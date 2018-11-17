Твердый сыр« фитнес»

Время приготовления: 30 мин.
Этот сыр низкокалорийный. Его легко и быстро готовить.Минимум затрат. Вкусно и полезно. Ничем не хуже, чем жирный сыр.
Ингредиенты
* - необязательные ингредиенты
Подготовьте 0,5 кг творога, 0,5 л воды, 1 яйцо 0, 5 ч. л. соды и 3 щепотки соли
Залейте водой творог, доведите до кипения и варить на слабом огне минут 7, непрерывно помешивая. Слейте получившуюся сыворотку. Эту сыворотку можно потом использовать для приготовления окрошки, блинчиков и др. выпечки.
Добавьте яйцо, соду и соль. Тщательно перемешайте. Варить на слабом огне минут 10, непрерывно помешивая.
Масса должна расплавится.
Застелить форму для сыра пергаментной бумагой и выложить массу. Поставить в холодильник до полного остывания.
Сыр готов!
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