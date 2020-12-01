Капустные оладьи с сыром

Делюсь очередным рецептиком из разряда "быстро, просто, экономно и вкусно"! Оладий получается много, они достаточно сытные, при жарки не впитывают много масла, вкусны и в горячем, и в холодном виде. Вместо сыра добавки могут быть любые, по вашему вкусу. Капусту можно отварить заранее, тогда приготовление займет еще меньше времени))) Попробуйте, буду рада если вам понравится!!!

Ингредиенты:

1 кг. белокочанной капусты

150 гр. твердого сыра

5 шт. яиц

5 ст.л. с горкой муки

соль, перец по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

Капусту нашинковать, не мелко но и не крупно, и отварить в подсоленой воде до полуготовности. Откинуть капусту на сито и дать хорошо стечь воде.

Яйца взбить венчиком до однородности, добавить муку, соль, перец по вкусу и хорошо перемешать. Выложить в эту смесь капусту и натертый сыр, перемешать.

В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить тесто и жарить под крышкой с двух сторон до румяности.

Подавать рекомендую оладьи тепленькими со сметаной, или с любым соусом по вкусу.

У меня был соус из кефира+чеснок+соль+перец)))

Приятного вам аппетита!!!