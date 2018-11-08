Бекон из баклажанов – вкусное и оригинальное блюдо

Тонкие ломтики вяленого бекона – прекрасная закуска и под пиво, и просто на бутерброд. Правда, современные хозяйки нашли способ приготовить такой «бекон» из баклажанов. Получается настолько вкусно, что дегустаторы ни за что не отгадают, из чего же блюдо. Хотите удивить гостей в очередной праздник? Смотрите пошаговый рецепт!

Пока баклажаны еще не проблема отыскать на рынке, попробуйте этот необычный рецепт. За оригинальность ему смело можно ставить пятерку, а за вкус – и того больше. «Хрустики» получаются на славу: тонкие, пряные и от мяса не отличишь, только стоит это блюдо копейки и подойдет, например, вегетарианцам или тем, кто на диете.

Для приготовления баклажанов по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты:

0,5 кг баклажанов

0,5 стак. подсолнечного или оливкового масла

4 ст. л. соевого соуса

4 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. паприки или кумина

0,5 ч. л. карри

2 ст. л. жидкого меда

Приготовить «бекон из баклажанов» проще простого, справится и начинающий кулинар.

1. Вначале нужно очистить овощи от кожуры, затем нарезать тонкими пластами (чем тоньше, тем вкуснее «бекон» получится в результате).

2. Смешать все ингредиенты, в полученном соусе замариновать баклажаны, оставить на пару часов (можно даже на ночь или на сутки).

3. Выложить ломтики (без соуса!) на противень. Чтобы готовое блюдо легко снималось, подстелите пергамент.

4. Баклажаны вялятся в духовке при температуре 75 градусов, дверцу духового шкафа можно держать приоткрытой. Время приготовления – 2-3 часа в зависимости от желаемой степени сухости.

Готовые ломтики бекона остается остудить и подавать или как самостоятельную закуску, или дополняя салаты, каши, бутерброды. Приятного аппетита!