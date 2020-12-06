Шоколадные конфеты с вишней и фундуком

ОПИСАНИЕ

Сегодня хочу предложить вам рецепт домашних конфет. Конфеты получаются очень вкусными, влажными и очень нежными. Вишня в конфетах придает приятную кислинку, а фундук делает конфеты еще более ароматными. Процесс готовки может показаться долгим, но на самом деле все очень просто и быстро. Бисквит можно испечь заранее, он прекрасно хранится пару дней, а сами конфеты делать максимум 20 минут. В рецепте я использую сыр лабне — это крем-сыр, приготовленный из йогурта, но вы можете заменить его любым сливочным сыром.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 12 ПОРЦИЙ

Шоколадный бисквит

яйца куриные 3 шт. сахар 80 г сахар ванильный 5 г разрыхлитель 1 ч. л. соль 1 щепотка мука 100 г какао 30 г

Крем

сыр сливочный 250 г молоко сгущенное 3 ст. л.

Пропитка

кофе эспрессо 2 ст. л.

Начинка

вишня по вкусу фундук по вкусу

Для конфет

какао 2 ст. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/9

Сначала надо испечь бисквит. Духовку нагреть до 180°C. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Затем просеять муку, какао, добавить разрыхлитель, соль и аккуратно перемешать спатулой или ложкой.

ШАГ 2/9

Противень 33 х 26 см застелить бумагой для выпечки (у меня бумага для выпечки от Ю.

ШАГ 3/9

Высоцкой, бумага отличного качества, к ней ничего не прилипает), распределить тесто по бумаге для выпечки и разровнять. Выпекать бисквит до готовности примерно 10–13 минут, но не пересушите. Готовый бисквит остудить. Если печете бисквит заранее, то просто заверните остывший бисквит в пищевую пленку.

Остывший бисквит поломать на куски и измельчить в блендере в крошку. Если решите добавить в конфеты начинку, то рекомендую фундук прокалить на сковороде, а из вишни не забудьте достать косточки. Итак, сварить крепкий кофе и остудить. Добавить в бисквитную крошку кофе и хорошо перемешать.

ШАГ 4/9

Крем: сливочный сыр хорошо взбить, добавить сгущенное молоко и еще раз слегка взбить. Сгущенное молоко добавляйте по вкусу, мне хватило 3 ст. л., не забываем, что бисквит у нас тоже сладкий.

ШАГ 5/9

Готовый крем частями добавляем в бисквитную крошку и хорошо перемешиваем, лучше надеть перчатку и делать это рукой. Мы должны получить пластичную массу, из которой легко можно сформировать конфету. Мне точно хватило крема на мое количество крошки.

ШАГ 6/9

Берем небольшое количество шоколадной массы, формируем рукой лепешку, в середину кладем вишню или орех и скатываем в колобок. Готовые конфеты обвалять в какао.

ШАГ 7/9

Наши вкусные конфеты готовы. Обязательно дать полежать в холодильнике минимум один час.

ШАГ 8/9

Это очень вкусно!

ШАГ 9/9

Приятного аппетита!