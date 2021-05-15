Как приготовить солянку: 5 рецептов и 5 секретов

С мясом, рыбой, грибами и овощами суп получится сытным, ароматным и очень вкусным.
Солянка бывает мясной, грибной и рыбной, а вот классической не существует. Ведь многие хозяйки готовят суп из того, что найдётся на кухне. Собранные ниже рецепты вы тоже можете модифицировать на свой вкус: исключать, добавлять или заменять какие-то ингредиенты. Главное — помните о нескольких важных правилах.
5 секретов вкусной солянки
- Как правило, в суп входит несколько основных продуктов, то есть разные виды мяса, грибов, рыбы. Чем больше компонентов, тем вкуснее.
- Настоящая солянка должна быть кисло-солёной. Поэтому положите в неё хотя бы некоторые из следующих ингредиентов: солёные огурцы, рассол из-под них, оливки, каперсы, солёные или маринованные грибы, помидоры, томатный сок или паста.
- Солите суп аккуратно: ингредиенты и так солёные.
- Готовой солянке дайте настояться под крышкой 15–20 минут. Кстати, на следующий день суп станет ещё вкуснее.
- При подаче добавьте дольку лимона, сметану и рубленую зелень, например зелёный лук, укроп и петрушку.
1. Сборная мясная солянка
Вместо свинины можно взять говядину, а вместо сосисок — сардельки или варёную колбасу. Если добавить ещё больше мяса, суп будет наваристее.
Ингредиенты
- 350 г свинины;
- 2 луковицы;
- 250 г копчёной колбасы;
- 250 г ветчинной колбасы;
- 4 солёных огурца;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 100 г оливок;
- 2 сосиски;
- 100–120 мл огуречного рассола;
- соль — по вкусу;
- зелень, сметана, лимон — для подачи.
Приготовление
Выложите свинину в кастрюлю с холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите пенку. Закройте кастрюлю крышкой и дайте мясу свариться.
Нарежьте лук крупными кусочками, а колбасу и огурцы — небольшой соломкой. Разогрейте в сковороде масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Бросьте колбасу и готовьте, помешивая, пару минут. Добавьте огурцы и перемешайте.
В сковороду выложите томатную пасту, влейте немного воды и хорошенько перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.
Нарежьте варёное мясо такой же соломкой, как и остальные ингредиенты. Введите в горячий бульон нарезанное мясо, зажарку, оливки и кружочки сосисок. Влейте рассол, перемешайте и посолите.
Доведите суп до кипения и снимите с огня. Перед подачей посыпьте солянку зеленью, добавьте сметану и дольку лимона.
2. Грибная солянка
По этому простому рецепту суп получается насыщенным, вкусным и ароматным. Всё благодаря разным грибам — сушёным, маринованным и свежим.
Ингредиенты
- 50 г любых сушёных грибов;
- 300 г любых маринованных грибов;
- 300 г свежих шампиньонов;
- 4–6 столовых ложек растительного масла;
- соль — по вкусу;
- 2 луковицы;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 50 г оливок;
- лимон — для подачи.
Приготовление
Влейте к сушёным грибам немного горячей воды и дайте им размякнуть. Время зависит от вида грибов, так что определяйте готовность на глаз и на ощупь. Жидкость потом процедите, перелейте в кастрюлю и разбавьте чистой холодной водой.
Нарежьте все грибы крупными кусочками. Разогрейте в сковороде часть масла и обжарьте свежие шампиньоны до золотистого цвета.
Поставьте кастрюлю на огонь и выложите туда все грибы. Приправьте солью.
Нарежьте лук полукольцами и пассеруйте на оставшемся масле. Введите томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут. Выложите лук в кастрюлю, доведите бульон до кипения и варите около 5 минут.
Добавьте соевый соус и оливки и снимите солянку с огня. Подавайте суп с дольками лимона.
3. Рыбная солянка
Для приготовления этой солянки можно использовать сёмгу, горбушу, лосося, форель или другую красную рыбу.
Ингредиенты
- 3 луковицы;
- 1 морковь;
- ½ красного болгарского перца;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- соль — по вкусу;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 2 лавровых листа;
- несколько горошин чёрного перца;
- 2 помидора;
- 700 г любой красной рыбы;
- 100 г оливок;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- лимон, зелень — для подачи.
Приготовление
Нарежьте две луковицы, морковь и перец тонкой соломкой. Выложите в сковороду с разогретым маслом лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и пассеруйте ещё несколько минут.
Введите перец и тушите овощи 6–7 минут. Приправьте овощную зажарку солью, добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте ещё пару минут.
В кастрюлю с кипящей водой положите лаврушку, горошины чёрного перца, целые помидоры и крупно нарезанные кусочки рыбы. Перемешайте, прикройте крышкой и доведите воду до кипения.
Снимите с бульона пенку и посолите его. Выложите в кастрюлю целую очищенную луковицу, прикройте крышкой и варите примерно 10 минут. Выньте помидоры.
Введите в бульон овощную зажарку, прикройте крышкой и варите ещё 10–15 минут до готовности рыбы. Тем временем очистите помидоры от шкурки и натрите на крупной тёрке. Выложите их в суп.
Добавьте в солянку оливки, лимонный сок, соль, молотый перец, немного зелени и пару долек лимона. Снимите кастрюлю с огня и выньте луковицу и лаврушку. Перед подачей украсьте суп зеленью и дольками лимона.
4. Солянка с курицей и картошкой
Вариант для тех, кто не мыслит супа без картошки. Хотя обычно её не добавляют в солянку.
Ингредиенты
- 1 куриная грудка на кости (700 г);
- 300 г копчёной курицы;
- 5 солёных огурцов;
- 3–5 картофелин;
- 2 луковицы;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 200 г томатной пасты;
- 100 г оливок;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- лимон, сметана — для подачи.
Приготовление
Выложите грудку в кастрюлю с холодной водой и варите около часа, периодически снимая пенку. Нарежьте копчёную курицу, огурцы и картошку средними кубиками, а лук — мелкими.
Обжарьте лук на разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут.
Порубите варёное мясо средними кубиками. Выложите в кипящий бульон всю курицу, картошку, огурцы, зажарку и оливки. Перемешайте, приправьте солью и перцем и варите солянку ещё 15 минут под крышкой. Подавайте суп со сметаной и долькой лимона.
5. Овощная солянка с фасолью и грибами
Фасоль сделает суп сытнее, а грибы и овощи — вкуснее и ароматнее.
Ингредиенты
- 150–200 г сухой фасоли;
- ½ красного болгарского перца;
- 1 морковь;
- 3 солёных огурца;
- 1 луковица;
- 3–4 столовые ложки растительного масла;
- 200–250 мл огуречного рассола;
- 1 помидор;
- 3–5 зубчиков чеснока;
- 3 столовые ложки томатной пасты;
- 4–6 шампиньонов;
- 200 г стручковой фасоли;
- 100 г оливок;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- зелень, лимон, сметана — для подачи.
Приготовление
Замочите, а затем сварите фасоль до готовности. Если на это нет времени, можно использовать консервированные бобы.
Нарежьте перец, морковь и огурцы небольшой соломкой, а лук — полукольцами. Слегка обжарьте овощи на сковороде с разогретым маслом и влейте туда рассол.
Возьмите блендер, нож или тёрку и измельчите помидор, очищенный от шкурки, и чеснок. Выложите их в сковороду вместе с томатной пастой, перемешайте и тушите около 15 минут.
Нарежьте шампиньоны крупными кусочками и обжарьте отдельно на разогретом масле до золотистого цвета.
В кастрюлю с кипящей водой выложите стручковую и варёную фасоль, зажарку, грибы и оливки. Приправьте солью и перцем. Доведите суп до кипения и снимите с огня. Подавайте солянку с зеленью, долькой лимона и сметаной.
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