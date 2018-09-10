Вареники «Беловские» с мясом и капустой

В советские времена эти вареники подавали в одноименном кафе г. Белово. Там их ещё обжаривали в сухарях, но просто отварные тоже вкусно.
Продукты:
300 гр смешанного фарша(свинина, говядина, лук, специи)
300 гр нашинкованной свежей капусты
половинка средней луковицы
тесто пельменное
Готовим тесто:
180 мл теплой воды
1 яйцо
1 ст. ложка раст.масла
примерно 3 стакана муки
1 ч. ложка соли
Готовим фарш:
Тонко шинкуем капусту. Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем в небольшом количестве масла.
Капусту выкладываем на сухую сковороду, добавляем 3 ст. ложки воды и варим 5 минут (так капуста будет сочнее). Затем добавляем раст. масло и слегка обжариваем на среднем огне минут 15. Солим и перчим в конце обжарки.
Смешиваем мясной фарш, лук и капусту.
Лепим вареники и опускаем вареники в кипящую воду (я добавляю бульонный кубик вместо соли) и варим 8-9 минут, после всплытия.
Подаем со сливочным маслом или холодной сметаной.
Приятного аппетита!
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