Радужный рулет

Таким ярким и праздничным рулетом хочу поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать счастья, крепкого здоровья и побольше ярких и веселый событий, чудес и волшебства!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 7 ПОРЦИЙ
Бисквит:
|100 г
|80 г
|50 мл
|6 шт.
|10 г
|1 щепотка
|1 ч. л.
|2 ст. л.
|2 ст. л.
Начинка:
|300 г
|100 г
|200 г
|2 ст. л.
|2 ст. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/15
Желтки отделяем от белков. В желтки добавляем сметану и растительное масло.
ШАГ 2/15
Немного взбиваем.
ШАГ 3/15
Добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем.
ШАГ 4/15
Делим тесто на три части в одну добавляем паприку.
ШАГ 5/15
Во вторую — куркуму.
ШАГ 6/15
В третью — шпинат.
ШАГ 7/15
Белки взбиваем и поровну добавляем в каждую часть теста.
ШАГ 8/15
Противень застилаем пергаментом и выкладываем тесто полосками.
ШАГ 9/15
Выпекаем в разогретой до 180°C духовке около 15 минут. Переворачиваем пергамент на полотенце и снимаем пергамент.
ШАГ 10/15
Снова переворачиваем и сворачиваем не плотно рулетом. Заворачиваем в пергамент и остужаем.
ШАГ 11/15
Для начинки все смешиваем. Рулет разворачиваем и смазываем сырной начинкой.
ШАГ 12/15
Семгу нарезаем и выкладываем сверху.
ШАГ 13/15
Сворачиваем рулетом, заворачиваем в пергамент и отправляем в холодильник минимум на 2 часа.
ШАГ 14/15
Нарезаем и угощаемся!
ШАГ 15/15
Счастливых праздников!
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