Вкусный фаршированный перец с курицей и сыром в духовке

Фаршированный перец с курицей может употребляться и в горячем, и в холодном виде. В горячем виде — это вкусное второе блюдо с сочной начинкой и тянущимся сыром. А если дать перцам остыть, их можно будет порезать и подавать в качестве закуски. За счет риса и застывшего сыра ломтики закуски будут держать форму и не распадутся.

Ингредиенты:

3 крупных болгарских перца;

1 крупное куриное филе (300 г);

200 г твердого сыра;

1/3 ст. круглого риса;

1 яйцо;

2 небольших луковицы;

соль, перец.

Как готовить фаршированные перцы с курицей и сыром, рецепт с фото

1. У перцев аккуратно вырезаем плодоножку с семенами. Тщательно промываем и обсушиваем перцы с помощью бумажного полотенца. Подбираем форму для запекания, в которой перцы стояли бы вертикально.



2. Готовим начинку, которой будем фаршировать перцы. Куриное филе и лук нарезаем очень мелко. Сыр трём на терке. Добавляем в миску к начинке рис, разбиваем яйцо.

3. Все перемешиваем. Начинка будет легко лепиться.

4. Аккуратно начиняем перцы. Мякоть перцев не должна треснуть или порваться. Так перцы будут хорошо держать форму после выпекания.

5. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут. Чтобы верхушка у перцев не подгорела, можно прикрыть посуду фольгой и снять ее за 10 минут до окончания запекания.

Готовые перцы должны стать мягкими. Аккуратно перемещаем их на тарелки. Если Вы будете подавать перцы в качестве закуски, то следует сперва дать им остыть, не вынимая из формы.

Фаршированные перцы в духовке готовы! Приятного аппетита!