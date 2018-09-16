Абрикосовое варенье…без абрикосов!

Очень бюджетное вкусное варенье с конкретным вкусом абрикосов! О наличии тыквы никто даже и не догадывается! Этот рецепт хорош для холодных северных широт, где абрикосы по цене красной икры, а зимой их и днём с огнём не найти! Такое варенье порадует Вас зимой своим ярким солнечным цветом и летним вкусом!)))





Тыква очищенная – 1 кг.,

Курага – 300 гр.,

Сахар – 300 гр.,

Лимон – 1 шт.,

Горячая вода – 2 стакана,

Пектин (в моём случае «конфитюрка») – 2 ч.л.

Анис (бадьян) – 2 звёздочки.



Курагу нарезать кубиками, залить горячей водой и оставить на 30 минут.

Тыкву нарезать кубиками 1х1 см, я нарезала в кухонном комбайне с нарезкой «кубик».

Лимон разрезать на 4 части вдоль и затем нарезать каждую часть тонкими ломтиками поперек с кожурой (я думаю, что и лимон лучше будет нарезать мелкими кубиками)

В чашку слить воду от кураги, добавить сахар, нагревать(помешивая), пока не образуется прозрачный сироп.

Всыпать кубики тыквы, курагу, лимон, анис (бадьян) - и варить на медленном, пока тыква не станет мягкой. У меня варилось, приблизительно, 40-45минут.

Пектин смешать с 1 ч.л. сахара, всыпать в варенье и варить минуту-две.

Расфасовать варенье по банкам, дать остыть и убрать в холодильник на неделю.

Через неделю, когда тыква впитает вкус кураги, вкус варенья изменится, оно станет совершенно абрикосовым.

Создается очень приятный вкусовой и текстурный контраст, когда на ложку поочередно попадает ломтик кураги, тыквы и лимона.



Автор предлагает добавить ещё 1 ст.л. рубленого засахаренного имбиря и немного мускатного ореха, я всё это заменила анисом, а вы можете добавлять пряности по своему вкусу.