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Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Не многие хозяйки решатся заменить традиционный салат «Оливье» на какой-нибудь другой. Однако попробовать все-таки стоит. Предлагаем 6 необычных рецептов, которые вам обязательно понравятся.

 С семгой

Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Необычное, но гармоничное сочетание семги и оливок придают традиционному блюду новый вкус и свежесть. Для приготовления такого салата понадобятся следующие ингредиенты:

  • 250 г малосольной семги;
  • 2 больших клубня картофеля;
  • 1 морковь;
  • 2 свежих огурчика;
  • 0,5 баночки оливок без косточек;
  • 0,5 банки горошка консервированного;
  • 3 яйца;
  • 0,5 стакана майонеза;
  • пучок зеленого лука;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Отварить картофель, морковь и яйца.
  2. Остудить, почистить и нарезать традиционно как для оливье.
  3. Нарезать огурцы, зеленый лук и оливки без косточек.
  4. Ингредиенты соединить и добавить нарезанную семгу.
  5. Заправить майонезом, посолить, поперчить.
  6. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

Из указанного количества ингредиентов получается три порции салата «Оливье» с семгой и оливками.

С маринованными грибами

Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Грибы в этом случае заменят сразу 2 продукта: колбасу и огурцы. Требуемые ингредиенты:

  • 2 куриных яйца;
  • 2 средних клубня картофеля;
  • 200 г маринованных грибов;
  • 100 г зеленого горошка;
  • 50 г майонеза;
  • 1 ст.л. растительного или оливкового масла;
  • укроп и клюква — для украшения.

Отварить яйца и овощи, нарезать вместе с грибами, добавить горошек и заправить майонезом. Если салат будет сухой, выручит 1столовая ложка растительного или оливкового масла.

Специально солить не надо, в грибах достаточно соли. Подойдут маринованные лисички или грузди. Хорошая идея для тех, кто не ест колбасу или мясо. К подаче можно оформить в виде кольца, а украсить веточками укропа и ягодами клюквы как веночек.

С сыром

Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

В этом рецепте отсутствуют огурцы, а кроме сыра добавляется репчатый лук. Состав такой: по 2 штуки морковки и луковиц; по 3 штуки картофеля и яиц; 350 г твердого сыра;  200 г консервированного зеленого гороха. Заправляется салат майонезом — 150 г будет достаточно. Количество соли и зелени добавляется по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварить для нарезки овощи.
  2. Яйца очистить, разделить на белки и желтки.
  3. Сыр и белки натереть на крупной терке, а желтки раздавить вилкой.
  4. Лук мелко нашинковать.
  5. Все ингредиенты, кроме сыра и желтков, соединить, добавить горошек и заправить майонезом.

Готовый салат посыпать сверху тертым сыром и измельченными желтками.

С копченой курицей

Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Салат в такой вариации еще сытнее и приобретает аромат копчености. Приготовим сразу 8 порций такого «Оливье». Для этого понадобится:

  • 350 г копченого мяса курицы;
  • 6 картофелин;
  • 2 моркови;
  • 4 яйца;
  • 300 г консервированного зеленого горошка;
  • 3 соленых огурца;
  • 250 г майонеза;
  • приправы и лук красный — по желанию.

Овощи и яйца в вареном виде нарезать традиционным для оливье способом — кубиками. К ним добавить соленые огурцы и копченую курицу — окорочок либо грудку. По желанию можно добавить измельченный красный лук. Завершить все действия заправкой майонезом. Такому салату надо дать возможность постоять пару часов в холодном месте.

С говяжьим языком

Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Многие считают «Оливье» с говяжьим языком одним их самых вкусных вариантов этого салата. Деликатес отличается не только особым вкусом, но и полезными элементами: витаминами группы В, РР и другими. Кстати, в 65 граммах говяжьего языка содержится суточная доза витамина В12 для человека.

Итак, для приготовления салата потребуются следующие компоненты:

  • 500 г говяжьего языка;
  • по 5 штук картофеля, яиц и маринованных огурцов;
  • 1 банка зеленого горошка;
  • 1 луковица, предпочтительнее — красный лук;
  • 250-300 г майонеза;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Язык замочить на 30 минут в холодной воде, затем тщательно его очистить и промыть.
  2. Варить с пряностями и морковью до готовности: 2-4 часа — в зависимости от его размера.
  3. Отварить яйца, картофель, морковь и нарезать их кубиками.
  4. Так же нарезать огурец.
  5. С охлажденного языка снять кожицу, все ненужное и тоже нарезать кубиками.
  6. Смешать все продукты, добавить консервированный горошек, лук и заправить все майонезом.

Порционно разделить и оформить салат поможет специальная форма.

С красной икрой и креветками

Ломаем стереотипы: 6 рецептов салата «Оливье», которые многих удивят

Продукты для этого салата недешевые, каждый раз его накладно готовить, но попробовать хоть раз стоит. Итак, возьмем:

  • 1 отварное филе курицы;
  • 250–300 г замороженных креветок;
  • 250 г зеленого гороха;
  • по 3 яйца и картофеля в отварном виде;
  • 2 маринованных огурчика;
  • 1 луковицу;
  • майонез, соль, перец, лимонный сок — по вкусу;
  • немного красной икры, чтобы украсить блюдо.

Процесс приготовления:

  1. Яйца и картофель нарезать традиционными кусочками — кубиками.
  2. Измельчить лук и соединить все компоненты.
  3. Добавить нарезанные огурчики и горох.
  4. Креветки залить кипятком и выдержать в горячей воде 60 секунд.
  5. Слить воду из креветок, сбрызнуть их соком лимона и добавить к остальным продуктам.
  6. Размешать с майонезом, по вкусу добавить соль и перец.

Подать салат порционно, украсив ложкой красной икры.

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