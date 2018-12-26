Торт «Рождественское полено»

мука 150 гсгущенное молоко 1 банкаяйца куриные 3 шт. + 3 шт.масло сливочное 100 гкакао 20 г + 30 гразрыхлитель 1 ч.л.ванилин 1 г + 1 гджем (брусничный) 300 гсахар 150 г + 30 г + 150 г+100 гсливки молочные 250 г +100 гшоколад горький 200 г + 50 г + 50 гвода 200 мл + 50млжелатин 5 г + 5 г + 10гром 1 ст. л.Духовку нагреть до 180 градусов. Противень (36 х 30 см) застелить пекарской бумагой и смазать маргарином. Масло распустить до густоты сметаны. Из 150 г муки, сгущенного молока, 3 яиц, 100 г масла, 20 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 г ванилина замесить тесто и выпекать бисквит 10-15 мин. Бисквит остудить, нарезать на детали необходимого размера и пропитать сиропом (100 мл воды+10 г сахара+1 ст. л. рома). Детали бисквита уложить в форму для сбора "полена". Форму предварительно застелить пищевой пленкой, это облегчит выкладывание торта на блюдо.Карамельный крем. 5 г желатина замочить в 50 мл сливок. 200 мл сливок нагреть до 80 градусов. 3 желтка растереть с 30 г сахара, добавить 1 г ванилина. Постепенно горячие сливки ввести в желтки, поставить смесь на водяную баню и довести до сгущения, постоянно помешивая.Добавить набухший желатин, перемешать, убрать с бани и охладить. Взбить миксером и выложить в бисквитную форму. Накрыть пленкой и поставить в холодильник.Для торта можно взять готовый брусничный джем или приготовить его самим из свежих ягод (можно замороженных). 300 г брусники + 150 г сахара. 5 г желатина залить 3 ст. л. воды и дать набухнуть. Бруснику разморозить, измельчить блендером, всыпать сахар и 10 мин. варить джем на слабом огне. Добавить желатин, остудить и выложить вторым слоем в форму.Шоколадный ганаш. 200 г шоколада измельчить 200 мл воды нагреть до 80 С и вылить в шоколад, перемешивать до получения гладкой однородной эмульсии. Смеси дать настояться 1 час, затем слегка взбить миксером (1-2 мин.) и выложить в форму. Сверху уложить слой бисквита.Зеркальная глазурь. 10 г желатина залить 50 мл воды и оставить набухать. 100 мл сливок нагреть с 100 г сахара и 30 г какао. Добавить 50 г шоколада и желатин. Перемешать и охладить. Полено выложить из формы на решетку и полить глазурью.Торт переложить на блюдо, украсить и дать настояться несколько часов в холодильнике. Веселых праздничных дней!