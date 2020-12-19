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10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

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Сочетайте палочки с кукурузой, капустой, огурцами, помидорами, рисом, кальмарами, фасолью и не только.

Помните: майонез для салатов легко сделать самостоятельно или заменить сметаной, натуральным йогуртом или другими соусами.

1. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 3–4 яйца;
  • 250 г крабовых палочек;
  • 1 огурец — по желанию;
  • 250 г консервированной кукурузы;
  • соль — по вкусу;
  • несколько веточек укропа или петрушки — по желанию;
  • 2–4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и огурец (если соберётесь его добавить) небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, соль и — по желанию — измельчённую зелень. Заправьте салат майонезом.

2. Салат из крабовых палочек, помидоров, сыра и перца

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 1–2 помидора;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 2–3 зубчика чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • 2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Нарежьте очищенные от семян помидоры, крабовые палочки и перец крупными толстыми брусочками. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте измельчённый чеснок, соль и майонез и перемешайте салат.

3. Салат с крабовыми палочками, рисом, кукурузой, яйцами и сыром

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 4 яйца;
  • 80–100 г белого риса;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • ½ красной луковицы;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • несколько веточек укропа;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 2–3 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца и рис и остудите. Нарежьте крабовые палочки и сыр небольшими кубиками, а лук — очень мелкими.

Натрите очищенные яйца на крупной тёрке.

Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, измельчённый укроп, соль, перец и майонез и перемешайте.

4. Салат с крабовыми палочками, капустой, перцем и яблоком

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 1 яблоко;
  • немного лимонного сока;
  • ½ кочана пекинской капусты;
  • ½ красного болгарского перца;
  • 120 г крабовых палочек;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Натрите очищенное яблоко на крупной тёрке, сбрызните лимонным соком и перемешайте. Так оно не потемнеет. Нашинкуйте капусту, нарежьте перец длинной соломкой. Разберите крабовые палочки на тонкие полоски.

Добавьте к подготовленным ингредиентам масло и соль и тщательно перемешайте.

5. Салат с крабовыми палочками, маринованными и свежими огурцами, кукурузой и яйцами

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 2 яйца;
  • 150 г крабовых палочек;
  • ½ свежего огурца;
  • 1 маринованный огурец;
  • 150 г консервированной кукурузы;
  • несколько перьев зелёного лука;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте крабовые палочки средними кусочками, а огурцы и яйца — кубиками. Добавьте кукурузу, рубленый лук, соль, перец и майонез и перемешайте.

6. Салат с крабовыми палочками, мидиями, капустой, перцем и соевой заправкой

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • несколько листьев пекинской капусты;
  • несколько салатных листьев;
  • 1 огурец;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 100 г крабовых палочек;
  • 100 г варёно-мороженого мяса мидий;
  • 1 зубчик чеснока;
  • несколько помидоров черри — по желанию;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 1 чайная ложка мёда;
  • 2–3 столовые ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • ½ лимона;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Крупно порежьте или порвите руками пекинскую капусту и салатные листья. Нашинкуйте огурец, болгарский перец и крабовые палочки тонкой длинной соломкой. Добавьте размороженные мидии, измельчённый чеснок и — по желанию — крупно нарезанные помидоры черри.

Взбейте венчиком горчицу и мёд. Продолжая взбивать, влейте масло и соевый соус. Введите сок лимона и смесь перцев.

Приправьте салат солью, добавьте подготовленную заправку и перемешайте.

7. Салат с крабовыми палочками, ананасами, сыром и яйцами

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 4 яйца;
  • 250 г крабовых палочек;
  • 250 г консервированных ананасов;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и ананасы одинаковыми кубиками. Так же поступите с сыром или натрите его на крупной тёрке. Добавьте майонез, перемешайте и поставьте салат в холодильник на полчаса.

8. Салат из крабовых палочек, фасоли и перца

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 250 г крабовых палочек;
  • 1 красная луковица;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 200 г консервированной или варёной белой фасоли;
  • несколько веточек укропа;
  • несколько веточек петрушки;
  • 3 столовые ложки лимонного сока;
  • 2–3 столовые ложки растительного масла;
  • 2–3 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка мёда или сахара;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Разрежьте крабовые палочки поперёк пополам и разберите на тонкие полоски. Нашинкуйте лук полукольцами, а перец — длинной тонкой соломкой. Добавьте к ингредиентам фасоль и рубленую зелень.

Хорошенько соедините лимонный сок, масло, измельчённый чеснок, мёд или сахар, перец и соль. Заправьте салат получившейся смесью.

9. Салат с крабовыми палочками, кальмарами, зелёным горошком, яйцами и огурцами

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 4 яйца;
  • 3–4 тушки кальмаров;
  • соль — по вкусу;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 1–2 огурца;
  • 200 г консервированного горошка;
  • несколько перьев зелёного лука;
  • 3 столовые ложки майонеза;
  • несколько варёных креветок — опционально.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Опустите кальмаров в кипящую подсоленную воду на пару минут и остудите.

Нарежьте мясо тонкой длинной соломкой, а яйца, крабовые палочки и огурцы — небольшими кубиками. Добавьте горошек, рубленый лук, соль и майонез и перемешайте. При желании добавьте в салат креветки.

10. Салат с жареными крабовыми палочками, грибами, огурцом и яйцами

10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 6–8 шампиньонов;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 250 г крабовых палочек;
  • 2 яйца;
  • ½–1 огурец;
  • несколько веточек петрушки;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление

Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте лук мелкими, а грибы — крупными кубиками. Слегка обжарьте лук и морковь на разогретом масле, добавьте шампиньоны и готовьте ещё несколько минут.

Порубите крабовые палочки крупными кусочками, добавьте в сковороду и готовьте 3–4 минуты. Остудите зажарку.

Сварите яйца вкрутую и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками, а огурец — тонкими дольками.

Выложите все подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте рубленую петрушку, соль, перец и лимонный сок и перемешайте салат.

 

 

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