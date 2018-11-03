10 рецептов картофельной запеканки на любой вкус

Сытные и вкусные блюда с мясом, рыбой, баклажанами, помидорами, тыквой и сыром.

1. Картофельная запеканка с фаршем

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Ингредиенты

1 луковица;

2–3 столовые ложки растительного масла + немного для смазывания;

600 г любого мясного фарша;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2 чайные ложки хмели-сунели;

10–12 картофелин;

300 мл молока;

1 яйцо;

150 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте лук небольшими кубиками и спассеруйте на разогретом масле. Выложите фарш и обжаривайте, помешивая, до готовности мяса. Добавьте соль, перец и половину хмели-сунели и перемешайте.

Очищенную картошку нарежьте тонкими кружочками. Взбейте молоко с яйцом, солью и хмели-сунели. Можно использовать другие приправы на ваш вкус.

Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно половину картошки, сверху распределите фарш и покройте оставшейся картошкой. Полейте молочной смесью и посыпьте тёртым сыром.

Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °С духовку примерно на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10–15 минут, чтобы сыр покрылся корочкой.

2. Картофельная запеканка с сыром

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Ингредиенты

8–10 картофелин;

4 столовые ложки сливочного масла;

4 столовые ложки муки;

360 мл молока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

250 г твёрдого сыра;

немного растительного масла.

Приготовление

Опустите картошку в кипящую воду и варите 20–25 минут почти до готовности.

В сотейнике растопите масло на среднем огне. Всыпьте муку и готовьте пару минут, помешивая венчиком. Влейте молоко и, помешивая, варите 2–3 минуты до загустения.

Снимите соус с огня, добавьте соль, перец и 200 г тёртого сыра. Перемешайте до однородной консистенции.

Очистите остывшую картошку и нарежьте тонкими кружочками. Выложите треть картофеля в форму, смазанную маслом. Приправьте солью и перцем и полейте частью сырного соуса. Таким же образом сделайте ещё два слоя. Посыпьте оставшимся тёртым сыром и выпекайте 20–25 минут при температуре 180 °C.

3. Картофельная запеканка с грибами

Ингредиенты

2 луковицы;

несколько столовых ложек растительного масла;

300 г шампиньонов;

5–6 картофелин;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

150 мл нежирных сливок;

50 мл молока;

1 столовая ложка муки;

2–3 чайные ложки приправы для картофеля;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте лук небольшими дольками и слегка обжарьте на сковороде с разогретым маслом. Порубите грибы тонкими пластинками или крупными кусочками. Добавьте их к луку, перемешайте и готовьте, пока не выпарится жидкость.

Тем временем нарежьте очищенную картошку кубиками. На другой сковороде разогрейте масло и обжарьте картофель почти до готовности.

Приправьте грибы солью и перцем, влейте сливки и молоко, всыпьте муку и тщательно перемешайте. Доведите до кипения и готовьте, помешивая, ещё несколько минут.

Выложите обжаренную картошку в форму для выпечки и посыпьте приправой. Сверху выложите грибы с соусом и разровняйте. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при температуре 180 °C 15–20 минут.

4. Картофельная запеканка с курицей

Ингредиенты

4–5 картофелин;

1–2 моркови;

400 г куриного филе;

3 яйца;

3 столовые ложки молока или сливок любой жирности;

4–5 зубчиков чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 чайная ложка прованских трав;

немного растительного масла;

2 столовые ложки сметаны;

50–100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте очищенную картошку и морковь тонкими брусочками, а курицу — небольшими кубиками.

Выложите овощи и мясо в миску. Добавьте яйца, молоко или сливки, измельчённый чеснок, соль, перец и прованские травы (их можно заменить другими приправами). Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Смажьте форму для выпечки маслом и выложите туда подготовленные продукты. Распределите сверху сметану и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на полчаса. Затем посыпьте запеканку тёртым сыром и готовьте ещё 20–30 минут.

5. Картофельная запеканка с помидорами

Ингредиенты

6 картофелин;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 чайная ложка приправы для картофеля или других специй;

3 яйца;

2 столовые ложки сметаны;

1–2 помидора;

50 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте очищенную картошку тонкими кружочками и переложите в миску. Добавьте соль, перец и приправу для картофеля и хорошенько перемешайте.

Взбейте яйца, сметану и соль до однородной консистенции. Залейте смесью картошку, перемешайте и переложите в форму для выпечки.

Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на картофель. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при температуре 180 °C примерно 30–40 минут, пока картошка не станет мягкой.

6. Запеканка с картофельным пюре и фаршем

Ингредиенты

10–12 картофелин;

соль — по вкусу;

200–300 мл молока;

кусочек сливочного масла;

1 яйцо;

1 луковица;

2–3 столовые ложки растительного масла + немного для смазывания;

1 кг любого мясного фарша;

4 столовые ложки соевого соуса;

2 столовые ложки кетчупа;

100 г твёрдого сыра;

4 столовые ложки сметаны.

Приготовление

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте молоко и измельчите толкушкой в пюре. Введите масло, яйцо и соль и тщательно перемешайте.

Нарежьте лук небольшими кубиками и спассеруйте на разогретом масле. Добавьте фарш и, помешивая, обжаривайте до готовности. Переложите фарш с луком в миску, влейте соевый соус и кетчуп и перемешайте.

Смажьте маслом форму для выпечки и распределите по ней половину картофельного пюре. Посыпьте половиной тёртого сыра, выложите мясную начинку и оставшийся сыр. Сверху распределите пюре и смажьте сметаной. Запекайте 15–20 минут при температуре 180 °C.

7. Картофельная запеканка с рыбой

Ингредиенты

6–8 картофелин;

соль — по вкусу;

500 г филе любой белой рыбы;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 столовая ложка лимонного сока;

30 г сливочного масла;

1½ столовой ложки муки;

400 мл молока;

щепотка молотого мускатного ореха;

100 г плавленого сливочного сыра;

1 луковица;

немного растительного масла;

Приготовление

Отварите картошку в подсоленной воде до мягкости. Нарежьте филе крупными кусочками и выложите в миску. Добавьте соль, перец и лимонный сок, перемешайте и оставьте, пока подготавливаете остальные ингредиенты.

В сотейнике или небольшой кастрюле растопите масло. Всыпьте муку и, помешивая, готовьте пару минут. Продолжая помешивать, постепенно влейте молоко. Добавьте мускатный орех и сливочный сыр и, помешивая, варите соус на медленном огне до загустения.

Нарежьте лук тонкими полукольцами, а варёную картошку — кружочками. Выложите рыбу в форму, смазанную маслом. Сверху распределите лук, часть соуса, картошку и полейте оставшимся соусом. Поставьте запеканку в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут.

8. Картофельная запеканка с курицей и грибами

povarenok.ru

Ингредиенты

1 луковица;

2–3 столовые ложки растительного масла;

150 г шампиньонов;

1 куриная грудка;

соль — по вкусу;

1 чайная ложка приправы для курицы;

100 г твёрдого сыра;

2 яйца;

4 зубчика чеснока;

2 столовые ложки майонеза или сметаны;

6–7 картофелин;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ пучка укропа.

Приготовление

Лук измельчите и слегка обжарьте на разогретом масле. Грибы и курицу нарежьте небольшими кубиками, добавьте к луку и обжаривайте до золотистого цвета. Приправьте солью и специями.

Соедините половину тёртого сыра, яйцо, 2 измельчённых зубчика чеснока и майонез или сметану. Добавьте очищенный картофель, натёртый на крупной тёрке, соль и перец и перемешайте.

Отдельно смешайте оставшийся тёртый сыр и измельчённый чеснок, рубленый укроп, яйцо.

В форму для выпечки выложите начинку из грибов и курицы, сверху распределите картофельную смесь и покройте сырной смесью.

Накройте форму фольгой и запекайте при температуре 200 °C около часа. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10–15 минут.

9. Картофельная запеканка с баклажанами

iamcook.ru

Ингредиенты

1 небольшой баклажан;

2–3 крупные картофелины;

1–2 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

немного растительного масла;

250 мл жирных сливок;

1 яйцо;

200–250 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте баклажан и очищенную картошку небольшими брусочками и переложите в миску. Добавьте измельчённый чеснок, соль и перец и перемешайте. Выложите в форму, смазанную маслом.

Взбейте сливки и яйцо. Всыпьте треть тёртого сыра, перемешайте и залейте массой овощи. Запекайте около 30 минут при температуре 180 °C. Посыпьте запеканку оставшимся тёртым сыром и готовьте ещё 10−20 минут.

10. Картофельная запеканка с тыквой

povarenok.ru

Ингредиенты

5 картофелин;

200 г мякоти тыквы;

150 г твёрдого сыра;

80–100 г сливочного масла;

2–3 столовые ложки сметаны или майонеза.

Приготовление

Натрите очищенный картофель, тыкву и сыр на крупной тёрке. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте.

Выложите подготовленную массу в форму для выпечки и смажьте сверху сметаной или майонезом. Запекайте 30–40 минут при температуре 180 °C.