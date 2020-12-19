10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Сочетайте палочки с кукурузой, капустой, огурцами, помидорами, рисом, кальмарами, фасолью и не только.
Помните: майонез для салатов легко сделать самостоятельно или заменить сметаной, натуральным йогуртом или другими соусами.
1. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами
Ингредиенты
- 3–4 яйца;
- 250 г крабовых палочек;
- 1 огурец — по желанию;
- 250 г консервированной кукурузы;
- соль — по вкусу;
- несколько веточек укропа или петрушки — по желанию;
- 2–4 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и огурец (если соберётесь его добавить) небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, соль и — по желанию — измельчённую зелень. Заправьте салат майонезом.
2. Салат из крабовых палочек, помидоров, сыра и перца
Ингредиенты
- 1–2 помидора;
- 200 г крабовых палочек;
- 1 красный болгарский перец;
- 100 г твёрдого сыра;
- 2–3 зубчика чеснока;
- соль — по вкусу;
- 2 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Нарежьте очищенные от семян помидоры, крабовые палочки и перец крупными толстыми брусочками. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте измельчённый чеснок, соль и майонез и перемешайте салат.
3. Салат с крабовыми палочками, рисом, кукурузой, яйцами и сыром
Ингредиенты
- 4 яйца;
- 80–100 г белого риса;
- 200 г крабовых палочек;
- 100 г твёрдого сыра;
- ½ красной луковицы;
- 200 г консервированной кукурузы;
- несколько веточек укропа;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2–3 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Сварите яйца и рис и остудите. Нарежьте крабовые палочки и сыр небольшими кубиками, а лук — очень мелкими.Натрите очищенные яйца на крупной тёрке.
Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, измельчённый укроп, соль, перец и майонез и перемешайте.
4. Салат с крабовыми палочками, капустой, перцем и яблоком
Ингредиенты
- 1 яблоко;
- немного лимонного сока;
- ½ кочана пекинской капусты;
- ½ красного болгарского перца;
- 120 г крабовых палочек;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Натрите очищенное яблоко на крупной тёрке, сбрызните лимонным соком и перемешайте. Так оно не потемнеет. Нашинкуйте капусту, нарежьте перец длинной соломкой. Разберите крабовые палочки на тонкие полоски.
Добавьте к подготовленным ингредиентам масло и соль и тщательно перемешайте.
5. Салат с крабовыми палочками, маринованными и свежими огурцами, кукурузой и яйцами
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 150 г крабовых палочек;
- ½ свежего огурца;
- 1 маринованный огурец;
- 150 г консервированной кукурузы;
- несколько перьев зелёного лука;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте крабовые палочки средними кусочками, а огурцы и яйца — кубиками. Добавьте кукурузу, рубленый лук, соль, перец и майонез и перемешайте.
6. Салат с крабовыми палочками, мидиями, капустой, перцем и соевой заправкой
Ингредиенты
- несколько листьев пекинской капусты;
- несколько салатных листьев;
- 1 огурец;
- 1 красный болгарский перец;
- 100 г крабовых палочек;
- 100 г варёно-мороженого мяса мидий;
- 1 зубчик чеснока;
- несколько помидоров черри — по желанию;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 чайная ложка мёда;
- 2–3 столовые ложки растительного масла;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- ½ лимона;
- смесь перцев — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Крупно порежьте или порвите руками пекинскую капусту и салатные листья. Нашинкуйте огурец, болгарский перец и крабовые палочки тонкой длинной соломкой. Добавьте размороженные мидии, измельчённый чеснок и — по желанию — крупно нарезанные помидоры черри.
Взбейте венчиком горчицу и мёд. Продолжая взбивать, влейте масло и соевый соус. Введите сок лимона и смесь перцев.
Приправьте салат солью, добавьте подготовленную заправку и перемешайте.
7. Салат с крабовыми палочками, ананасами, сыром и яйцами
Ингредиенты
- 4 яйца;
- 250 г крабовых палочек;
- 250 г консервированных ананасов;
- 100 г твёрдого сыра;
- 2 столовые ложки майонеза.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и ананасы одинаковыми кубиками. Так же поступите с сыром или натрите его на крупной тёрке. Добавьте майонез, перемешайте и поставьте салат в холодильник на полчаса.
8. Салат из крабовых палочек, фасоли и перца
Ингредиенты
- 250 г крабовых палочек;
- 1 красная луковица;
- 1 красный болгарский перец;
- 200 г консервированной или варёной белой фасоли;
- несколько веточек укропа;
- несколько веточек петрушки;
- 3 столовые ложки лимонного сока;
- 2–3 столовые ложки растительного масла;
- 2–3 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка мёда или сахара;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Разрежьте крабовые палочки поперёк пополам и разберите на тонкие полоски. Нашинкуйте лук полукольцами, а перец — длинной тонкой соломкой. Добавьте к ингредиентам фасоль и рубленую зелень.
Хорошенько соедините лимонный сок, масло, измельчённый чеснок, мёд или сахар, перец и соль. Заправьте салат получившейся смесью.
9. Салат с крабовыми палочками, кальмарами, зелёным горошком, яйцами и огурцами
Ингредиенты
- 4 яйца;
- 3–4 тушки кальмаров;
- соль — по вкусу;
- 200 г крабовых палочек;
- 1–2 огурца;
- 200 г консервированного горошка;
- несколько перьев зелёного лука;
- 3 столовые ложки майонеза;
- несколько варёных креветок — опционально.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Опустите кальмаров в кипящую подсоленную воду на пару минут и остудите.
Нарежьте мясо тонкой длинной соломкой, а яйца, крабовые палочки и огурцы — небольшими кубиками. Добавьте горошек, рубленый лук, соль и майонез и перемешайте. При желании добавьте в салат креветки.
10. Салат с жареными крабовыми палочками, грибами, огурцом и яйцами
Ингредиенты
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 6–8 шампиньонов;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 250 г крабовых палочек;
- 2 яйца;
- ½–1 огурец;
- несколько веточек петрушки;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление
Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте лук мелкими, а грибы — крупными кубиками. Слегка обжарьте лук и морковь на разогретом масле, добавьте шампиньоны и готовьте ещё несколько минут.
Порубите крабовые палочки крупными кусочками, добавьте в сковороду и готовьте 3–4 минуты. Остудите зажарку.
Сварите яйца вкрутую и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками, а огурец — тонкими дольками.
Выложите все подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте рубленую петрушку, соль, перец и лимонный сок и перемешайте салат.
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