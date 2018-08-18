Сегодня мы расскажем, как приготовить вкусный завтрак на скорую руку, причем он будет выглядеть столь аппетитно, что его не стыдно подать и к праздничному столу. Но главное — блюдо можно разнообразить разной начинкой и зеленью, чтобы оно не приедалось изо дня в день.

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Завтрак на скорую руку

Яйца называют одним из самых подходящих продуктов для приготовления завтрака — они очень питательны, насыщают необходимыми витаминами, дают заряд бодрости, улучшают настроение. Неудивительно, что и в нашем сегодняшнем завтраке они играют важнейшую роль. А так как приготовление блюда обещает быть быстрым, то и ингредиентов потребуется совсем немного.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

3 яичных белка

3 яичных желтка

3 ст. л. свежего молока

1 средняя луковица

70 г сардин в масле (можно любой другой рыбы)

зелень (подойдет петрушка или что-либо другое), соль и специи по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мелко нарежь лук и высыпь в емкость с рыбой. Разомни вилкой до однородной массы. Мелко нарежь зелень. Примерно пятую ее часть добавь в рыбу. Смажь сковородку сливочным маслом, разогрей, вылей посоленный белок тонким слоем, чтобы получился ровненький корж. Обжарь и аккуратно выложи его на отдельную тарелку. Посоли желтки, добавь молока, взбей, вылей на сковороду и обжарь. Полученный корж бережно выложи прямо на первый. На верхний корж высыпь зелень, равномерно распредели. Выложи на один край коржа начинку из рыбы, скрути рулетик и нарежь его равномерными кусочками. Блюдо готово. Если есть время и желание, можно эффектно его оформить. Приятного аппетита!

Несмотря на внушительное описание процесса, вкусный завтрак из яиц готовится быстро и легко. Из минимального набора ингредиентов, среди которых полезные яйца и зелень, получается по-настоящему царский завтрак.

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