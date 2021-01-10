Лучшие сладкие начинки для блинов

Какими бы искусными десертами я ни решила побаловать своих домочадцев, они никогда не оценят эти блюда выше блинов. Ведь что может быть вкуснее блинчиков с творогом и изюмом, политых сгущенкой. К слову, сладкие начинки для блинов у нас каждую неделю разные.
За годы готовки на домашней кухне я составила для себя целый список удачных начинок для блинов. Блинчики с таким наполнением и в разрезе красиво выглядят, и по вкусу — хоть на праздничный стол подавай. В списке присутствуют и сладкие начинки.
Карамельные блинчики с яблоками
Вам понадобится
- 4 яблока
- 50 г сливочного масла
- 4 ст. л. сахара
- 2 ч. л. корицы
- 0,5 ч. л. гвоздики
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. коньяка
- 30 г грецких орехов
Приготовление
- Чтобы приготовить яблочную начинку, сперва очистите яблоки от кожуры. Удалите сердцевины, а мякоть нарежьте мелким кубиком. Растопите на сковороде жирное сливочное масло.
- К маслу пересыпьте сахар, молотые корицу и гвоздику. Перемешайте лопаткой. Когда сахар растворится, пересыпьте в сковороду яблоки.
- Готовьте яблоки на сильном огне около 15 минут, регулярно помешивая их лопаткой. Они должны полностью размягчиться и приобрести карамельный цвет.
- Рубленые орехи обжарьте на сухой сковороде. Пересыпьте их к яблокам. Сбрызните смесь лимонным соком и коньяком. Перемешайте всё и уберите с огня через пару минут.
- Выложите по 2 ст. л. теплой начинки в центр каждого блина. Сверните их конвертами. Подавайте блюдо к столу вместе с ванильным мороженым или заварным кремом.
Блинчики с банановым кремом
Вам понадобится
- 4 банана
- 4 яйца
- 2 стак. молока
- 2 ст. л. сахара
- 3 ст. л. изюма
- 0,5 лимона
Приготовление
- Зрелые бананы очистите от кожуры. С помощью толкушки превратите их в пюре. Молоко подогрейте. Растворите в нем половину всего количества сахара. Пусть смесь остынет.
- Тем временем взбейте миксером яйца, постепенно добавляя в них остатки сахара. Не прекращая взбивать, влейте в чашу миксера молоко, добавьте банановое пюре.
- Эту массу пересыпьте в стеклянную емкость, поставьте на водяную баню. Томите крем до загустения. Затем дайте немного остыть. Добавьте цедру половины лимона и размоченный изюм.
- Перемешайте крем лопаткой и спрячьте минут на 15 в холодильник. Затем начините им блины. Подавайте десерт, украсив его листиками мяты или кислыми ягодами.
Блинчики с кофейным кремом
Вам понадобится
- 1 л молока
- 3 ст. л. растворимого кофе
- 8 желтков
- 4 ст. л. сахара
Приготовление
- Подогрейте молоко, растворите в нем кофе. Миксером взбейте яичные желтки с сахаром. Постепенно перелейте туда горячее молоко с кофе.
- Смесь переместите в стеклянную емкость, поставьте на водяную баню. Помешивая, заварите крем. Он должен получиться достаточно густым. Затем остудите его. Начините кремом блины.
Блинчики с ягодным джемом
Вам понадобится
- 1 стак. малины
- 1 стак. смородины
- 2 яблока
- 0,5 стак. грецких орехов
- 3 ст. л. изюма
- 0,5 стак. сахарной пудры
Приготовление
- Ягоды разморозьте, пересыпьте на дуршлаг. Дайте стечь жидкости. Тем временем очистите от кожуры и сердцевины яблоки. Мякоть натрите на мелкой терке.
- Смешайте яблоки с ягодами. Засыпьте их сахарной пудрой. Добавьте туда же орехи и размоченный изюм. Хорошенько перемешайте. Сформируйте блинчики-конверты.
Блинчики с бананом и финиками
Вам понадобится
- 5–6 бананов
- 100 г фиников
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. корицы
- 0,25 ч. л. имбиря
- 0,25 ч. л. гвоздики
- щепотка мускатного ореха
Приготовление
- Спелые бананы очистите от кожуры. Нарежьте кольцами, а потом разомните толкушкой в пюре. Удалите косточки у фиников. Мякоть нарежьте мелкими кусочками. Смешайте ингредиенты.
- К смеси добавьте специи, сбрызните всё лимонным соком. Снова перемешайте ингредиенты лопаткой. Начинку выложите на блины, заверните последние в трубочку.
Блинчики с маком по рецепту любимой бабушки
Вам понадобится
- 150 г мака
- 200 мл. молока
- 120 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. л. кокосовой стружки
- 30 г молочного шоколада
Приготовление
- Измельчите мак в кофемолке. Молоко подогрейте, добавьте к нему ванильный и обычный сахар. Доведите молоко до кипения. Теперь залейте горячее молоко в емкость с молотым маком.
- Перемешайте продукты. Смесь должна напоминать манную кашу по консистенции. К ней добавьте ложку кокосовой стружки и немного изюма по вкусу. Последний предварительно нужно размочить.
- Если масса получилась слишком густой, добавьте еще немного молока. Поставьте в холодильник на час. Когда масса остынет, начините ею блины.
- Украсить блюдо предлагаю растопленным молочным шоколадом. Для этого поломайте треть плитки в стеклянную емкость и поставьте ее на водяную баню.
Помню, блинчики с маком много лет назад подавала на десерт моя бабушка. При этом мак всегда у нее получался таким нежным, словно мусс. Фантастическое блюдо! А какие сладкие начинки для блинов популярны за вашим столом? Будем рады узнать о вашем опыте.
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