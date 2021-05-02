Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Любите солёную выпечку даже больше сладкой? Обязательно попробуйте эти солёные печеньки — они такие простые и вкусные, что легко заменяют чипсы, крекеры и даже семечки!

Ингредиенты для солёного печенья:

4,5 стакана муки (540 г);

200 г сливочного масла;

2 ч. л. сахарного песка (20 г);

2 ч. л. яблочного уксуса (15 мл);

90 мл растительного масла;

1 ч. л. соли (10 г);

2 желтка;

для украшения: немного кунжута и чёрного тмина.

В миске смешайте размягченное сливочное масло с растительным. Добавьте уксус, соль и сахар. Медленно подсыпайте муку, замешивая эластичное тесто.

Разделите тесто на три колобка. Раскатайте в «колбаски», слегка приплюснув их пальцами.

Смажьте двумя желтками. Вилкой сделайте полосы.

Нарежьте печенье на кусочки. Переложите на пекарскую бумагу на противень, посыпьте кунжутом и чёрным тмином. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 35 минут.

Аппетитное солёное печенье готово! Это и правда очень вкусно.