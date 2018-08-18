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Завтрак на скорую руку

Сегодня мы расскажем, как приготовить вкусный завтрак на скорую руку, причем он будет выглядеть столь аппетитно, что его не стыдно подать и к праздничному столу. Но главное — блюдо можно разнообразить разной начинкой и зеленью, чтобы оно не приедалось изо дня в день.

304© DepositPhotos

Завтрак на скорую руку

Яйца называют одним из самых подходящих продуктов для приготовления завтрака — они очень питательны, насыщают необходимыми витаминами, дают заряд бодрости, улучшают настроение. Неудивительно, что и в нашем сегодняшнем завтраке они играют важнейшую роль. А так как приготовление блюда обещает быть быстрым, то и ингредиентов потребуется совсем немного.

завтрак на скорую руку на сковороде© DepositPhotos

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 3 яичных белка
  • 3 яичных желтка
  • 3 ст. л. свежего молока
  • 1 средняя луковица
  • 70 г сардин в масле (можно любой другой рыбы)
  • зелень (подойдет петрушка или что-либо другое), соль и специи по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Мелко нарежь лук и высыпь в емкость с рыбой. Разомни вилкой до однородной массы.

    завтрак на скорую руку вкусный

  2. Мелко нарежь зелень. Примерно пятую ее часть добавь в рыбу.
  3. Смажь сковородку сливочным маслом, разогрей, вылей посоленный белок тонким слоем, чтобы получился ровненький корж. Обжарь и аккуратно выложи его на отдельную тарелку.

    быстрый завтрак на скорую руку

  4. Посоли желтки, добавь молока, взбей, вылей на сковороду и обжарь. Полученный корж бережно выложи прямо на первый.
  5. На верхний корж высыпь зелень, равномерно распредели.

    вкусный завтрак на скорую руку

  6. Выложи на один край коржа начинку из рыбы, скрути рулетик и нарежь его равномерными кусочками.

    завтрак на скорую руку

  7. Блюдо готово. Если есть время и желание, можно эффектно его оформить. Приятного аппетита!

    завтрак на скорую руку

Несмотря на внушительное описание процесса, вкусный завтрак из яиц готовится быстро и легко. Из минимального набора ингредиентов, среди которых полезные яйца и зелень, получается по-настоящему царский завтрак.

Источник

завтракяйцакулинария
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