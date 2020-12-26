Радужный рулет

Таким ярким и праздничным рулетом хочу поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать счастья, крепкого здоровья и побольше ярких и веселый событий, чудес и волшебства!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 7 ПОРЦИЙ

Бисквит:

мука 100 г сметана 15% 80 г растительное масло 50 мл яйца куриные 6 шт. разрыхлитель 10 г соль 1 щепотка куркума 1 ч. л. паприка красная 2 ст. л. шпинат 2 ст. л.

Начинка:

творожный сыр 300 г сыр плавленый 100 г семга 200 г сметана 2 ст. л. укроп 2 ст. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/15

Желтки отделяем от белков. В желтки добавляем сметану и растительное масло.

ШАГ 2/15

Немного взбиваем.

ШАГ 3/15

Добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем.

ШАГ 4/15

Делим тесто на три части в одну добавляем паприку.

ШАГ 5/15

Во вторую — куркуму.

ШАГ 6/15

В третью — шпинат.

ШАГ 7/15

Белки взбиваем и поровну добавляем в каждую часть теста.

ШАГ 8/15

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тесто полосками.

ШАГ 9/15

Выпекаем в разогретой до 180°C духовке около 15 минут. Переворачиваем пергамент на полотенце и снимаем пергамент.

ШАГ 10/15

Снова переворачиваем и сворачиваем не плотно рулетом. Заворачиваем в пергамент и остужаем.

ШАГ 11/15

Для начинки все смешиваем. Рулет разворачиваем и смазываем сырной начинкой.

ШАГ 12/15

Семгу нарезаем и выкладываем сверху.

ШАГ 13/15

Сворачиваем рулетом, заворачиваем в пергамент и отправляем в холодильник минимум на 2 часа.

ШАГ 14/15

Нарезаем и угощаемся!

ШАГ 15/15

Счастливых праздников!