Йогуртовый торт с клубникой и киви

Ингредиенты для бисквита:
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 40 г
- Мука - 30 г
- Чай матча - 1 ч. л. (с горкой)
- Разрыхлитель - 1/4 ч. л.
- Сливочное масло - 15 г
Для йогуртового мусса:
- Йогурт (у меня домашний) - 400 мл
- Клубничное пюре - 200 г
- Сахарная пудра - 150 г
- Желатин - 20 г
- Вода - 100 мл
- Сливки 33% - 200 мл
Дополнительно:
- Клубника - 1 кг
- Киви - 6 шт
Приготовление торта:
- Для бисквита, одно яйцо пробиваем миксером 5-6 секунд, чтобы нарушить консистенцию.
- Добавляем 1/3 часть от общего количества сахарной пудры и продолжаем взбивать до пышной массы, которая посветлеет и увеличится в объеме в несколько раз.
- В эту пышную массу частями просеиваем сухие ингредиенты (мука, матча и разрыхлитель) и аккуратно, лопаткой, вмешиваем круговыми движениями снизу вверх.
- Затем добавляем растопленное (не горячее) сливочное масло и также аккуратно вмешиваем лопаткой.
- Тесто выливаем в форму (диаметр 18 см), дно которой предварительно застелите пергаментом, смазывать ничего не нужно. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.
- Готовый бисквит достаем из формы и перекладываем на решетку для того, чтобы он остыл.
- Для йогуртового мусса: желатин заливаем водой и оставляем его для набухания на время, которое указано на упаковке от производителя.
- Берем натуральный йогурт без сахара и добавок (я использовала домашний йогурт) и добавляем к нему сахарную пудру. Перемешиваем венчиком.
- В клубничное пюре добавляем оставшуюся сахарную пудру. Перемешиваем, ставим на плиту и доводим до кипения. Как только закипело - снимаем с плиты и даем немного остыть.
- В остывшее пюре добавляем набухший желатин и перемешиваем.
- В йогурт добавляем клубничное пюре и перемешиваем венчиком до однородности.
- Жирные сливки взбиваем до пышной, плотной консистенции, и частями вводим в йогуртовую массу. Перемешиваем венчиком до однородности. Йогуртовый мусс готов. Отставляем его в сторонку.
- Для торта нужно подготовить форму. У меня была миска (объем 2 л), ее нужно застелить пищевой пленкой. Будут складки, но это нестрашно.
- Для торта выбираем целую клубнику, нарезаем ее на слайсы и ими выкладываем всю форму.
- Киви разрезаем пополам, каждую половинку также нарезаем на слайсы и в самом верху формы выкладываем бортик слайсами киви.
- Оставшуюся клубнику и киви нарезаем на кусочки желаемой формы.
- В форму выливаем часть йогуртового мусса, закладываем часть нарезанных кусочков клубники и киви.
- Выливаем еще часть мусса и также закладываем клубнику и киви. Таким образом собираем торт.
- Сверху на мусс выкладываем бисквит.
- Торт ставим в холодильник до полного застывания.
- Как только торт схватился, его сразу можно кушать. Надолго не оставляйте и делайте торт такого размера, чтобы его можно было съесть быстро, так как используется свежая, не обработанная клубника и киви (слайсы). Если торт будет долго стоять в холодильнике, то клубника и киви пустят сок и торт потеряет свой внешний вид.
Приятного аппетита!
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