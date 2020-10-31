Брускетты с чесноком, песто и сыром

Ингредиенты

буханка французского багета - 1 буханка

майонеза - ⅔ стакана

песто с базиликом - ⅓ чашка

чеснока - 2 измельченных зубчика

соли - по вкусу

сыра пармезан - ½ стакана тертого

Если Вы торопитесь, поджарьте заранее хлеб, и уже перед приходом гостей намажьте тост смесью. Вкусно и незаменимо в качестве быстрой закуски.

Также попробуйте Брускетты с песто и вялеными помидорами, очень вкусно!

Пошаговый рецепт