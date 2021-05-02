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Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Любите солёную выпечку даже больше сладкой? Обязательно попробуйте эти солёные печеньки — они такие простые и вкусные, что легко заменяют чипсы, крекеры и даже семечки!

Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Ингредиенты для солёного печенья:

  • 4,5 стакана муки (540 г);
  • 200 г сливочного масла;
  • 2 ч. л. сахарного песка (20 г);
  • 2 ч. л. яблочного уксуса (15 мл);
  • 90 мл растительного масла;
  • 1 ч. л. соли (10 г);
  • 2 желтка;
  • для украшения: немного кунжута и чёрного тмина.

В миске смешайте размягченное сливочное масло с растительным. Добавьте уксус, соль и сахар. Медленно подсыпайте муку, замешивая эластичное тесто.

Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Разделите тесто на три колобка. Раскатайте в «колбаски», слегка приплюснув их пальцами.

Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Смажьте двумя желтками. Вилкой сделайте полосы.

Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Нарежьте печенье на кусочки. Переложите на пекарскую бумагу на противень, посыпьте кунжутом и чёрным тмином. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 35 минут.

Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

Аппетитное солёное печенье готово! Это и правда очень вкусно.

Вкусное солёное печенье, которое вызывает привыкание

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выпечка
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