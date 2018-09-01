Грузинский сэндвич с курицей и сулугуни

Часто название блюд сложнее процесса их приготовления. Так и ситуация с этим сэндвичем с курицей, а-ля «по грузински».

Это всего лишь горячий и вкусный бутерброд с сыром, курицей и маринованным лучком.

Итак, начинаем готовить. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты.

8 треугольников зернового хлеба;

Мясо 2 куриных окорочков без кости и кожи;

1 столовая ложка масла сливочного;

Небольшая луковица;

Пара свежих помидоров или помидоры в собственном соку;

Половина стручка острого красного перца;

1 чайная ложка сухой смеси «хмели-сунели»;

8 тонких ломтиков сыра сулугуни;

Для маринада: 1 небольшая красная луковица, пол чайной ложки сахара, 1 столовая ложка винного красного уксуса, немного красного острого перца,

Итак, у нас все готово и начинаем процесс готовки. Он не долог.

Свежий репчатый лук нарезаем очень тонкими полукольцами и томим на сливочном масле до мягкости. Мясо курицы нарезаем небольшими кусочками и добавляем в сковороду и продолжаем обжаривать, часто помешивая, на очень сильном огне.

Добавляем мелко нарезанные помидоры, немного солим, добавляем мелко нарезанный острый перец, перемешиваем и продолжаем готовить, пока наш соус не загустеет полностью. Приправляем смесью хмели-сунели и остужаем до комнатной температуры.

Раскладываем наше куриное рагу на половину ломтиков хлеба. Закрываем тонкими ломтиками сыра сулугуни и оставшимися хлебными ломтиками.

Прижимаем крепко сэндвичи и запекаем в контактном гриле. Если гриля нет, то кладем наши сэндвичи на разогретую гриль-сковороду, а сверху ставим другую, очень тяжелую, сковородку и прогрейте сэндвичи на умеренном огне, пока сыр в них не расплавится.

Красный лук нарезаем тонкими кольцами, солим, добавляем сахар, уксус и красный острый перец. Маринуем 7-10 минут.

Подаем сэндвич, разложив сверху кольца нашего замаринованного красного лука.

Приятного аппетита!

Грузинская кухня – это всегда прекрасное застолье с хорошими людьми!

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