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Капустные оладьи с сыром

Капустные оладьи с сыром

Делюсь очередным рецептиком из разряда "быстро, просто, экономно и вкусно"! Оладий получается много, они достаточно сытные, при жарки не впитывают много масла, вкусны и в горячем, и в холодном виде. Вместо сыра добавки могут быть любые, по вашему вкусу. Капусту можно отварить заранее, тогда приготовление займет еще меньше времени))) Попробуйте, буду рада если вам понравится!!!

Ингредиенты:

  • 1 кг. белокочанной капусты 
  • 150 гр. твердого сыра
  • 5 шт. яиц
  • 5 ст.л. с горкой муки
  • соль, перец по вкусу 
  • растительное масло для жарки

Приготовление:
Капусту нашинковать, не мелко но и не крупно, и отварить в подсоленой воде до полуготовности. Откинуть капусту на сито и дать хорошо стечь воде.

Яйца взбить венчиком до однородности, добавить муку, соль, перец по вкусу и хорошо перемешать. Выложить в эту смесь капусту и натертый сыр, перемешать.

В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить тесто и жарить под крышкой с двух сторон до румяности.

Подавать рекомендую оладьи тепленькими со сметаной, или с любым соусом по вкусу. 
У меня был соус из кефира+чеснок+соль+перец)))

Приятного вам аппетита!!!

Капустные оладьи с сыром

 

 

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