БУДЕТ ВКУСНО!

129 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)11 января, 7:46
    На втором рецепте сдалась. "А можно пропитать масло плотными салфетками". Такое впечатление, что писал иностранец.Картофель, жарены...
  • Безымянный Бесфамильный11 января, 1:55
    А мёд то зачем??Свиная корейка за...
  • 10 января, 14:03
    хорошо10 идеальных спос...

Курица Хестона

304
фото техническое

Думаю, что большинство кулинаров уже давно опробовало этот способ приготовления курицы. После неё сложно вернуться к привычным рецептам. Во всяком случае, для меня все остальные методы сильно проигрывают и во вкусе и в удобстве приготовления. Да, это, кроме всего прочего, ещё и очень удобно - курица готовится, не требуя к себе пристального внимания. В общем, если вы ещё не готовили курицу по рецепту Хестона Блюменталя, самое время исправить это недоразумение.

ПОНАДОБИТСЯ:

- 1 курица весом около 1,5-2 кг
- 1 лимон
- 1/2 пучка тимьяна
- 125 г сливочного масла комнатной температуры
- соль и черный перец
- 6- 12 куриных крылышек или куриных окорочков с кожей
- 2 моркови, очистить и крупно порубить
- 2 зубчика чеснока, очистить и раздавить
- 200 г сухого белого вина
- 250 г коричневого куриного бульона 
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л . зелени эстрагона
- 2 ст. л. зелени петрушки

Погрузить курицу в 8% раствор соли на ночь, затем промыть и хорошо обсушить её.
Нагреть духовку до 90 °С .
Удалить из курицы вилочковую косточку. Слегка распластать ножки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Отрезать кончики крылышек и гузку (если есть), сохранить Покатать лимон по столу, чтобы стал мягче, затем наколоть несколько раз вилкой.

 
Вложить лимон и тимьян в брюшко птицы.
Натереть кожу сливочным маслом. Приправить солью и свежемолотым перцем.
Уложить тушку курицы на противень вместе с куриными крылышками (окорочками), отрезанными кончиками
крылышек и гузкой. Добавить в противень морковь и чеснок.
Поставить в духовку и готовить, пока температура внутри самой толстой части грудки не достигнет 60 ° С. (Обычно средняя курица готовится 3- 4 часа .)
Достать курицу из противня и переложить на решетку над тарелкой, дать постоять 45 мин.
Увеличить температуру до 230-240 град.
Поставить противень с куриными крылышками (окорочками), морковью и чесноком на плиту на средний
огонь и подрумянить курицу и овощи. Влить белое вино и деглазировать. Добавить куриный бульон и соки,
стекшие на тарелку под решеткой , где остывала курица, уварить до консистенции соуса . Процедить в маленькую кастрюлю.
По истечении указанного времени снова уложить курицу на противень и вернуть в духовку на 5-10 минут,
чтобы она зарумянилась, но не подгорела. (Для более поджаристой корочки можно растопить в кастрюле
немного сливочного масла, добавить немного вина и пару веточек тимьяна, довести до кипения, снять
с огня и поливать этой смесью курицу при запекании. )
Перед подачей добавить в соус горчицу, прогреть, затем добавить мелко нарезанные травы.
Подавать с печеным картофелем, глазированной морковью и брюссельской капустой.
Разумеется, можно подавать с любым другим гарниром, или совсем без него.
Самое вкусное в этой курице - нежнейшая грудка. Даже те, кто предпочитает тёмное куриное мясо, признают это. 

chicken3034

Учтите, что рекомендуемая температура готовности мяса отличается от той, что приводит Х.Блюменталь, так что, выбор за вами.

Курица Хестона

Источник

курицаХестон Блюментальмясные блюдакулинария
66
Обсудить

Картина дня

наверх