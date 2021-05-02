Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Любите солёную выпечку даже больше сладкой? Обязательно попробуйте эти солёные печеньки — они такие простые и вкусные, что легко заменяют чипсы, крекеры и даже семечки!
Ингредиенты для солёного печенья:
- 4,5 стакана муки (540 г);
- 200 г сливочного масла;
- 2 ч. л. сахарного песка (20 г);
- 2 ч. л. яблочного уксуса (15 мл);
- 90 мл растительного масла;
- 1 ч. л. соли (10 г);
- 2 желтка;
- для украшения: немного кунжута и чёрного тмина.
В миске смешайте размягченное сливочное масло с растительным. Добавьте уксус, соль и сахар. Медленно подсыпайте муку, замешивая эластичное тесто.
Разделите тесто на три колобка. Раскатайте в «колбаски», слегка приплюснув их пальцами.
Смажьте двумя желтками. Вилкой сделайте полосы.
Нарежьте печенье на кусочки. Переложите на пекарскую бумагу на противень, посыпьте кунжутом и чёрным тмином. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 35 минут.
Аппетитное солёное печенье готово! Это и правда очень вкусно.
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