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Твердый сыр« фитнес»

Рецепт: Твердый сыр« фитнес»

 Время приготовления: 30 мин.

Этот сыр низкокалорийный. Его легко и быстро готовить.Минимум затрат. Вкусно и полезно. Ничем не хуже, чем жирный сыр.

Ингредиенты

Вода* 500 мл.
Творог домашний сухой 500 г.
Сода пищевая 4 г.
Яйцо куриное 1 шт.
Соль 3 г.

* - необязательные ингредиенты

Пошаговый рецепт: Твердый сыр« фитнес» - Шаг 1
 
Шаг 1:

Подготовьте 0,5 кг творога, 0,5 л воды, 1 яйцо 0, 5 ч. л. соды и 3 щепотки соли

Пошаговый рецепт: Твердый сыр« фитнес» - Шаг 2
 
Шаг 2:

Залейте водой творог, доведите до кипения и варить на слабом огне минут 7, непрерывно помешивая. Слейте получившуюся сыворотку. Эту сыворотку можно потом использовать для приготовления окрошки, блинчиков и др. выпечки.

Пошаговый рецепт: Твердый сыр« фитнес» - Шаг 3
 
Шаг 3:

Добавьте яйцо, соду и соль. Тщательно перемешайте. Варить на слабом огне минут 10, непрерывно помешивая.

Пошаговый рецепт: Твердый сыр« фитнес» - Шаг 4
 
Шаг 4:

Масса должна расплавится.

Пошаговый рецепт: Твердый сыр« фитнес» - Шаг 5
 
Шаг 5:

Застелить форму для сыра пергаментной бумагой и выложить массу. Поставить в холодильник до полного остывания.

Пошаговый рецепт: Твердый сыр« фитнес» - Шаг 6
 
Шаг 6:

Сыр готов!

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разноесыркулинария
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