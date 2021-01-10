Лучшие сладкие начинки для блинов

Какими бы искусными десертами я ни решила побаловать своих домочадцев, они никогда не оценят эти блюда выше блинов. Ведь что может быть вкуснее блинчиков с творогом и изюмом, политых сгущенкой. К слову, сладкие начинки для блинов у нас каждую неделю разные.

За годы готовки на домашней кухне я составила для себя целый список удачных начинок для блинов. Блинчики с таким наполнением и в разрезе красиво выглядят, и по вкусу — хоть на праздничный стол подавай. В списке присутствуют и сладкие начинки.

Карамельные блинчики с яблоками

Вам понадобится

4 яблока

50 г сливочного масла

4 ст. л. сахара

2 ч. л. корицы

0,5 ч. л. гвоздики

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. коньяка

30 г грецких орехов

Приготовление

Чтобы приготовить яблочную начинку, сперва очистите яблоки от кожуры. Удалите сердцевины, а мякоть нарежьте мелким кубиком. Растопите на сковороде жирное сливочное масло. К маслу пересыпьте сахар, молотые корицу и гвоздику. Перемешайте лопаткой. Когда сахар растворится, пересыпьте в сковороду яблоки. Готовьте яблоки на сильном огне около 15 минут, регулярно помешивая их лопаткой. Они должны полностью размягчиться и приобрести карамельный цвет. Рубленые орехи обжарьте на сухой сковороде. Пересыпьте их к яблокам. Сбрызните смесь лимонным соком и коньяком. Перемешайте всё и уберите с огня через пару минут. Выложите по 2 ст. л. теплой начинки в центр каждого блина. Сверните их конвертами. Подавайте блюдо к столу вместе с ванильным мороженым или заварным кремом.

Блинчики с банановым кремом

Вам понадобится

4 банана

4 яйца

2 стак. молока

2 ст. л. сахара

3 ст. л. изюма

0,5 лимона

Приготовление

Зрелые бананы очистите от кожуры. С помощью толкушки превратите их в пюре. Молоко подогрейте. Растворите в нем половину всего количества сахара. Пусть смесь остынет. Тем временем взбейте миксером яйца, постепенно добавляя в них остатки сахара. Не прекращая взбивать, влейте в чашу миксера молоко, добавьте банановое пюре. Эту массу пересыпьте в стеклянную емкость, поставьте на водяную баню. Томите крем до загустения. Затем дайте немного остыть. Добавьте цедру половины лимона и размоченный изюм. Перемешайте крем лопаткой и спрячьте минут на 15 в холодильник. Затем начините им блины. Подавайте десерт, украсив его листиками мяты или кислыми ягодами.

Блинчики с кофейным кремом

Вам понадобится

1 л молока

3 ст. л. растворимого кофе

8 желтков

4 ст. л. сахара

Приготовление

Подогрейте молоко, растворите в нем кофе. Миксером взбейте яичные желтки с сахаром. Постепенно перелейте туда горячее молоко с кофе. Смесь переместите в стеклянную емкость, поставьте на водяную баню. Помешивая, заварите крем. Он должен получиться достаточно густым. Затем остудите его. Начините кремом блины.

Блинчики с ягодным джемом

Вам понадобится

1 стак. малины

1 стак. смородины

2 яблока

0,5 стак. грецких орехов

3 ст. л. изюма

0,5 стак. сахарной пудры

Приготовление

Ягоды разморозьте, пересыпьте на дуршлаг. Дайте стечь жидкости. Тем временем очистите от кожуры и сердцевины яблоки. Мякоть натрите на мелкой терке. Смешайте яблоки с ягодами. Засыпьте их сахарной пудрой. Добавьте туда же орехи и размоченный изюм. Хорошенько перемешайте. Сформируйте блинчики-конверты.

Блинчики с бананом и финиками

Вам понадобится

5–6 бананов

100 г фиников

2 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. корицы

0,25 ч. л. имбиря

0,25 ч. л. гвоздики

щепотка мускатного ореха

Приготовление

Спелые бананы очистите от кожуры. Нарежьте кольцами, а потом разомните толкушкой в пюре. Удалите косточки у фиников. Мякоть нарежьте мелкими кусочками. Смешайте ингредиенты. К смеси добавьте специи, сбрызните всё лимонным соком. Снова перемешайте ингредиенты лопаткой. Начинку выложите на блины, заверните последние в трубочку.

Блинчики с маком по рецепту любимой бабушки

Вам понадобится

150 г мака

200 мл. молока

120 г сахара

10 г ванильного сахара

1 ст. л. кокосовой стружки

30 г молочного шоколада

Приготовление

Измельчите мак в кофемолке. Молоко подогрейте, добавьте к нему ванильный и обычный сахар. Доведите молоко до кипения. Теперь залейте горячее молоко в емкость с молотым маком. Перемешайте продукты. Смесь должна напоминать манную кашу по консистенции. К ней добавьте ложку кокосовой стружки и немного изюма по вкусу. Последний предварительно нужно размочить. Если масса получилась слишком густой, добавьте еще немного молока. Поставьте в холодильник на час. Когда масса остынет, начините ею блины. Украсить блюдо предлагаю растопленным молочным шоколадом. Для этого поломайте треть плитки в стеклянную емкость и поставьте ее на водяную баню.

Помню, блинчики с маком много лет назад подавала на десерт моя бабушка. При этом мак всегда у нее получался таким нежным, словно мусс. Фантастическое блюдо! А какие сладкие начинки для блинов популярны за вашим столом? Будем рады узнать о вашем опыте.