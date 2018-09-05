Курица Хестона

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Думаю, что большинство кулинаров уже давно опробовало этот способ приготовления курицы. После неё сложно вернуться к привычным рецептам. Во всяком случае, для меня все остальные методы сильно проигрывают и во вкусе и в удобстве приготовления. Да, это, кроме всего прочего, ещё и очень удобно - курица готовится, не требуя к себе пристального внимания. В общем, если вы ещё не готовили курицу по рецепту Хестона Блюменталя, самое время исправить это недоразумение.
ПОНАДОБИТСЯ:
- 1 курица весом около 1,5-2 кг
- 1 лимон
- 1/2 пучка тимьяна
- 125 г сливочного масла комнатной температуры
- соль и черный перец
- 6- 12 куриных крылышек или куриных окорочков с кожей
- 2 моркови, очистить и крупно порубить
- 2 зубчика чеснока, очистить и раздавить
- 200 г сухого белого вина
- 250 г коричневого куриного бульона
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л . зелени эстрагона
- 2 ст. л. зелени петрушки
Погрузить курицу в 8% раствор соли на ночь, затем промыть и хорошо обсушить её.
Нагреть духовку до 90 °С .
Удалить из курицы вилочковую косточку. Слегка распластать ножки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Отрезать кончики крылышек и гузку (если есть), сохранить Покатать лимон по столу, чтобы стал мягче, затем наколоть несколько раз вилкой.
Вложить лимон и тимьян в брюшко птицы.
Натереть кожу сливочным маслом. Приправить солью и свежемолотым перцем.
Уложить тушку курицы на противень вместе с куриными крылышками (окорочками), отрезанными кончиками
крылышек и гузкой. Добавить в противень морковь и чеснок.
Поставить в духовку и готовить, пока температура внутри самой толстой части грудки не достигнет 60 ° С. (Обычно средняя курица готовится 3- 4 часа .)
Достать курицу из противня и переложить на решетку над тарелкой, дать постоять 45 мин.
Увеличить температуру до 230-240 град.
Поставить противень с куриными крылышками (окорочками), морковью и чесноком на плиту на средний
огонь и подрумянить курицу и овощи. Влить белое вино и деглазировать. Добавить куриный бульон и соки,
стекшие на тарелку под решеткой , где остывала курица, уварить до консистенции соуса . Процедить в маленькую кастрюлю.
По истечении указанного времени снова уложить курицу на противень и вернуть в духовку на 5-10 минут,
чтобы она зарумянилась, но не подгорела. (Для более поджаристой корочки можно растопить в кастрюле
немного сливочного масла, добавить немного вина и пару веточек тимьяна, довести до кипения, снять
с огня и поливать этой смесью курицу при запекании. )
Перед подачей добавить в соус горчицу, прогреть, затем добавить мелко нарезанные травы.
Подавать с печеным картофелем, глазированной морковью и брюссельской капустой.
Разумеется, можно подавать с любым другим гарниром, или совсем без него.
Самое вкусное в этой курице - нежнейшая грудка. Даже те, кто предпочитает тёмное куриное мясо, признают это.
Учтите, что рекомендуемая температура готовности мяса отличается от той, что приводит Х.Блюменталь, так что, выбор за вами.
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