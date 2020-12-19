10 действительно вкусных салатов с крабовыми палочками

Сочетайте палочки с кукурузой, капустой, огурцами, помидорами, рисом, кальмарами, фасолью и не только.

Помните: майонез для салатов легко сделать самостоятельно или заменить сметаной, натуральным йогуртом или другими соусами.

1. Салат с крабовыми палочками, кукурузой и яйцами

Ингредиенты

3–4 яйца;

250 г крабовых палочек;

1 огурец — по желанию;

250 г консервированной кукурузы;

соль — по вкусу;

несколько веточек укропа или петрушки — по желанию;

2–4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и огурец (если соберётесь его добавить) небольшими кубиками. Добавьте кукурузу, соль и — по желанию — измельчённую зелень. Заправьте салат майонезом.

2. Салат из крабовых палочек, помидоров, сыра и перца

Ингредиенты

1–2 помидора;

200 г крабовых палочек;

1 красный болгарский перец;

100 г твёрдого сыра;

2–3 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Нарежьте очищенные от семян помидоры, крабовые палочки и перец крупными толстыми брусочками. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте измельчённый чеснок, соль и майонез и перемешайте салат.

3. Салат с крабовыми палочками, рисом, кукурузой, яйцами и сыром

Ингредиенты

4 яйца;

80–100 г белого риса;

200 г крабовых палочек;

100 г твёрдого сыра;

½ красной луковицы;

200 г консервированной кукурузы;

несколько веточек укропа;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2–3 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца и рис и остудите. Нарежьте крабовые палочки и сыр небольшими кубиками, а лук — очень мелкими.

Натрите очищенные яйца на крупной тёрке.

Добавьте к подготовленным ингредиентам кукурузу, измельчённый укроп, соль, перец и майонез и перемешайте.

4. Салат с крабовыми палочками, капустой, перцем и яблоком

Ингредиенты

1 яблоко;

немного лимонного сока;

½ кочана пекинской капусты;

½ красного болгарского перца;

120 г крабовых палочек;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу.

Приготовление

Натрите очищенное яблоко на крупной тёрке, сбрызните лимонным соком и перемешайте. Так оно не потемнеет. Нашинкуйте капусту, нарежьте перец длинной соломкой. Разберите крабовые палочки на тонкие полоски.

Добавьте к подготовленным ингредиентам масло и соль и тщательно перемешайте.

5. Салат с крабовыми палочками, маринованными и свежими огурцами, кукурузой и яйцами

Ингредиенты

2 яйца;

150 г крабовых палочек;

½ свежего огурца;

1 маринованный огурец;

150 г консервированной кукурузы;

несколько перьев зелёного лука;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте крабовые палочки средними кусочками, а огурцы и яйца — кубиками. Добавьте кукурузу, рубленый лук, соль, перец и майонез и перемешайте.

6. Салат с крабовыми палочками, мидиями, капустой, перцем и соевой заправкой

Ингредиенты

несколько листьев пекинской капусты;

несколько салатных листьев;

1 огурец;

1 красный болгарский перец;

100 г крабовых палочек;

100 г варёно-мороженого мяса мидий;

1 зубчик чеснока;

несколько помидоров черри — по желанию;

1 чайная ложка горчицы;

1 чайная ложка мёда;

2–3 столовые ложки растительного масла;

1 столовая ложка соевого соуса;

½ лимона;

смесь перцев — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Крупно порежьте или порвите руками пекинскую капусту и салатные листья. Нашинкуйте огурец, болгарский перец и крабовые палочки тонкой длинной соломкой. Добавьте размороженные мидии, измельчённый чеснок и — по желанию — крупно нарезанные помидоры черри.

Взбейте венчиком горчицу и мёд. Продолжая взбивать, влейте масло и соевый соус. Введите сок лимона и смесь перцев.

Приправьте салат солью, добавьте подготовленную заправку и перемешайте.

7. Салат с крабовыми палочками, ананасами, сыром и яйцами

Ингредиенты

4 яйца;

250 г крабовых палочек;

250 г консервированных ананасов;

100 г твёрдого сыра;

2 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца, крабовые палочки и ананасы одинаковыми кубиками. Так же поступите с сыром или натрите его на крупной тёрке. Добавьте майонез, перемешайте и поставьте салат в холодильник на полчаса.

8. Салат из крабовых палочек, фасоли и перца

Ингредиенты

250 г крабовых палочек;

1 красная луковица;

1 красный болгарский перец;

200 г консервированной или варёной белой фасоли;

несколько веточек укропа;

несколько веточек петрушки;

3 столовые ложки лимонного сока;

2–3 столовые ложки растительного масла;

2–3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка мёда или сахара;

молотый чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Разрежьте крабовые палочки поперёк пополам и разберите на тонкие полоски. Нашинкуйте лук полукольцами, а перец — длинной тонкой соломкой. Добавьте к ингредиентам фасоль и рубленую зелень.

Хорошенько соедините лимонный сок, масло, измельчённый чеснок, мёд или сахар, перец и соль. Заправьте салат получившейся смесью.

9. Салат с крабовыми палочками, кальмарами, зелёным горошком, яйцами и огурцами

Ингредиенты

4 яйца;

3–4 тушки кальмаров;

соль — по вкусу;

200 г крабовых палочек;

1–2 огурца;

200 г консервированного горошка;

несколько перьев зелёного лука;

3 столовые ложки майонеза;

несколько варёных креветок — опционально.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Опустите кальмаров в кипящую подсоленную воду на пару минут и остудите.

Нарежьте мясо тонкой длинной соломкой, а яйца, крабовые палочки и огурцы — небольшими кубиками. Добавьте горошек, рубленый лук, соль и майонез и перемешайте. При желании добавьте в салат креветки.

10. Салат с жареными крабовыми палочками, грибами, огурцом и яйцами

Ингредиенты

1 морковь;

1 луковица;

6–8 шампиньонов;

2 столовые ложки растительного масла;

250 г крабовых палочек;

2 яйца;

½–1 огурец;

несколько веточек петрушки;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление

Натрите морковь на крупной тёрке. Нарежьте лук мелкими, а грибы — крупными кубиками. Слегка обжарьте лук и морковь на разогретом масле, добавьте шампиньоны и готовьте ещё несколько минут.

Порубите крабовые палочки крупными кусочками, добавьте в сковороду и готовьте 3–4 минуты. Остудите зажарку.

Сварите яйца вкрутую и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками, а огурец — тонкими дольками.

Выложите все подготовленные ингредиенты в миску. Добавьте рубленую петрушку, соль, перец и лимонный сок и перемешайте салат.