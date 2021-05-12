БУДЕТ ВКУСНО!

129 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Диетическая колбаса в стакане

Диетическая колбаса в стакане

Когда я раньше слышала выражение «диетическое блюдо», сразу представляла себе что-то пресное и безвкусное. В принципе, в большинстве случаев так и бывает. Но есть умельцы, которые могут превратить скучные продукты в настоящие деликатесы. Моя подруга уже 8 лет работает диетологом, и ее рецепты творят чудеса. И один из них — диетическая колбаса из курицы.

Приготовить ее можно в обычном стакане. Иногда я заливаю фарш в тетрапак от молока, тогда изделие напоминает хлебец. Сочное и нежное мясо станет отличным дополнением к утреннему завтраку. Маленькие дети тоже с удовольствием едят вареную колбасу, что уж говорить о взрослых.

Ингредиенты

Куриное филе 1 шт.
Молоко 50 мл
Яйцо 1 шт.
Адыгейская соль 0,5 ч. л.
Подсолнечное масло 1 ч. л.

 

Приготовление

  1. Вымойте филе и нарежьте его кусочками. Переложите в чашу блендера и влейте молоко. Добавьте яйцо и соль, затем взбейте до получения однородной массы.Диетическая колбаса в стакане
  2. Положите ткань на дно двухлитровой кастрюли, налейте воды (чуть больше половины) и поставьте на огонь.
  3. Смажьте стаканы (250 мл) маслом и выложите мясную массу. Фарша в форме должно быть не больше уровня воды в кастрюле.Диетическая колбаса в стакане
  4. Когда вода закипит, аккуратно погрузите стаканы в кастрюлю и накройте сверху пищевой пленкой.
    Готовьте 30 минут на медленном огне.Диетическая колбаса в стакане
  5. После варки колбаса легко выскользнет из стакана. Слейте бульон, а мясо переложите на тарелку.Диетическая колбаса в стакане

Чтобы сделать куриную колбасу более аппетитной, в фарш можно добавить немного паприки или сока свеклы. Природные красители придадут мясу приятный оттенок. Хранить мясные хлебцы нужно в холодильнике, поместив их в контейнер, но не дольше трех дней. Хотя вряд ли им удастся так долго пролежать.

 

 

Ссылка на первоисточник
блюда из курицыдомашняя колбаса
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Вареная колбаса из кружки. Обходимся без формовки: ставим кружку в кастрюлю на 40 минут и колбаса готова

Читать
Диетолог объяснил, как приготовить мясо без вреда для организма
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Диетолог объяснил, как приготовить мясо без вреда для организма

Добавляем в котлетный фарш яйца и сыр. Получается сочно даже без лука и хлеба
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Добавляем в котлетный фарш яйца и сыр. Получается сочно даже без лука и хлеба

Торт с клубникой: изумительный весенний десерт
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Торт с клубникой: изумительный весенний десерт

В информационных киосках поликлиник появилась функция распечатки льготных рецептов с QR-кодом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВестник Бабушкинского района

В информационных киосках поликлиник появилась функция распечатки льготных рецептов с QR-кодом

Смешиваем 4 луковицы с плавленным сыром. Сочный французский пирог разбирают быстрее мясного
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешиваем 4 луковицы с плавленным сыром. Сочный французский пирог разбирают быстрее мясного

Небольшая авария блокирует движение на двух мостах около Домостроителей в Тюмени
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Небольшая авария блокирует движение на двух мостах около Домостроителей в Тюмени

Капуста, тушеная в рукаве для запекания в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Капуста, тушеная в рукаве для запекания в духовке

Жарим курицу с хрустящей корочкой и без подгорания. Если ее натереть крахмалом, корочка получается ровно за минуту
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим курицу с хрустящей корочкой и без подгорания. Если ее натереть крахмалом, корочка получается ровно за минуту

Названы блюда, которые точно нужно попробовать в Крыму и Краснодарском крае
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Названы блюда, которые точно нужно попробовать в Крыму и Краснодарском крае

Делаем пирожки наизнанку. Сначала готовим лодочку из теста, а начинку кладем уже к самом конце
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Делаем пирожки наизнанку. Сначала готовим лодочку из теста, а начинку кладем уже к самом конце

Овощное рагу в мультиварке — рецепты для стройности
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Овощное рагу в мультиварке — рецепты для стройности

Вылили на сухую курицу поллитра молока: ставим на стол сочный ужин за 30 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Вылили на сухую курицу поллитра молока: ставим на стол сочный ужин за 30 минут

Здоровое питание: с чего начать
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

Здоровое питание: с чего начать

Окунаем тесто в яйцо и жарим за 2 минуты: мука и вода становятся сочным завтраком
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Окунаем тесто в яйцо и жарим за 2 минуты: мука и вода становятся сочным завтраком

Адвокат опроверг частичное признание вины руководства "Зимней вишни"
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Moscow Post

Адвокат опроверг частичное признание вины руководства "Зимней вишни"

Жареный фенхель
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Жареный фенхель

Торт на кефире и варенье
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Торт на кефире и варенье

Куриное филе в сырном кляре
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Куриное филе в сырном кляре

Рецепт смузи с бананом: взрыв энергии!
Материал, выбранный редакторами Миртесен1000 Советов

Рецепт смузи с бананом: взрыв энергии!

Картина дня

наверх