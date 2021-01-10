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Лучшие сладкие начинки для блинов

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Какими бы искусными десертами я ни решила побаловать своих домочадцев, они никогда не оценят эти блюда выше блинов. Ведь что может быть вкуснее блинчиков с творогом и изюмом, политых сгущенкой. К слову, сладкие начинки для блинов у нас каждую неделю разные.

За годы готовки на домашней кухне я составила для себя целый список удачных начинок для блинов. Блинчики с таким наполнением и в разрезе красиво выглядят, и по вкусу — хоть на праздничный стол подавай. В списке присутствуют и сладкие начинки.

Карамельные блинчики с яблоками

Лучшие сладкие начинки для блинов

Вам понадобится

  • 4 яблока
  • 50 г сливочного масла
  • 4 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. корицы
  • 0,5 ч. л. гвоздики
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. коньяка
  • 30 г грецких орехов

Приготовление

  1. Чтобы приготовить яблочную начинку, сперва очистите яблоки от кожуры. Удалите сердцевины, а мякоть нарежьте мелким кубиком. Растопите на сковороде жирное сливочное масло.
  2. К маслу пересыпьте сахар, молотые корицу и гвоздику. Перемешайте лопаткой. Когда сахар растворится, пересыпьте в сковороду яблоки.
  3. Готовьте яблоки на сильном огне около 15 минут, регулярно помешивая их лопаткой. Они должны полностью размягчиться и приобрести карамельный цвет.
  4. Рубленые орехи обжарьте на сухой сковороде.
    Пересыпьте их к яблокам. Сбрызните смесь лимонным соком и коньяком. Перемешайте всё и уберите с огня через пару минут.
  5. Выложите по 2 ст. л. теплой начинки в центр каждого блина. Сверните их конвертами. Подавайте блюдо к столу вместе с ванильным мороженым или заварным кремом.

Блинчики с банановым кремом

Лучшие сладкие начинки для блинов

Вам понадобится

  • 4 банана
  • 4 яйца
  • 2 стак. молока
  • 2 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. изюма
  • 0,5 лимона

Приготовление

  1. Зрелые бананы очистите от кожуры. С помощью толкушки превратите их в пюре. Молоко подогрейте. Растворите в нем половину всего количества сахара. Пусть смесь остынет.
  2. Тем временем взбейте миксером яйца, постепенно добавляя в них остатки сахара. Не прекращая взбивать, влейте в чашу миксера молоко, добавьте банановое пюре.
  3. Эту массу пересыпьте в стеклянную емкость, поставьте на водяную баню. Томите крем до загустения. Затем дайте немного остыть. Добавьте цедру половины лимона и размоченный изюм.
  4. Перемешайте крем лопаткой и спрячьте минут на 15 в холодильник. Затем начините им блины. Подавайте десерт, украсив его листиками мяты или кислыми ягодами.

Блинчики с кофейным кремом

Лучшие сладкие начинки для блинов

Вам понадобится

  • 1 л молока
  • 3 ст. л. растворимого кофе
  • 8 желтков
  • 4 ст. л. сахара

Приготовление

  1. Подогрейте молоко, растворите в нем кофе. Миксером взбейте яичные желтки с сахаром. Постепенно перелейте туда горячее молоко с кофе.
  2. Смесь переместите в стеклянную емкость, поставьте на водяную баню. Помешивая, заварите крем. Он должен получиться достаточно густым. Затем остудите его. Начините кремом блины.

Блинчики с ягодным джемом

Лучшие сладкие начинки для блинов

Вам понадобится

  • 1 стак. малины
  • 1 стак. смородины
  • 2 яблока
  • 0,5 стак. грецких орехов
  • 3 ст. л. изюма
  • 0,5 стак. сахарной пудры

Приготовление

  1. Ягоды разморозьте, пересыпьте на дуршлаг. Дайте стечь жидкости. Тем временем очистите от кожуры и сердцевины яблоки. Мякоть натрите на мелкой терке.
  2. Смешайте яблоки с ягодами. Засыпьте их сахарной пудрой. Добавьте туда же орехи и размоченный изюм. Хорошенько перемешайте. Сформируйте блинчики-конверты.

Блинчики с бананом и финиками

Лучшие сладкие начинки для блинов

Вам понадобится

  • 5–6 бананов
  • 100 г фиников
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. корицы
  • 0,25 ч. л. имбиря
  • 0,25 ч. л. гвоздики
  • щепотка мускатного ореха

Приготовление

  1. Спелые бананы очистите от кожуры. Нарежьте кольцами, а потом разомните толкушкой в пюре. Удалите косточки у фиников. Мякоть нарежьте мелкими кусочками. Смешайте ингредиенты.
  2. К смеси добавьте специи, сбрызните всё лимонным соком. Снова перемешайте ингредиенты лопаткой. Начинку выложите на блины, заверните последние в трубочку.

Блинчики с маком по рецепту любимой бабушки

Лучшие сладкие начинки для блинов

Вам понадобится

  • 150 г мака
  • 200 мл. молока
  • 120 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ст. л. кокосовой стружки
  • 30 г молочного шоколада

Приготовление

  1. Измельчите мак в кофемолке. Молоко подогрейте, добавьте к нему ванильный и обычный сахар. Доведите молоко до кипения. Теперь залейте горячее молоко в емкость с молотым маком.
  2. Перемешайте продукты. Смесь должна напоминать манную кашу по консистенции. К ней добавьте ложку кокосовой стружки и немного изюма по вкусу. Последний предварительно нужно размочить.
  3. Если масса получилась слишком густой, добавьте еще немного молока. Поставьте в холодильник на час. Когда масса остынет, начините ею блины.
  4. Украсить блюдо предлагаю растопленным молочным шоколадом. Для этого поломайте треть плитки в стеклянную емкость и поставьте ее на водяную баню.

Лучшие сладкие начинки для блинов

Помню, блинчики с маком много лет назад подавала на десерт моя бабушка. При этом мак всегда у нее получался таким нежным, словно мусс. Фантастическое блюдо! А какие сладкие начинки для блинов популярны за вашим столом? Будем рады узнать о вашем опыте.

 

 

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сладкая выпечка
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