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Шашлык из свиной вырезки в форме улиток

Шашлык из свиной вырезки в форме улиток

Когда на улице чудесная погода, мы всей семьей выбираемся на дачу. Днем возимся на участке, а вечером устраиваем отдых у костра. Но в эти выходные все наши планы рухнули из-за работы мужа. Чтобы поднять настроение домочадцам, я решила приготовить оригинальный шашлык из свиной вырезки. Для него не нужен мангал, всё можно сделать в духовке.

Чем этот шашлык отличается от остальных? А тем, что каждый кусочек напоминает улитку. В отбитое мясо я заворачиваю ломтики ветчины, перец и маринованные огурцы. А подаю запеченные рулетики с пикантным томатным соусом. Что вкус, что вид просто потрясающие!

Ингредиенты

Свиная вырезка600 г

Ветчина200 г

Болгарский перец1 шт.

Маринованные огурцы4 шт.

Лук2 шт.

Томатное пюре200 г

Подсолнечное масло1 ст. л.

Чеснок2 зуб.

Сахар2 ст. л.

Соевый соус2 ст. л.

Кетчуп2 ст. л.

Табаско10 г

Сольпо вкусу

Черный перец (молотый)по вкусу

Приготовление

  1. Вымойте и обсушите мясо, удалите пленку. Разделите его на три куска и хорошо отбейте. Приправьте перцем и солью.отбивная из свинины
  2. Нарежьте ветчину ломтиками (9–10 шт.), 1 луковицу — полукольцами, а перец и огурцы — длинными полосками. Выложите сверху на мясо, распределив поровну между отбивными.мясо с начинкой
  3. Скатайте мясо в рулет, нарежьте кусочками толщиной 2 см и наколите их на шпажки.
    Затем выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в течение 30 минут при 180 градусах.мясной рулет
  4. Разогрейте подсолнечное масло и обжарьте измельченный лук и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте томатное пюре, а через минуту сахар, соевый соус, острый кетчуп и табаско. Готовьте на медленном огне до загустения, помешивая.томатный соус
  5. Перелейте соус в глубокую тарелку и выложите сверху шпажки с мясными улитками. Вы также можете подавать соус отдельно или полить им мясо.мясные улитки

Мясные улитки можно приготовить и на костре, только заранее подготовьте вырезку и соус. Внимательно следите за углями, огонь может испортить нежное мясо с начинкой. Уверена, такой необычный шашлык оценят все.

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закускимясные блюда
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