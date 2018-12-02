Рыбное заливное на Новый год

Холодец можно сделать менее калорийным и более разнообразным во вкусовом плане, если за основу взять рыбу, а не мясо. Но чтобы блюдо выглядело действительно аппетитно и соответствовало всем гастрономическим требованиям, следует разобраться с его приготовлением подробно.
Общие принципы рыбного заливного
Суть заливного с рыбой в том, что отварная рыба со специями заливается раствором желатина в бульоне. Лучше всего для этого подойдут судак и стерлядь. В качестве достойной замены можно использовать сома, карпа, щуку, треску, леща или окуня. Главное, чтобы структура рыбы была плотная и не разваливалась после варки.
Качество желатина тоже играет роль, порошковый значительно лучше кристаллообразного создаст необходимую консистенцию. В классическом варианте рыбу уваривают и желатин не добавляют, но для этого понадобятся жирные сорта рыбы.
В роли добавок могут выступать кислые ягоды, цитрусы, зелень, твердые фрукты, овощи и морепродукты.
Заливное по-галичински
Ингредиенты для заливного:
- 3 кг окуня,
- 2 лавровых листа,
- луковица,
- половина лимона,
- 50 г петрушки,
- 50 г укропа,
- 100 г красной смородины (замороженной),
- 5-6 горошин черного перца,
- 10 г соли.
Рыбу необходимо почистить: вырезать жабры (иначе блюдо будет с неприятной горчинкой).После сложить её в кастрюлю, залить водою (1,5-2 л), добавить лавровые листочки, соль, перец и горошины перца. Варить на медленном огне, снимая пену, 40-50 минут. Оставить остывать на 1-2 часа.
Затем вынуть рыбу, нарезать на кусочки, удалить из неё кости и снять кожу, чтобы осталось только отварное филе. Сложить его в глубокую стеклянную миску. Сверху разместить лимон, порезанный дольками, ягоды смородины, веточки петрушки и укропа. Рыбный бульон процедить от всех примесей и аккуратно влить к окуню, закрыть пищевой пленкой. Поместить в холодильник до полного застывания – 1-2 суток.
Поверх заливного можно выложить еще ягод, зелени и дольки цитрусов. Это замечательно украсит блюдо. Форма допускается не только стеклянная, но именно она при подаче делает заливное эффектным, поскольку в такой форме видны все яркие ингредиенты.
Заливной медовый карп
Ингредиенты:
- 1-1,5 кг карпа,
- 60 мл лимонного сока,
- 30-40 г жидкого мёда,
- луковица,
- 1 лавровый лист,
- 3 горошины черного перца,
- 30 мл уксуса,
- 2 яйца,
- сладкий перец,
- 50 г изюма,
- корень петрушки,
- морковь,
- 10 г желатина,
- 10 г соли.
Изюм залить 250 мл кипятка, добавить мед и поставить на плиту. Варить 7-8 минут, затем снять с огня и остудить.
Луковицу почистить и разделить пополам, морковь и корень петрушки нарезать кружками. Сложить их в кастрюлю, залить 1,5 л кипятка и варить 10 минут.
Карпа почистить от шелухи, внутренностей, плавников, костей, удалить голову, разделить на крупные кусочки (как для жарки), вкинуть к овощам, добавить лавровый лист и перец, посолить. Варить 10-15 минут, затем вынуть рыбу и сложить её в глубокую стеклянную форму. Туда же выложить порезанный на дольки лимон и четвертинки яиц. Желатин залить 50 мл холодной воды на четверть часа.
Бульон необходимо процедить, вернуть обратно в кастрюлю и поставить на минимальный огонь. Томить его так около получаса, после добавить желатин и размешивать, пока тот полностью не растворится. Далее ввести изюм в меду и перемешать. Залить полученной смесью рыбу, накрыть форму и поместить в холодильник на 10-12 часов. При подаче можно украсить зеленью и ягодами.
Слоёное заливное из судака
Для заливного понадобится:
- 2 кг судака,
- 30 г желатина,
- 3- горошины черного перца,
- 5-8 г молотого белого перца,
- 10 г соли,
- луковица,
- морковь,
- 1-2 лавровых листа,
- лимон,
- 4-6 перепелиных яиц,
- 50 г зеленого горошка,
- болгарский перец,
- 60 г красной икры,
- 2 соленых огурца,
- 20-30 г свежей петрушки или укропа.
Рыбу почистить, выпотрошить, удалить кости, плавники и голову. Должны остаться только филе и кожа. Поместить их в кастрюлю, залить водой (2,5 л) и поставить вариться. В процессе варки добавить очищенный и разрезанный пополам лук, кружочки моркови, лавровый лист, соль, горошины перца. Попутно следует снимать пену и замочить в 50 мл воды 10 г желатина.
Варить требуется на медленном огне около часа, затем снять с плиты, вынуть и отложить рыбу, бульон процедить и соединить с уже замоченными желатином, тщательно размешать, чтобы не осталось комочков. Оставить бульон на час остывать, после часть перелить в форму для заливного так, чтобы она прикрыла дно на 1 см и поставьте в холодильник застывать. Спустя полчаса разместить на желеобразной массе кусочки рыбы, залить половиной бульона с желатином, вернуть в холод на 30-35 минут.
За это время сварить перепелиные яйца, почистить и разрезать пополам, у перца удалить плодоножку, нарезать кружками, а лимоны и огурцы – кольцами. Разместить их, икру и горошек поверх застывшего слоя, прикрывающего рыбу. Это можно сделать произвольно, или создать любой симметричным узор, чтобы заливное выглядело более ярко и празднично. Сверху аккуратно влить оставшийся бульон с желатином и отправить в холодильник на ночь (8-10 часов). Украсить веточками петрушки.
Рыбное заливное со свеклой
Ингредиенты:
- 2 кг рыбы,
- 40 г желатина,
- крупная свекла,
- корень петрушки,
- 2 луковицы,
- 3-4 горошины черного перца,
- 1 лавровый лист,
- 5 морковок,
- 100 г петрушки.
Рыбу очистить от всего лишнего, должно остаться только филе на коже. Но плавники, хвост и голову не выбрасывать, у последней нужно удалить жабры. Сложить голову, плавники и хвост их в кастрюлю, залить 2 л воды и вскипятить. Морковь нарезать крупной соломкой и добавить в бульон, через 10 минут добавить соль, лавровый лист, перец и луковицы (очищенные и разрезанные пополам). Через полчаса снять с огня, процедить. Все, кроме моркови, выбросить. В полученный навар поместить филе и варить около получаса до готовности рыбы, снимая пену. Затем вынуть её, выложить в форму, сверху поместить морковь.
Свеклу измельчить в блендере или на терке. Всыпать в навар, вскипятить, через четверть часа снова процедить жидкость, чтобы избавить от овоща. В горячий бульон всыпать желатин и размешивать, пока тот не растворится. Влить полученную смесь к рыбе и моркови, поместить заливное на 8-10 часов в холодильник.
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