Вареники «Беловские» с мясом и капустой

В советские времена эти вареники подавали в одноименном кафе г. Белово. Там их ещё обжаривали в сухарях, но просто отварные тоже вкусно.

Продукты:

300 гр смешанного фарша(свинина, говядина, лук, специи)

300 гр нашинкованной свежей капусты

половинка средней луковицы

тесто пельменное

Готовим тесто:

180 мл теплой воды

1 яйцо

1 ст. ложка раст.масла

примерно 3 стакана муки

1 ч. ложка соли

Готовим фарш:

Тонко шинкуем капусту. Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем в небольшом количестве масла.

Капусту выкладываем на сухую сковороду, добавляем 3 ст. ложки воды и варим 5 минут (так капуста будет сочнее). Затем добавляем раст. масло и слегка обжариваем на среднем огне минут 15. Солим и перчим в конце обжарки.

Смешиваем мясной фарш, лук и капусту.

Лепим вареники и опускаем вареники в кипящую воду (я добавляю бульонный кубик вместо соли) и варим 8-9 минут, после всплытия.

Подаем со сливочным маслом или холодной сметаной.

Приятного аппетита!