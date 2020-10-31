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Брускетты с чесноком, песто и сыром

Брускетты с чесноком, песто и сыром

 Ингредиенты

  • буханка французского багета - 1 буханка
  • майонеза - ⅔ стакана
  • песто с базиликом - ⅓ чашка
  • чеснока - 2 измельченных зубчика
  • соли - по вкусу
  • сыра пармезан - ½ стакана тертого

Если Вы торопитесь, поджарьте заранее хлеб, и уже перед приходом гостей намажьте тост смесью. Вкусно и незаменимо в качестве быстрой закуски.

Также попробуйте Брускетты с песто и вялеными помидорами, очень вкусно!

Пошаговый рецепт

1

Разогрейте духовку на гриле. Выложите ломтики хлеба в один слой на противне. Запекайте хлеб в духовке 3-5 минут или пока не подрумянится с одной стороны. Внимательно следите, чтобы они не горели. Выньте из духовки и переверните ломтики хлеба так, чтобы поджаренная сторона оказалась внизу.
2

Установите температуру духовки на 175 градусов C. В небольшой миске смешайте майонез, песто, измельченный чеснок, тертый пармезан и соль. Равномерно распределите по поджаренным ломтикам хлеба.
3

Запекайте в разогретой духовке от 6 до 8 минут или до тех пор, пока они не начнут пузыриться и не станут золотистыми. Дайте немного остыть перед подачей на стол.

 

 

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