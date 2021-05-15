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Как приготовить солянку: 5 рецептов и 5 секретов

С мясом, рыбой, грибами и овощами суп получится сытным, ароматным и очень вкусным.

Солянка бывает мясной, грибной и рыбной, а вот классической не существует. Ведь многие хозяйки готовят суп из того, что найдётся на кухне. Собранные ниже рецепты вы тоже можете модифицировать на свой вкус: исключать, добавлять или заменять какие-то ингредиенты. Главное — помните о нескольких важных правилах.

5 секретов вкусной солянки

  1. Как правило, в суп входит несколько основных продуктов, то есть разные виды мяса, грибов, рыбы. Чем больше компонентов, тем вкуснее.
  2. Настоящая солянка должна быть кисло-солёной. Поэтому положите в неё хотя бы некоторые из следующих ингредиентов: солёные огурцы, рассол из-под них, оливки, каперсы, солёные или маринованные грибы, помидоры, томатный сок или паста.
  3. Солите суп аккуратно: ингредиенты и так солёные.
  4. Готовой солянке дайте настояться под крышкой 15–20 минут. Кстати, на следующий день суп станет ещё вкуснее.
  5. При подаче добавьте дольку лимона, сметану и рубленую зелень, например зелёный лук, укроп и петрушку.

1. Сборная мясная солянка

Сборная мясная солянка рецепт

Вместо свинины можно взять говядину, а вместо сосисок — сардельки или варёную колбасу. Если добавить ещё больше мяса, суп будет наваристее.

Ингредиенты

  • 350 г свинины;
  • 2 луковицы;
  • 250 г копчёной колбасы;
  • 250 г ветчинной колбасы;
  • 4 солёных огурца;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 100 г оливок;
  • 2 сосиски;
  • 100–120 мл огуречного рассола;
  • соль — по вкусу;
  • зелень, сметана, лимон — для подачи.

Приготовление

Выложите свинину в кастрюлю с холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите пенку. Закройте кастрюлю крышкой и дайте мясу свариться.

Нарежьте лук крупными кусочками, а колбасу и огурцы — небольшой соломкой. Разогрейте в сковороде масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Бросьте колбасу и готовьте, помешивая, пару минут. Добавьте огурцы и перемешайте.

В сковороду выложите томатную пасту, влейте немного воды и хорошенько перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.

Нарежьте варёное мясо такой же соломкой, как и остальные ингредиенты. Введите в горячий бульон нарезанное мясо, зажарку, оливки и кружочки сосисок. Влейте рассол, перемешайте и посолите.

Доведите суп до кипения и снимите с огня. Перед подачей посыпьте солянку зеленью, добавьте сметану и дольку лимона.

2. Грибная солянка

Грибная солянка — рецепт
povarenok.ru

По этому простому рецепту суп получается насыщенным, вкусным и ароматным. Всё благодаря разным грибам — сушёным, маринованным и свежим.

Ингредиенты

  • 50 г любых сушёных грибов;
  • 300 г любых маринованных грибов;
  • 300 г свежих шампиньонов;
  • 4–6 столовых ложек растительного масла;
  • соль — по вкусу;
  • 2 луковицы;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 50 г оливок;
  • лимон — для подачи.

Приготовление

Влейте к сушёным грибам немного горячей воды и дайте им размякнуть. Время зависит от вида грибов, так что определяйте готовность на глаз и на ощупь. Жидкость потом процедите, перелейте в кастрюлю и разбавьте чистой холодной водой.

Нарежьте все грибы крупными кусочками. Разогрейте в сковороде часть масла и обжарьте свежие шампиньоны до золотистого цвета.

Поставьте кастрюлю на огонь и выложите туда все грибы. Приправьте солью.

Нарежьте лук полукольцами и пассеруйте на оставшемся масле. Введите томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут. Выложите лук в кастрюлю, доведите бульон до кипения и варите около 5 минут.

Добавьте соевый соус и оливки и снимите солянку с огня. Подавайте суп с дольками лимона.

3. Рыбная солянка

Рыбная солянка - рецепт

Для приготовления этой солянки можно использовать сёмгу, горбушу, лосося, форель или другую красную рыбу.

Ингредиенты

  • 3 луковицы;
  • 1 морковь;
  • ½ красного болгарского перца;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • соль — по вкусу;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 2 лавровых листа;
  • несколько горошин чёрного перца;
  • 2 помидора;
  • 700 г любой красной рыбы;
  • 100 г оливок;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • лимон, зелень — для подачи.

Приготовление

Нарежьте две луковицы, морковь и перец тонкой соломкой. Выложите в сковороду с разогретым маслом лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и пассеруйте ещё несколько минут.

Введите перец и тушите овощи 6–7 минут. Приправьте овощную зажарку солью, добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте ещё пару минут.

В кастрюлю с кипящей водой положите лаврушку, горошины чёрного перца, целые помидоры и крупно нарезанные кусочки рыбы. Перемешайте, прикройте крышкой и доведите воду до кипения.

Снимите с бульона пенку и посолите его. Выложите в кастрюлю целую очищенную луковицу, прикройте крышкой и варите примерно 10 минут. Выньте помидоры.

Введите в бульон овощную зажарку, прикройте крышкой и варите ещё 10–15 минут до готовности рыбы. Тем временем очистите помидоры от шкурки и натрите на крупной тёрке. Выложите их в суп.

Добавьте в солянку оливки, лимонный сок, соль, молотый перец, немного зелени и пару долек лимона. Снимите кастрюлю с огня и выньте луковицу и лаврушку. Перед подачей украсьте суп зеленью и дольками лимона.

4. Солянка с курицей и картошкой

Как приготовить солянку: Солянка с курицей и картошкой

Вариант для тех, кто не мыслит супа без картошки. Хотя обычно её не добавляют в солянку.

Ингредиенты

  • 1 куриная грудка на кости (700 г);
  • 300 г копчёной курицы;
  • 5 солёных огурцов;
  • 3–5 картофелин;
  • 2 луковицы;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 200 г томатной пасты;
  • 100 г оливок;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • лимон, сметана — для подачи.

Приготовление

Выложите грудку в кастрюлю с холодной водой и варите около часа, периодически снимая пенку. Нарежьте копчёную курицу, огурцы и картошку средними кубиками, а лук — мелкими.

Обжарьте лук на разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут.

Порубите варёное мясо средними кубиками. Выложите в кипящий бульон всю курицу, картошку, огурцы, зажарку и оливки. Перемешайте, приправьте солью и перцем и варите солянку ещё 15 минут под крышкой. Подавайте суп со сметаной и долькой лимона.

5. Овощная солянка с фасолью и грибами

Как приготовить солянку: Овощная солянка с фасолью и грибами

Фасоль сделает суп сытнее, а грибы и овощи — вкуснее и ароматнее.

Ингредиенты

  • 150–200 г сухой фасоли;
  • ½ красного болгарского перца;
  • 1 морковь;
  • 3 солёных огурца;
  • 1 луковица;
  • 3–4 столовые ложки растительного масла;
  • 200–250 мл огуречного рассола;
  • 1 помидор;
  • 3–5 зубчиков чеснока;
  • 3 столовые ложки томатной пасты;
  • 4–6 шампиньонов;
  • 200 г стручковой фасоли;
  • 100 г оливок;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • зелень, лимон, сметана — для подачи.

Приготовление

Замочите, а затем сварите фасоль до готовности. Если на это нет времени, можно использовать консервированные бобы.

Нарежьте перец, морковь и огурцы небольшой соломкой, а лук — полукольцами. Слегка обжарьте овощи на сковороде с разогретым маслом и влейте туда рассол.

Возьмите блендер, нож или тёрку и измельчите помидор, очищенный от шкурки, и чеснок. Выложите их в сковороду вместе с томатной пастой, перемешайте и тушите около 15 минут.

Нарежьте шампиньоны крупными кусочками и обжарьте отдельно на разогретом масле до золотистого цвета.

В кастрюлю с кипящей водой выложите стручковую и варёную фасоль, зажарку, грибы и оливки. Приправьте солью и перцем. Доведите суп до кипения и снимите с огня. Подавайте солянку с зеленью, долькой лимона и сметаной.

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супырецептысолянкакулинария
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