный лук;
- 250-300 г майонеза;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Язык замочить на 30 минут в холодной воде, затем тщательно его очистить и промыть.
- Варить с пряностями и морковью до готовности: 2-4 часа — в зависимости от его размера.
- Отварить яйца, картофель, морковь и нарезать их кубиками.
- Так же нарезать огурец.
- С охлажденного языка снять кожицу, все ненужное и тоже нарезать кубиками.
- Смешать все продукты, добавить консервированный горошек, лук и заправить все майонезом.
Порционно разделить и оформить салат поможет специальная форма.
С красной икрой и креветками
Продукты для этого салата недешевые, каждый раз его накладно готовить, но попробовать хоть раз стоит. Итак, возьмем:
- 1 отварное филе курицы;
- 250–300 г замороженных креветок;
- 250 г зеленого гороха;
- по 3 яйца и картофеля в отварном виде;
- 2 маринованных огурчика;
- 1 луковицу;
- майонез, соль, перец, лимонный сок — по вкусу;
- немного красной икры, чтобы украсить блюдо.
Процесс приготовления:
- Яйца и картофель нарезать традиционными кусочками — кубиками.
- Измельчить лук и соединить все компоненты.
- Добавить нарезанные огурчики и горох.
- Креветки залить кипятком и выдержать в горячей воде 60 секунд.
- Слить воду из креветок, сбрызнуть их соком лимона и добавить к остальным продуктам.
- Размешать с майонезом, по вкусу добавить соль и перец.
Подать салат порционно, украсив ложкой красной икры.
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