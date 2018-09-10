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Вареники «Беловские» с мясом и капустой

В советские времена эти вареники подавали в одноименном кафе г. Белово. Там их ещё обжаривали в сухарях, но просто отварные тоже вкусно.

Вареники «Беловские» с мясом и капустой

Продукты:

300 гр смешанного фарша(свинина, говядина, лук, специи) 
300 гр нашинкованной свежей капусты 
половинка средней луковицы 
тесто пельменное

Готовим тесто:

180 мл теплой воды 
1 яйцо 
1 ст. ложка раст.масла 
примерно 3 стакана муки 
1 ч. ложка соли

Готовим фарш:

Тонко шинкуем капусту. Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем в небольшом количестве масла.

Капусту выкладываем на сухую сковороду, добавляем 3 ст. ложки воды и варим 5 минут (так капуста будет сочнее). Затем добавляем раст. масло и слегка обжариваем на среднем огне минут 15. Солим и перчим в конце обжарки.

Смешиваем мясной фарш, лук и капусту.

Лепим вареники и опускаем вареники в кипящую воду (я добавляю бульонный кубик вместо соли) и варим 8-9 минут, после всплытия.

Подаем со сливочным маслом или холодной сметаной.

Приятного аппетита!

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разноевареникикулинария
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