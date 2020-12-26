Террин из свиной рульки

Обожаю запеченную свиную рульку - с забористым хреном, с вкусным ржаным хлебом, со свежим ароматным огурчиком. Но рулька, к сожалению, не та еда, которую можно подать на праздничный стол. А вот террин на основе рульки - можно, легко :) В нем нет костей, выглядит он респектабельно, да и поделить его на человеческие порции проще простого.

По сути своей этот террин - холодец, в котором максимум мяса и минимум желе.

Ингредиенты на 8-10 порций, форма 31*11 см:

Основа

свиная рулька 2 килограмм

чеснок 8 зубчик

луковица средняя 1 шт.

стебель сельдерея 1 шт.

лавровый лист 2 шт.

черный перец горошек 10 шт.

свежий тимьян, веточки 2-3 шт.

соль по вкусу

желатин 5 грамм

пучок петрушки 30 грамм

Рецепт приготовления:

Рульки кладем в кастрюлю. Добавляем 4 зубчика чеснока, крупно нарезанный стебель сельдерея, разрезанную пополам луковицу, тимьян, лавровый лист и перец.

Заливаем водой так, чтобы она полностью покрывала содержимое кастрюли. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим на минимальном нагреве, снимая пену, пока мясо не начнет отставать от костей. Это может занять около 1,5-2 часов.

Вынимаем рульки из бульона, бульон оставляем. Даем рулькам остыть до такой степени, чтобы их можно было разбирать руками.

Разбираем мясо на мелкие кусочки. Часть кожи с салом мелко нарезаем ножом.

Желатин разводим в 300 мл горячего процеженного бульона от варки рульки.

У петрушки отрываем стебли. Листья максимально мелко рубим. Добавляем к ним натертый чеснок.

Форму-кирпичик застилаем пищевой пленкой. Укладываем на дно половину мяса.

На мясо кладем зелень с чесноком.

Накрываем оставшимся мясом и вливаем бульон с желатином. Ставим с холодильник на 2-3 часа, до полного застывания.

Перед подачей вынимаем террин из формы и нарезаем на ломтики.

Приятного аппетита!