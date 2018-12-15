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Печеночные оладьи с грибным припеком

Печеночные оладьи с грибным припеком

Если вам надоели обычные печеночные оладьи, то их всегда можно немного приукрасить добавив начинку))) Я вам предлагаю припек в виде грибов, но вы можете использовать и любой другой по вкусу. Тесто для оладушек вы так же можете использовать свое любимое (у кого есть), я предлагаю лишь новую идею, которая поможет разнообразить ваше повседневное меню! Ловите!!! 
Печеночные оладьи с грибным припеком

Ингредиенты:
  • 800 гр. куриной печени
  • 200 гр. шампиньонов
  • 2 репчатые луковицы
  • 2 крупных яйца
  • 100 гр. манной крупы
  • 200 гр. муки
  • 1/2 ч.л. соды
  • соль, черный молотый перец по вкусу
  • растительное масло для жарки
Приготовление:
Куриную печень промыть, очистить от жилок и жира. Затем измельчить блендером вместе с луком и яйцами (можно перекрутить мясорубкой). 

В измельченную печень добавить манку, муку, соду, соль и перец по вкусу, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы манка набухла.
Масса по консистенции должна получиться как густая сметана.

Для припека, шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить с двух сторон.

После чего, в сковороде разогреть масло, ложкой выложить печеночное тесто, формируя круглые оладьи. Сверху на каждую оладушку выложить ломтики обжаренных шампиньонов и немного вдавить.

Жарить оладьи по 3 минуты с каждой стороны.


Подавать рекомендую в теплом виде, с соусами по вкусу)))

Приятного вам аппетита!!!

Печеночные оладьи с грибным припеком
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Закускипеченочные оладьивыпечка
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