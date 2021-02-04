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10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

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Эти блюда можно приготовить за 15–25 минут из того, что найдётся дома или в ближайшем магазине.

Основа большинства яичных салатов — сваренные вкрутую куриные яйца. Вкусовые акценты расставляются при помощи заправок, специй и дополнительных ингредиентов.

Классический яичный салат с зелёным луком

Время приготовления: 15 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 4 куриных яйца;
  • 4 столовые ложки сметаны;
  • пучок зелёного лука;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Пока варятся яйца, помойте и покрошите зелёный лук. Готовые яйца охладите, очистите и нарежьте кубиками. Посолите и поперчите на свой вкус. Заправьте сметаной и перемешайте.

Можно использовать и майонез, но лучше домашний. При желании в такой салат можно добавить свежий огурец или редис. Вкус получится очень весенним.

Яичный салат с кукурузой

Время приготовления: 15 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 4 куриных яйца;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Пока яйца варятся, натрите сыр на средней тёрке и слейте жидкость из банки с кукурузой. Затем порежьте яйца кубиками и соедините с другими ингредиентами. Если получилось суховато, добавьте майонез или другую заправку на свой вкус.

Яичный салат с кукурузой можно разнообразить, если сыр заменить консервированным тунцом в собственном соку и солёными огурцами.

Рыбу нужно размять вилкой, а огурцы — натереть на крупной тёрке.

Яичный салат с плавленым сыром

Время приготовления: 15 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 4 куриных яйца;
  • 2 плавленых сырка «Дружба»;
  • 3 зубчика чеснока — по желанию;
  • соль, перец и майонез — по вкусу.

Приготовление

Этот салат вкусно мазать на тосты и есть на завтрак.

Яйца и сыр натрите на мелкой тёрке. Чтобы плавленые сырки не прилипали к рукам и посуде, подержите их несколько минут в холодильнике.

Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Если любите острое, добавьте ещё пропущенный через пресс чеснок. О том, как быстро чистить зубчики, мы писали здесь.

Яичный салат с помидорами

Время приготовления: 15 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 3 куриных яйца;
  • 3 небольших свежих помидора;
  • 1 луковица;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • пучок укропа;
  • соль, чёрный молотый перец и сушёный чеснок — по вкусу.

Приготовление

Помидоры и сваренные вкрутую яйца порежьте крупными кубиками. Укроп и лук, напротив, порубите мелко. Последний можно обдать кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.

Соедините все ингредиенты в большой миске и перемешайте. Этот салат хорошо дополняется сухариками и гренками.

Американский яичный салат

Время приготовления: 20 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 3 куриных яйца;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 2 пучка укропа;
  • 1 пучок зелёного лука;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы;
  • 1 столовая ложка каперсов или 1 маринованный огурец;
  • ½ чайной ложки паприки;
  • кайенский и чёрный свежемолотый перец — по вкусу.

Приготовление

Промойте и мелко порубите сельдерей, зелёный лук и укроп. Покрошите каперсы или маринованный огурец.

Отваренные яйца нарежьте кубиками. Соедините с зеленью. Поперчите и заправьте майонезом и горчицей.

Подавать можно с крекерами или чипсами. Также таким салатом часто начиняют сэндвичи или лаваш.

Яичный салат с ветчиной

Время приготовления: 20 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 5 куриных яиц;
  • 500 г ветчины;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 свежий огурец;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • пучок укропа;
  • соль, перец и майонез — по вкусу.

Приготовление

Этот салат подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.

Пока варятся и остывают яйца, помойте перец и огурец и порежьте овощи соломкой. Покрошите укроп, а из банки с кукурузой слейте жидкость.

Крупно порежьте яйца, соедините их с овощами, кукурузой и зеленью. Посолите, поперчите и заправьте салат.

Яичный салат с авокадо

Время приготовления: 20 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 5 куриных яиц;
  • 1 авокадо;
  • 1 красная сладкая луковица;
  • 2 столовые ложки греческого йогурта;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Пока варятся яйца, приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

Очистите и мелко порежьте лук. Если вместо сладкого красного используете обычный репчатый, обдайте его кипятком. Это уберёт лишнюю горечь.

Мякоть авокадо и яйца нарежьте кубиками. Соедините все ингредиенты, дайте настояться. Подавать салат можно в тарталетках или на листьях латука.

Яичный салат с креветками

Время приготовления: 20 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 3 куриных яйца;
  • 500 г креветок в панцире;
  • 1 свежий огурец;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • пучок укропа;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите яйца и креветки. Вкус салата будет изысканней, если вместо куриных воспользоваться перепелиными яйцами (их нужно вдвое больше). Креветки следует варить в подсоленной воде, а после остудить и очистить. Если они небольшие, их можно не резать.

Яйца нарежьте крупными кубиками, огурец — соломкой. Укроп порубите.

Соедините все ингредиенты в одной миске, посолите, поперчите и заправьте сметаной с горчицей и лимонным соком. Подавать можно на листьях китайского салата, крекерах или в тарталетках.

Салат с яичными блинчиками и корейской морковью

Время приготовления: 25 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 4 куриных яйца;
  • 250 г корейской моркови;
  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 1 столовая ложка муки;
  • соль и майонез — по вкусу;
  • растительное масло.

Приготовление

Не менее популярны салаты с так называемыми яичными блинчиками. По сути это омлет (иногда с мукой, иногда без), порубленный соломкой. Вариантов дополнительных ингредиентов — множество.

Итак, взбейте яйца вилкой. Посолите, добавьте муку. Затем из получившейся смеси на хорошо разогретой и смазанной растительным маслом сковороде испеките тонкие блины. Когда они остынут, сверните их рулетом и нарежьте соломкой.

В глубокой миске смешайте морковь по-корейски, яичные блинчики и кукурузу (не забудьте слить жидкость из банки). Заправьте майонезом.

Если вам не нравится вкус корейской, можно использовать просто жаренную с луком морковь. Также в этот салат можно добавить копчёный куриный окорочок или любое другое мясо на ваш вкус.

Салат с яичными блинчиками и курицей

Время приготовления: 40 минут. Если у вас уже есть варёная курица, вы управитесь за 25 минут.

10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Ингредиенты

  • 5 куриных яиц;
  • 300 г куриного филе;
  • 1 красная сладкая луковица;
  • 1 банка зелёного горошка;
  • 1 зубчик чеснока — по желанию;
  • соль, перец и майонез — по вкусу;
  • растительное масло.

Приготовление

Пока отваривается филе, испеките блины. Для этого в небольшую миску поочерёдно разбивайте по одному яйцу. Каждое нужно посолить, поперчить и взбить венчиком. Иногда в яичную смесь добавляют также ложку молока или кукурузного крахмала. Одно яйцо — один блинчик. Пекутся они быстро, за ними нужно следить.

Готовые блины и курицу нарежьте соломкой. Лук порежьте полукольцами. Из банки с горошком слейте жидкость. Соедините все ингредиенты в глубокой посуде, заправьте майонезом и подавайте к столу.

При желании можно добавить ещё пропущенный через пресс чеснок. Также в этот салат часто кладут маринованные грибы.

 

 

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