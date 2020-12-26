Террин из свиной рульки

Обожаю запеченную свиную рульку - с забористым хреном, с вкусным ржаным хлебом, со свежим ароматным огурчиком. Но рулька, к сожалению, не та еда, которую можно подать на праздничный стол. А вот террин на основе рульки - можно, легко :) В нем нет костей, выглядит он респектабельно, да и поделить его на человеческие порции проще простого.
По сути своей этот террин - холодец, в котором максимум мяса и минимум желе.
Ингредиенты на 8-10 порций, форма 31*11 см:
Основа
- свиная рулька2 килограмм
- чеснок8 зубчик
- луковица средняя1 шт.
- стебель сельдерея1 шт.
- лавровый лист2 шт.
- черный перец горошек10 шт.
- свежий тимьян, веточки2-3 шт.
- соль по вкусу
- желатин5 грамм
- пучок петрушки30 грамм
Рецепт приготовления:
Рульки кладем в кастрюлю. Добавляем 4 зубчика чеснока, крупно нарезанный стебель сельдерея, разрезанную пополам луковицу, тимьян, лавровый лист и перец.
Заливаем водой так, чтобы она полностью покрывала содержимое кастрюли. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим на минимальном нагреве, снимая пену, пока мясо не начнет отставать от костей. Это может занять около 1,5-2 часов.
Вынимаем рульки из бульона, бульон оставляем. Даем рулькам остыть до такой степени, чтобы их можно было разбирать руками.
Разбираем мясо на мелкие кусочки. Часть кожи с салом мелко нарезаем ножом.
Желатин разводим в 300 мл горячего процеженного бульона от варки рульки.
У петрушки отрываем стебли. Листья максимально мелко рубим. Добавляем к ним натертый чеснок.
Форму-кирпичик застилаем пищевой пленкой. Укладываем на дно половину мяса.
На мясо кладем зелень с чесноком.
Накрываем оставшимся мясом и вливаем бульон с желатином. Ставим с холодильник на 2-3 часа, до полного застывания.
Перед подачей вынимаем террин из формы и нарезаем на ломтики.
Приятного аппетита!
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