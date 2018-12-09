Торт «Наполеон» - лучшие рецепты десерта из разных коржей с кремом

Впервые мир узнал торт «Наполеон» в 1912 году , когда в честь 100-летия победы над армией французского императора кондитеры царского двора приготовили удивительный десерт. Ему придали треугольную форму, ассоциируя с известной треуголкой захватчика. Со временем изменилась не только форма, хотя торт не стал от этого хуже.

Как приготовить торт «Наполеон»?

Основа этого десерта – тесто и крем, пропитка должна длиться не меньше 10 часов. Любителям хрустящих коржей хватит и 3 часов на ожидание. Классический торт «Наполеон» насчитывает 8-10 коржей, хотя можно сделать его и выше. Крем делают заварной, но есть варианты масляного, сырного, сливочного, шоколадного.

Как сделать вкуснейший торт «Наполеон»:

Для слоеного теста все продукты нужно охлаждать. Выпекать коржи нужно в разогретой духовке, по 10 минут на каждый. Коржи прокалывают вилкой.

Торт «Наполеон» с заварным кремом - рецепт

Традиционный советский торт «Наполеон» - с заварным кремом, в те времена это было самое бюджетное угощение. Сливочное масло с успехом заменяли маргарином, а в крем добавляли сгущенку. Но с маслом - намного вкуснее, чтобы смешать его с мукой равномерно, жир надо не резать, а натирать, а потом размягчать.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт. ;

; вода – 1 ст.;

масло – 250 г;

мука – 700 г.

Для крема:

молоко – 1 л;

яйца – 6 шт.;

ванилин – 10 г;

сахар – 250 г;

масло – 200 г;

мука – 120 г.

Приготовление

Муку смешать с маслом. В воду добавить яйцо. Вылить в муку, замесить тесто. Убрать в холод на полчаса. Взбить яйца с сахаром. Разбавить молоком. Всыпать муку. Варить 20 минут. Раскатать коржи, испечь, остудить. В крем добавить масло, взбить. Промазать выпечку. Посыпать торт «Наполеон» крошкой.

Торт «Наполеон» из слоеного теста

Намного вкуснее получается слоеный торт «Наполеон», но поскольку технология изготовления таких коржей весьма сложная, раньше брались за такую задачу только очень опытные хозяйки. Сегодня легко купить готовое слоеное тесто, так что самым хлопотным в приготовлении остается создание крема.

Ингредиенты:

молоко – 3 ст.;

сахар – 1,5 ст.;

яйца – 4 шт.;

масло – 250 г;

мука – 4 ст. л.

Приготовление

Молоко нагреть, растворить сахар. Взбить яйца, добавить муку. Развести молоком, варить до загустения. Добавить масло, взбить, остудить. Коржи раскатать, промазать кремом. Посыпать крошкой.

Торт «Наполеон» со сгущенкой - рецепт

Самый бюджетный и быстрый вариант - торт «Наполеон» со сгущенкой, подойдет и свежая, и вареная, но последнюю труднее намазать. Легко раскатывается тесто на пергаментной бумаге или силиконовом коврике, а чтобы перенести в духовку, тесто сначала наматывают на скалку, разворачивая уже на противне.

Ингредиенты:

мука – 600 г;

масло – 350 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – 50 г;

уксус 9% - 1 ст. л.;

вода – 150 мл.

Для крема:

масло – 100 г;

сгущенка – 350 г.

Приготовление

Масло смешать с мукой. Взбить яйца, влить воду, уксус, перемешать. Растворить сахар. Всыпать муку, замесить тесто. Убрать в холод на 1,5 часа. Раскатать коржи, испечь, остудить. Взбить масло, вливая сгущенку, промазать. Посыпать крошкой.

Творожный торт «Наполеон» - рецепт

Собирать десерт будет намного проще, если смазать блюдо кремом, тогда коржи перестанут скользить. Можно украсить ягодами, фруктами, тертым шоколадом. А если хочется удивить гостей, стоит попробовать приготовить творожный торт «Наполеон». Хлопот с ним немного больше, но результат потрясающий.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

мука – 400 г;

сахар – 200 г;

яйца – 2 шт.;

масло – 100 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Для крема:

масло – 100 г;

молоко – 1 л;

сахар – 200 г;

яйца – 4 шт.;

мука – 70 г.

Приготовление

Масло растопить, остудить. Творог перетереть с сахаром. Добавить яйца, взбить. Всыпать разрыхлитель, оставить на 15 минут. Добавить муку. Замесить тесто, убрать в холод на полчаса. Яйца взбить с сахаром, добавить муку. Закипятить молоко, влить в смесь. Варить 10 минут, до загустения, остудить. Коржи раскатать, испечь. Взбить крем с маслом. Смазать коржи. Украсить торт творожный «Наполеон» ягодами.

Торт «Наполеон» с масляным кремом

Немного дольше пропитываются коржи с масляным кремом, но десерт получается очень сытным и нежным на вкус. Чтобы придать красивую форму угощению, коржи обрезают по кругу, прижав крышкой или тарелкой. Обрезки используют для посыпки выпечки. Масляный торт «Наполеон» - рецепт, проверенный временем.

Ингредиенты:

масло – 250 г;

мука – 3 ст.;

уксус – 1 ч. л.;

вода – 50 мл.

Для крема:

масло – 300 г;

сгущенка – 250 г;

ванильный сахар – 1 ст. л.

Приготовление

Развести в воде уксус и щепотку соли. Убрать в морозилку на 15 минут. Перетереть муку с маслом. Вливая воду, замесить тесто. Убрать в холод на полчаса. Раскатать коржи, испечь. Взбить масло с сахаром. Влить сгущенку. Смазать коржи, украсить ягодами.

Шоколадный торт «Наполеон»

Тесто для этого десерта замешивается только на холодной воде, если сильно липнет к рукам, можно добавить муки. По старинному рецепту, чтобы коржи получились воздушными, в тесто добавляют столовую ложку водки или коньяка. Можно разбавить какао, тогда получится шоколадный торт «Наполеон» - в домашних условиях.

Ингредиенты:

молоко – 90 мл;

масло – 130 г;

водка – 10 мл;

какао – 4 ст. л.;

мука – 300 г.

Для крема:

масло – 150 г;

молоко – 300 мл;

яйца – 2 шт.;

сахар – 70 г;

крахмал – 15 г;

сгущенка – 130 г;

шоколад – 100 г.

Приготовление

Муку смешать с какао и маслом. Влить молоко и водку. Замесить тесто, убрать в холод на час. Взбить яйца с сахаром и крахмалом. Развести молоком. Варить до загустения. Остудить, взбить с маслом. Развести в креме сгущенку. Раскатать коржи, испечь, промазать. Украсить самый вкусный торт «Наполеон» шоколадом.

Торт «Наполеон» из лаваша

Оригинальные хозяйки, чтобы сэкономить время, придумали крайне легкий рецепт торта «Наполеон» в домашних условиях – из лаваша. Он ничем не уступает сделанному из коржей, десерт получается хорошо пропитанным и нежным. Каждый лист лаваша нужно подсушить 10 минут в духовке, важно не передержать.

Ингредиенты:

лаваш – 3 упаковки;

яйца – 3 шт.;

молоко – 1 л;

сахар – 250 г;

крахмал – 30 г;

мука – 60 г;

масло – 200 г.

Приготовление

Развести в молоке сахар. Взбить яйца с сахаром. Всыпать крахмал, муку. Размешать, влить молоко. Варить до загустения. Взбить масло с кремом. Намазать коржи, посыпать крошкой.

Торт «Наполеон» из печенья «Ушки»

Еще один быстрый в приготовлении торт «Наполеон» без выпечки – из печенья «Ушки». Эта выпечка легко укладывается слоями, без зазоров, и при этом десерт сохраняет красивую, оригинальную форму. Крем нужен густой, его добавляют в масло только охлажденным до комнатной температуры. Украсить фруктами.

Ингредиенты:

масло – 150 г;

печенье – 1 кг;

молоко – 1 л;

яйца – 3 шт.;

сахар – 1 ст.;

мука – 6 ст.

Приготовление

Взбить яйца, влить половину молока. Остальное нагреть, растворить сахар. Всыпать, взбивая, муку. Добавить яичную смесь. Варить 5 минут, до загустения. Взбить масло, смешать с кремом. Выложить слоями печенье. Промазать кремом. Убрать простой торт «Наполеон» в холод на 2-3 часа.

Торт «Наполеон» на сковороде - рецепт

Удобнее раскатывать тесто между листами пекарской бумаги, потом, не снимая, убрать в духовку. Только обрезать придется уже пропеченные листы. Чтобы они не ломались, их слегка промазывают, оставляют на полчаса, а потом смазывают снова при укладывании. Такой способ пригодится, если печь торт «Наполеон» на сковороде.

Ингредиенты:

масло– 150 г;

мука – 2,5 ст.;

сахар – 1 ст.;

яйца – 3 шт.;

сода – 0,25 ч. л.

Для крема:

молоко – 1 л;

мука – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст.;

орехи – 100 г.

Приготовление

Взбить яйца с сахаром, маслом. Всыпать погашенную уксусом соду, муку. Замесить тесто, оставить на 15 минут. Яйца растереть с сахаром, всыпать муку. Развести молоком, закипятить. Варить до загустения. Раскатать коржи, выпекать на сковороде по 2-4 минуты. Смазать, посыпать орехами.

Закусочный торт «Наполеон»

Тем, кто не очень любит сладкое, понравится закусочный торт «Наполеон» из готовых коржей. Это угощение смело ломает стереотипы, что выпечка с именем императора подается только к чаю. Прослойки можно делать разные: яйцо с зеленым луком, паштеты, рыба. Вкуснее всего получается с курятиной и грибами.

Ингредиенты:

коржи – 10 шт.;

морковь – 2 шт.;

лук – 3 шт.;

грибы – 500 г;

курятина – 200 г.

Приготовление