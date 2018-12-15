Печеночные оладьи с грибным припеком

Если вам надоели обычные печеночные оладьи, то их всегда можно немного приукрасить добавив начинку))) Я вам предлагаю припек в виде грибов, но вы можете использовать и любой другой по вкусу. Тесто для оладушек вы так же можете использовать свое любимое (у кого есть), я предлагаю лишь новую идею, которая поможет разнообразить ваше повседневное меню! Ловите!!!
Ингредиенты:
- 800 гр. куриной печени
- 200 гр. шампиньонов
- 2 репчатые луковицы
- 2 крупных яйца
- 100 гр. манной крупы
- 200 гр. муки
- 1/2 ч.л. соды
- соль, черный молотый перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Куриную печень промыть, очистить от жилок и жира. Затем измельчить блендером вместе с луком и яйцами (можно перекрутить мясорубкой).
В измельченную печень добавить манку, муку, соду, соль и перец по вкусу, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы манка набухла.
Масса по консистенции должна получиться как густая сметана.
Для припека, шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить с двух сторон.
После чего, в сковороде разогреть масло, ложкой выложить печеночное тесто, формируя круглые оладьи. Сверху на каждую оладушку выложить ломтики обжаренных шампиньонов и немного вдавить.
Жарить оладьи по 3 минуты с каждой стороны.
Подавать рекомендую в теплом виде, с соусами по вкусу)))
Приятного вам аппетита!!!
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