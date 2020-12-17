Как сделать маршмеллоу дома

Кондитерское изделие, напоминающее пастилу или суфле, обрело популярность в нашей стране после выхода в прокат многочисленных американских фильмов. Как правило, маршмеллоу является незаменимой деталью уюта: морозными вечерами его можно добавлять в какао, подавать в качестве десерта к чаю, а летом жарить на костре. Пожалуй, самый аппетитный вид лакомство приобретает при взаимодействии с огнем: оно покрывается хрустящей корочкой, а внутри становится влажным и тягучим.

Единственное, что смущает, — цена. Практически во всех супермаркетах небольшой пакетик маршмеллоу будет стоить более 100 рублей, хотя продукт состоит из самых доступных ингредиентов, а технология производства довольно-таки проста. Поэтому чтобы сократить расходы и в то же время себя побаловать, мы предлагаем вам приготовить воздушную сладость у себя дома. К тому же это отличный способ провести выходной день всей семьей за увлекательным занятием!

Многовековая история

Название marsh mallow переводится как «мальва болотная» — так по-английски называется растение алтей лекарственный. В древности из него получали желеобразную массу, которой лечились от ангины.

В XIX веке французы предложили отказаться от трудоемкого извлечения сока из алтея, заменив этот ингредиент крахмалом и желатином.

Затем в рецепт добавили взбитые белки, чтобы добиться нужно консистенции продукта. Так лакомство приобрело тот вид, который мы знаем сегодня.

Сам рецепт, как мы выяснили, был придуман еще задолго до возникновения США, но именно там автоматизировали процесс производства лакомства. Произошло это в середине XX века, американец Алекс Доумак придумал технологию, которая позволила получать изделия цилиндрической формы, именно она теперь ассоциируется с современным маршмеллоу. Все ингредиенты поступали по трубам, смешивались и выходили в виде цилиндра, который нарезался на кусочки и посыпался смесью кукурузного крахмала и сахарной пудры.

На вкус и цвет

Форма маршмеллоу может быть разной. Помимо классического цилиндра, вы, наверняка, встречали маленькие шарики. Их производят таким же образом, только трубы используют меньшего диаметра. А вот домашнее изделие обычно представляет собой большой застывший пласт, который потом нарезают на кубики. Но и округленную форму сделать тоже можно, если набрать подготовленную массу в кондитерский рукав и отсадить широкие полоски на доску, застеленную пекарской бумагой. А когда они застынут, нарезать поперек на кусочки желаемой длины.

Маршмеллоу может быть не только белым, часто можно встретить розовый цвет, который красиво смотрится на контрасте с классическим. Для этого в подготовленное тесто необходимо добавить несколько капель красного пищевого красителя. Главное, обращайте внимание на его качество. А коричневого оттенка можно добиться при помощи какао-порошка. Экспериментируйте!

Секретный ингредиент

Для идеальной консистенции маршмеллоу, приготовленного в домашних условиях, обычно используют инвертный сироп. Что это такое и можно ли без него обойтись?

Инвертный сироп получается в результате простейших манипуляций с обычным сахаром, а именно путем его нагревания с водой и лимонной кислотой. Обойтись без него можно, но тогда маршмеллоу быстро засахарится и потеряет форму. Все это происходит из-за того, что сахар в составе продукта нестабилен, поэтому уже через сутки он кристаллизуется. Этому процессу как раз и препятствует инвертный сироп. Маршмеллоу остается мягким. Кондитерское изделие спокойно может пролежать на открытом воздухе сутки, а в герметичном контейнере — несколько недель.

Сегодня мы расскажем, как сварить инвертный сироп. Для этого вам понадобится кастрюля с толстым дном и кулинарный термометр.

Ингредиенты:

сахар — 200 г

вода — 100 мл

лимонная кислота — 1 шепотка

сода — 1 щепотка

Способ приготовления:

1. В кастрюлю всыпьте сахар и влейте воду. Поставьте на средней огонь. Томите, помешивая, пока сахар не растворится. Пену снимайте ложкой.

2. Уменьшите огонь, добавьте лимонную кислоту. Перемешайте. При слабом кипении варите сироп под крышкой 30 минут.

3. Снимите крышку, добавьте соду, разведенную в ложке воды. Прибавьте огонь и уваривайте сироп до нужной консистенции. На это уйдет около 10 минут.

4. Выключите огонь, когда температура сиропа достигнет 112–113°С. Чем выше температура, тем гуще и темнее у вас будет сироп.

5. Перелейте сироп в банку и в идеале подождите сутки. Если он не засахарился, значит, все у вас получилось!

Храните сироп при комнатной температуре. Срок годности — около 5 месяцев.

Рецепт маршмеллоу

Если вы накануне сделали инвертный сироп, то на приготовление маршмеллоу не уйдет много времени.

Ингредиенты:

Основные:

сахар — 380 г

инвертный сироп — 150 г

вода — 100 мл

желатин — 25 г

соль — 1 щепотка

ванилин — 2 г

Дополнительно:

сахарная пудра — 80 г

кукурузный крахмал — 60 г

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 минут для набухания. Затем немного подогрейте, чтобы он стал жидким. Но не кипятите!

2. В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар, влейте инвертный сироп и воду, добавьте щепотку соли.

3. На среднем огне доведите массу до кипения. Убавьте огонь и варите 7 минут. Не забывайте постоянно помешивать!

4. В большой миске начните взбивать жидкий желатин комнатной температуры. Постепенно увеличивая скорость миксера, медленно вливайте по стенке получившийся горячий сироп.

5. Взбивайте на максимальной скорости до увеличения массы в объеме.

6. Добавьте ванилин и взбивайте до густой консистенции. Если хотите получить маршмеллоу розового оттенка, на этом этапе добавьте несколько капель красного пищевого красителя.

7. В плоской тарелке смешайте кукурузный крахмал и сахарную пудру.

8. Застелите форму пергаментной бумагой. Припылите смесью крахмала и пудры.

9. Выложите в форму густую массу, разровняйте и уберите в холодильник на несколько часов, до застывания.

10. Рабочую поверхность стола и нож тоже припылите крахмалом и пудрой. Выложите получившийся пласт маршмеллоу.

11. Аккуратно снимите пекарскую бумагу и обваляйте застывшее изделие в сухих ингредиентах.

12. Ножом нарежьте на кубики оптимального для вас размера. Кубики тоже обваляйте в смеси сахарной пудры и крахмала.

13. Угощайте упругим лакомством гостей. Из этого количества ингредиентов должно получиться много маршмеллоу!

Полезный вариант на белках

Если вы сторонник правильного питания и по совместительству любитель воздушных угощений, воспользуйтесь этим рецептом! В таком маршмеллоу всего 90 калорий на 100 г. Также вы можете угостить им детей без вреда для здоровья зубов и кишечника. Подсластитель используйте любой на свой вкус. Как вариант, можно взять 2–3 пакетика стевии.

Ингредиенты:

Основные:

яичные белки — 4 шт.

желатин — 20 г

молоко — 80 мл

подсластитель — по вкусу

Дополнительно:

кокосовая стружка — по вкусу

сахарная пудра — по вкусу

Способ приготовления:

1. В небольшой пиале смешайте молоко с желатином и оставьте на 10 минут для набухания.

2. В объемную миску выложите охлажденные белки, добавьте подсластитель. Следите за тем, чтобы в емкость не попал желток, он может испортить результат.

3. При помощи миксера взбивайте белки около 8 минут, до крепких пиков. Чтобы оценить результат, переверните емкость вверх дном: если белки остались на месте, значит, вы добились нужной консистенции.

4. Пиалу с набухшим желатином подогрейте до образования жидкой консистенции. Здесь важно не доводить до кипения, иначе изделие не застынет.

5. Продолжая взбивать, введите теплый желатин к белковой массе. Доведите до однородности, смесь должна остаться пышной.

6. В подготовленную форму выложите получившуюся массу, разровняйте, накройте пленкой и уберите в холодильник на несколько часов.

7. Достаньте изделие и нарежьте на кубики ножом, предварительно припыленным сахарной пудрой и крахмалом.

8. Обваляйте маршмеллоу в кокосовой стружке или сахарной пудре. Подавайте в качестве десерта к чаю или кофе!

Друзья, вот мы и познакомили вас с технологией приготовления маршмеллоу в домашних условиях. Готовьте с удовольствием и радуйте родных!