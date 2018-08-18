Сегодня мы расскажем, как приготовить вкусный завтрак на скорую руку, причем он будет выглядеть столь аппетитно, что его не стыдно подать и к праздничному столу. Но главное — блюдо можно разнообразить разной начинкой и зеленью, чтобы оно не приедалось изо дня в день.
© DepositPhotos
Завтрак на скорую руку
Яйца называют одним из самых подходящих продуктов для приготовления завтрака — они очень питательны, насыщают необходимыми витаминами, дают заряд бодрости, улучшают настроение. Неудивительно, что и в нашем сегодняшнем завтраке они играют важнейшую роль. А так как приготовление блюда обещает быть быстрым, то и ингредиентов потребуется совсем немного.
© DepositPhotos
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 3 яичных белка
- 3 яичных желтка
- 3 ст. л. свежего молока
- 1 средняя луковица
- 70 г сардин в масле (можно любой другой рыбы)
- зелень (подойдет петрушка или что-либо другое), соль и специи по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Мелко нарежь лук и высыпь в емкость с рыбой. Разомни вилкой до однородной массы.
- Мелко нарежь зелень. Примерно пятую ее часть добавь в рыбу.
- Смажь сковородку сливочным маслом, разогрей, вылей посоленный белок тонким слоем, чтобы получился ровненький корж. Обжарь и аккуратно выложи его на отдельную тарелку.
- Посоли желтки, добавь молока, взбей, вылей на сковороду и обжарь. Полученный корж бережно выложи прямо на первый.
- На верхний корж высыпь зелень, равномерно распредели.
- Выложи на один край коржа начинку из рыбы, скрути рулетик и нарежь его равномерными кусочками.
- Блюдо готово. Если есть время и желание, можно эффектно его оформить. Приятного аппетита!
Несмотря на внушительное описание процесса, вкусный завтрак из яиц готовится быстро и легко. Из минимального набора ингредиентов, среди которых полезные яйца и зелень, получается по-настоящему царский завтрак.
Свежие комментарии