Шоколадные конфеты с вишней и фундуком

ОПИСАНИЕ
Сегодня хочу предложить вам рецепт домашних конфет. Конфеты получаются очень вкусными, влажными и очень нежными. Вишня в конфетах придает приятную кислинку, а фундук делает конфеты еще более ароматными. Процесс готовки может показаться долгим, но на самом деле все очень просто и быстро. Бисквит можно испечь заранее, он прекрасно хранится пару дней, а сами конфеты делать максимум 20 минут. В рецепте я использую сыр лабне — это крем-сыр, приготовленный из йогурта, но вы можете заменить его любым сливочным сыром.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 12 ПОРЦИЙ
Шоколадный бисквит
|3 шт.
|80 г
|5 г
|1 ч. л.
|1 щепотка
|100 г
|30 г
Крем
|250 г
|3 ст. л.
Пропитка
|2 ст. л.
Начинка
|по вкусу
|по вкусу
Для конфет
|2 ст. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/9
Сначала надо испечь бисквит. Духовку нагреть до 180°C. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Затем просеять муку, какао, добавить разрыхлитель, соль и аккуратно перемешать спатулой или ложкой.
ШАГ 2/9
Противень 33 х 26 см застелить бумагой для выпечки (у меня бумага для выпечки от Ю.Высоцкой, бумага отличного качества, к ней ничего не прилипает), распределить тесто по бумаге для выпечки и разровнять. Выпекать бисквит до готовности примерно 10–13 минут, но не пересушите. Готовый бисквит остудить. Если печете бисквит заранее, то просто заверните остывший бисквит в пищевую пленку.
ШАГ 3/9
Остывший бисквит поломать на куски и измельчить в блендере в крошку. Если решите добавить в конфеты начинку, то рекомендую фундук прокалить на сковороде, а из вишни не забудьте достать косточки. Итак, сварить крепкий кофе и остудить. Добавить в бисквитную крошку кофе и хорошо перемешать.
ШАГ 4/9
Крем: сливочный сыр хорошо взбить, добавить сгущенное молоко и еще раз слегка взбить. Сгущенное молоко добавляйте по вкусу, мне хватило 3 ст. л., не забываем, что бисквит у нас тоже сладкий.
ШАГ 5/9
Готовый крем частями добавляем в бисквитную крошку и хорошо перемешиваем, лучше надеть перчатку и делать это рукой. Мы должны получить пластичную массу, из которой легко можно сформировать конфету. Мне точно хватило крема на мое количество крошки.
ШАГ 6/9
Берем небольшое количество шоколадной массы, формируем рукой лепешку, в середину кладем вишню или орех и скатываем в колобок. Готовые конфеты обвалять в какао.
ШАГ 7/9
Наши вкусные конфеты готовы. Обязательно дать полежать в холодильнике минимум один час.
ШАГ 8/9
Это очень вкусно!
ШАГ 9/9
Приятного аппетита!
Свежие комментарии