Лапшевник с курагой и черносливом

Лапшевник – это запеканка на основе макаронных изделий, творога и яиц, в моем варианте — еще и с добавлением сухофруктов. Он особенно вкусен теплым со свежей сметаной, но и в охлажденном виде, например, утром с чашечкой кофе, он тоже очень хорош. Я делаю его по этому рецепту очень часто уже на протяжении многих лет, и он до сих пор является одним из любимых блюд моей семьи.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Включите духовку и нагрейте ее до цифры 2,5-2,8 (155-165 °С) или в соответствии с рекомендациями в инструкции к Вашей духовке по выпечке запеканок на основе макарон. Поставьте на огонь кастрюлю с 2-2,5 л холодной (желательно фильтрованной) воды для варки спагетти.

Шаг 2 Сухофрукты помойте теплой и сполосните холодной (желательно фильтрованной) водой, обсушите на бумажной салфетке и нарежьте крупными кусками.

Шаг 3 Макаронные изделия всыпьте в закипевшую воду в кастрюле (если Вы используете длинные спагетти, предварительно разломайте их на 3 части) и, постоянно помешивая их дуршлачной ложкой, чтобы не слиплись, снова доведите воду до кипения (можно на большом огне). Затем огонь уменьшите и, не закрывая кастрюлю крышкой, варите макаронные изделия в зависимости от их толщины от 3 до 5 мин. при периодическом помешивании. После этого выключите огонь, закройте кастрюлю крышкой и оставьте их в воде до употребления (макароны набухнут и немного увеличатся в объеме). Если Вы используете «капеллини» или «спагеттини», то долго их в воде не держите (см. «Хозяйке на заметку» после рецепта).

Шаг 4 Пока варятся макароны, выложите в большую миску творог, яйца, сахарный песок, ванильный сахар, соль и сметану (для смеси). Все тщательно смешайте миксером сначала с венчиками для дрожжевого теста, а потом с обычными венчиками (или сразу с обычными, если консистенция творога это позволяет) до образования полностью однородной массы. В конце замеса взбивайте массу наиболее интенсивно на высокой скорости, чтобы она получилась особенно воздушной после выпекания.

Шаг 5 Макароны перемешайте ложкой и откиньте на дуршлаг, сполосните их холодной фильтрованной водой, полностью (!) дайте ей стечь, ненадолго поставив дуршлаг с макаронами на кастрюлю, в которой они варились, а затем добавьте их в творожно-яичную смесь. Туда же положите сухофрукты.

Шаг 6 Тщательно перемешайте все ложкой, двигая ей сначала сверху вниз, а потом по кругу, чтобы макаронные изделия (особенно тонкие спагетти) равномерно распределились по смеси (тогда срез готового лапшевника будет более красивым – как на финальном фото). Форму для выпечки с антипригарным покрытием Ø 26 см смажьте сливочным маслом и вылейте в нее заготовку лапшевника, разровняйте смесь ложкой, сверху смажьте сметаной (если творожно-яичная смесь получилась жидкой, дополнительно смазывать лапшевник сметаной необязательно).

Шаг 7 Закройте форму фольгой и поставьте в духовку. Выпекайте лапшевник на цифре 2,5-2,8 (155-165 °С) или в соответствии с рекомендациями в инструкции к Вашей духовке по выпечке запеканок на основе макарон минут 50-55, затем снимите с него фольгу и подержите в духовке еще минут 10-15 (чтобы с его поверхности полностью испарилась сыворотка, а сам верх лапшевника покрылся небольшими трещинками). Следите за температурой в духовке: лапшевник очень чувствителен в этом плане и может чрезмерно зазолотиться, если температура высоковата.

Шаг 8 Накройте форму с готовым лапшевником сервировочной тарелкой соответствующего диаметра и все вместе переверните, выложив, таким образом, лапшевник на тарелку. Либо выложите его на тарелку, не переворачивая вверх дном (как на фото). Затем при необходимости обрежьте у него подгоревшие места при помощи ножа для резки хлеба (пилящими движениями). Готовый лапшевник остудите до теплого состояния, разрежьте на порции острым ножом и подавайте к столу со сметаной. Приятного аппетита!