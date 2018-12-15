Печеночные оладьи с грибным припеком

800 гр. куриной печени

200 гр. шампиньонов

2 репчатые луковицы

2 крупных яйца

100 гр. манной крупы

200 гр. муки

1/2 ч.л. соды

соль, черный молотый перец по вкусу

растительное масло для жарки

Куриную печень промыть, очистить от жилок и жира. Затем измельчить блендером вместе с луком и яйцами (можно перекрутить мясорубкой).В измельченную печень добавить манку, муку, соду, соль и перец по вкусу, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы манка набухла.Масса по консистенции должна получиться как густая сметана.Для припека, шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить с двух сторон.После чего, в сковороде разогреть масло, ложкой выложить печеночное тесто, формируя круглые оладьи. Сверху на каждую оладушку выложить ломтики обжаренных шампиньонов и немного вдавить.Жарить оладьи по 3 минуты с каждой стороны.Подавать рекомендую в теплом виде, с соусами по вкусу)))Приятного вам аппетита!!!