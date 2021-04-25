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Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Это моя самая любимая творожная пасха! Самая простая, самая вкусная, самая нежная и ароматная! В составе нет сырых яиц, что ещё больше упрощает рецепт, получается нереально вкусный десерт, обожаю и нежно люблю!

Три умопомрачительных шоколадных слоя, напоминающие знаменитый торт, нежнейшие творожные облака, которые заставляют всех пищать от восторга!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Для приготовления пасхи берём 500 г творога (жирностью 5-9 %), добавляем к нему 150 мл жирных сливок и измельчаем блендером до полной однородности (либо можно протереть творог через сито и затем взбить со сливками).

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Также сливки можно заменить на жирную сметану, всё зависит от вашего вкуса.

Далее в творожную массу всыпаем пакетик ванилина и 80 г сахарной пудры. Лёгкими, аккуратными движениями вмешиваем пудру в творог. У нас должна получится очень нежная творожная масса.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Первый слой у нас будет с белым шоколадом. Для этого шоколад и масло растапливаем либо на водяной бане, либо короткими импульсами по 10 секунд в микроволновке. Растопленный шоколад теперь соединяем с первой частью творожной массы.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Берём форму-пасочницу и марлю в три слоя. Застилаем пасочницу марлей таким образом, чтобы остались свободные края.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Устанавливаем форму на тарелку вверх дном (чтобы отверстие меньшего диаметра было снизу) и выкладываем первый слой творожной массы с белым шоколадом.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Далее растапливаем молочный шоколад с маслом, смешиваем его со второй частью творога. Хорошо перемешиваем и выкладываем в пасочницу.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Всё повторяем с тёмным шоколадом. Выкладываем третий слой творожной массы в форму и накрываем сверху марлей. Устанавливаем небольшой груз. Отправляем десерт в таком виде в холодильник на 12-24 часа. Это делается для того, чтобы стекла лишняя жидкость.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Ну, а на следующий день снимаем груз и раскрываем верхние слои марли. Накрываем форму тарелкой и переворачиваем пасочницу.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Аккуратно снимаем пасочницу и затем марлю. Украшаем десерт по своему желанию. Я обычно поливаю растопленным шоколадом. Для этого растапливаю молочный шоколад с маленьким кусочком сливочного масла и поливаю пасху.

Готовлю творожную пасху "Три шоколада" без яиц и крахмала: получается у всех с первого раза

Также в любую из частей по вкусу можно добавить жареные молотые орехи, кокосовую стружку, цукаты и другие добавки.

Пробуйте приготовить сами! Это самая простая, самая вкусная, самая нежная и ароматная творожная пасха!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • творог (5-9 %) - 500 г
  • сливки жирные (33 %) //сметана - 150 мл
  • сахарная пудра - 80 г
  • ванилин - 1 пакетик (1,5 г)
  • сливочное масло - 90 г
  • белый шоколад - 50 г
  • молочный шоколад - 50 г
  • тёмный шоколад - 50 г

Глазурь:

  • молочный шоколад - 30 г
  • сливочное масло - 10 г

 

 

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