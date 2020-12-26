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Радужный рулет

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Таким ярким и праздничным рулетом хочу поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать счастья, крепкого здоровья и побольше ярких и веселый событий, чудес и волшебства!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 7 ПОРЦИЙ

Бисквит:

 100 г
80 г
50 мл
6 шт.
10 г
1 щепотка
1 ч. л.
2 ст. л.
2 ст. л.

Начинка:

 300 г
100 г
200 г
2 ст. л.
2 ст. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/15

Радужный рулет

Желтки отделяем от белков. В желтки добавляем сметану и растительное масло.

ШАГ 2/15

Радужный рулет

Немного взбиваем.

ШАГ 3/15

Радужный рулет

Добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем.

ШАГ 4/15

Радужный рулет

Делим тесто на три части в одну добавляем паприку.

ШАГ 5/15

Радужный рулет

Во вторую — куркуму.

ШАГ 6/15

Радужный рулет

В третью — шпинат.

ШАГ 7/15

Радужный рулет

Белки взбиваем и поровну добавляем в каждую часть теста.

ШАГ 8/15

Радужный рулет

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тесто полосками.

ШАГ 9/15

Радужный рулет

Выпекаем в разогретой до 180°C духовке около 15 минут. Переворачиваем пергамент на полотенце и снимаем пергамент.

ШАГ 10/15

Радужный рулет

Снова переворачиваем и сворачиваем не плотно рулетом. Заворачиваем в пергамент и остужаем.

ШАГ 11/15

Радужный рулет

Для начинки все смешиваем. Рулет разворачиваем и смазываем сырной начинкой.

ШАГ 12/15

Радужный рулет

Семгу нарезаем и выкладываем сверху.

ШАГ 13/15

Радужный рулет

Сворачиваем рулетом, заворачиваем в пергамент и отправляем в холодильник минимум на 2 часа.

ШАГ 14/15

Радужный рулет

Нарезаем и угощаемся!

ШАГ 15/15

Радужный рулет

Счастливых праздников!

 

 

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