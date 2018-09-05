Курица Хестона

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Думаю, что большинство кулинаров уже давно опробовало этот способ приготовления курицы. После неё сложно вернуться к привычным рецептам. Во всяком случае, для меня все остальные методы сильно проигрывают и во вкусе и в удобстве приготовления. Да, это, кроме всего прочего, ещё и очень удобно - курица готовится, не требуя к себе пристального внимания. В общем, если вы ещё не готовили курицу по рецепту Хестона Блюменталя, самое время исправить это недоразумение.



ПОНАДОБИТСЯ:



- 1 курица весом около 1,5-2 кг

- 1 лимон

- 1/2 пучка тимьяна

- 125 г сливочного масла комнатной температуры

- соль и черный перец

- 6- 12 куриных крылышек или куриных окорочков с кожей

- 2 моркови, очистить и крупно порубить

- 2 зубчика чеснока, очистить и раздавить

- 200 г сухого белого вина

- 250 г коричневого куриного бульона

- 1 ст. л. дижонской горчицы

- 2 ст. л . зелени эстрагона

- 2 ст. л. зелени петрушки



Погрузить курицу в 8% раствор соли на ночь, затем промыть и хорошо обсушить её.

Нагреть духовку до 90 °С .

Удалить из курицы вилочковую косточку. Слегка распластать ножки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Отрезать кончики крылышек и гузку (если есть), сохранить Покатать лимон по столу, чтобы стал мягче, затем наколоть несколько раз вилкой.

Вложить лимон и тимьян в брюшко птицы.Натереть кожу сливочным маслом. Приправить солью и свежемолотым перцем.Уложить тушку курицы на противень вместе с куриными крылышками (окорочками), отрезанными кончикамикрылышек и гузкой. Добавить в противень морковь и чеснок.Поставить в духовку и готовить, пока температура внутри самой толстой части грудки не достигнет 60 ° С. (Обычно средняя курица готовится 3- 4 часа .)Достать курицу из противня и переложить на решетку над тарелкой, дать постоять 45 мин.Увеличить температуру до 230-240 град.Поставить противень с куриными крылышками (окорочками), морковью и чесноком на плиту на среднийогонь и подрумянить курицу и овощи. Влить белое вино и деглазировать. Добавить куриный бульон и соки,стекшие на тарелку под решеткой , где остывала курица, уварить до консистенции соуса . Процедить в маленькую кастрюлю.По истечении указанного времени снова уложить курицу на противень и вернуть в духовку на 5-10 минут,чтобы она зарумянилась, но не подгорела. (Для более поджаристой корочки можно растопить в кастрюленемного сливочного масла, добавить немного вина и пару веточек тимьяна, довести до кипения, снятьс огня и поливать этой смесью курицу при запекании. )Перед подачей добавить в соус горчицу, прогреть, затем добавить мелко нарезанные травы.Подавать с печеным картофелем, глазированной морковью и брюссельской капустой.Разумеется, можно подавать с любым другим гарниром, или совсем без него.Самое вкусное в этой курице - нежнейшая грудка. Даже те, кто предпочитает тёмное куриное мясо, признают это.Учтите, что рекомендуемая температура готовности мяса отличается от той, что приводит Х.Блюменталь, так что, выбор за вами.

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