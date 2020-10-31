Брускетты с чесноком, песто и сыром

Ингредиенты
- буханка французского багета - 1 буханка
- майонеза - ⅔ стакана
- песто с базиликом - ⅓ чашка
- чеснока - 2 измельченных зубчика
- соли - по вкусу
- сыра пармезан - ½ стакана тертого
Если Вы торопитесь, поджарьте заранее хлеб, и уже перед приходом гостей намажьте тост смесью. Вкусно и незаменимо в качестве быстрой закуски.
Также попробуйте Брускетты с песто и вялеными помидорами, очень вкусно!
Пошаговый рецепт
|
1
|
Разогрейте духовку на гриле. Выложите ломтики хлеба в один слой на противне. Запекайте хлеб в духовке 3-5 минут или пока не подрумянится с одной стороны. Внимательно следите, чтобы они не горели. Выньте из духовки и переверните ломтики хлеба так, чтобы поджаренная сторона оказалась внизу.
|
2
|
Установите температуру духовки на 175 градусов C. В небольшой миске смешайте майонез, песто, измельченный чеснок, тертый пармезан и соль. Равномерно распределите по поджаренным ломтикам хлеба.
|
3
|
Запекайте в разогретой духовке от 6 до 8 минут или до тех пор, пока они не начнут пузыриться и не станут золотистыми. Дайте немного остыть перед подачей на стол.
Свежие комментарии