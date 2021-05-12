Диетическая колбаса в стакане

Когда я раньше слышала выражение «диетическое блюдо», сразу представляла себе что-то пресное и безвкусное. В принципе, в большинстве случаев так и бывает. Но есть умельцы, которые могут превратить скучные продукты в настоящие деликатесы. Моя подруга уже 8 лет работает диетологом, и ее рецепты творят чудеса. И один из них — диетическая колбаса из курицы.

Приготовить ее можно в обычном стакане. Иногда я заливаю фарш в тетрапак от молока, тогда изделие напоминает хлебец. Сочное и нежное мясо станет отличным дополнением к утреннему завтраку. Маленькие дети тоже с удовольствием едят вареную колбасу, что уж говорить о взрослых.

Ингредиенты

Куриное филе 1 шт. Молоко 50 мл Яйцо 1 шт. Адыгейская соль 0,5 ч. л. Подсолнечное масло 1 ч. л.

Приготовление

Вымойте филе и нарежьте его кусочками. Переложите в чашу блендера и влейте молоко. Добавьте яйцо и соль, затем взбейте до получения однородной массы. Положите ткань на дно двухлитровой кастрюли, налейте воды (чуть больше половины) и поставьте на огонь. Смажьте стаканы (250 мл) маслом и выложите мясную массу. Фарша в форме должно быть не больше уровня воды в кастрюле. Когда вода закипит, аккуратно погрузите стаканы в кастрюлю и накройте сверху пищевой пленкой. Готовьте 30 минут на медленном огне. После варки колбаса легко выскользнет из стакана. Слейте бульон, а мясо переложите на тарелку.

Чтобы сделать куриную колбасу более аппетитной, в фарш можно добавить немного паприки или сока свеклы. Природные красители придадут мясу приятный оттенок. Хранить мясные хлебцы нужно в холодильнике, поместив их в контейнер, но не дольше трех дней. Хотя вряд ли им удастся так долго пролежать.