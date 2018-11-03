10 рецептов картофельной запеканки на любой вкус

Сытные и вкусные блюда с мясом, рыбой, баклажанами, помидорами, тыквой и сыром.
1. Картофельная запеканка с фаршем
Ингредиенты
- 1 луковица;
- 2–3 столовые ложки растительного масла + немного для смазывания;
- 600 г любого мясного фарша;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 чайные ложки хмели-сунели;
- 10–12 картофелин;
- 300 мл молока;
- 1 яйцо;
- 150 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте лук небольшими кубиками и спассеруйте на разогретом масле. Выложите фарш и обжаривайте, помешивая, до готовности мяса. Добавьте соль, перец и половину хмели-сунели и перемешайте.
Очищенную картошку нарежьте тонкими кружочками. Взбейте молоко с яйцом, солью и хмели-сунели. Можно использовать другие приправы на ваш вкус.
Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно половину картошки, сверху распределите фарш и покройте оставшейся картошкой. Полейте молочной смесью и посыпьте тёртым сыром.
Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °С духовку примерно на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10–15 минут, чтобы сыр покрылся корочкой.
2. Картофельная запеканка с сыром
Ингредиенты
- 8–10 картофелин;
- 4 столовые ложки сливочного масла;
- 4 столовые ложки муки;
- 360 мл молока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 250 г твёрдого сыра;
- немного растительного масла.
Приготовление
Опустите картошку в кипящую воду и варите 20–25 минут почти до готовности.
В сотейнике растопите масло на среднем огне. Всыпьте муку и готовьте пару минут, помешивая венчиком. Влейте молоко и, помешивая, варите 2–3 минуты до загустения.
Снимите соус с огня, добавьте соль, перец и 200 г тёртого сыра. Перемешайте до однородной консистенции.
Очистите остывшую картошку и нарежьте тонкими кружочками. Выложите треть картофеля в форму, смазанную маслом. Приправьте солью и перцем и полейте частью сырного соуса. Таким же образом сделайте ещё два слоя. Посыпьте оставшимся тёртым сыром и выпекайте 20–25 минут при температуре 180 °C.
3. Картофельная запеканка с грибами
Ингредиенты
- 2 луковицы;
- несколько столовых ложек растительного масла;
- 300 г шампиньонов;
- 5–6 картофелин;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 150 мл нежирных сливок;
- 50 мл молока;
- 1 столовая ложка муки;
- 2–3 чайные ложки приправы для картофеля;
- 100 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте лук небольшими дольками и слегка обжарьте на сковороде с разогретым маслом. Порубите грибы тонкими пластинками или крупными кусочками. Добавьте их к луку, перемешайте и готовьте, пока не выпарится жидкость.
Тем временем нарежьте очищенную картошку кубиками. На другой сковороде разогрейте масло и обжарьте картофель почти до готовности.
Приправьте грибы солью и перцем, влейте сливки и молоко, всыпьте муку и тщательно перемешайте. Доведите до кипения и готовьте, помешивая, ещё несколько минут.
Выложите обжаренную картошку в форму для выпечки и посыпьте приправой. Сверху выложите грибы с соусом и разровняйте. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при температуре 180 °C 15–20 минут.
4. Картофельная запеканка с курицей
Ингредиенты
- 4–5 картофелин;
- 1–2 моркови;
- 400 г куриного филе;
- 3 яйца;
- 3 столовые ложки молока или сливок любой жирности;
- 4–5 зубчиков чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 чайная ложка прованских трав;
- немного растительного масла;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 50–100 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте очищенную картошку и морковь тонкими брусочками, а курицу — небольшими кубиками.
Выложите овощи и мясо в миску. Добавьте яйца, молоко или сливки, измельчённый чеснок, соль, перец и прованские травы (их можно заменить другими приправами). Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Смажьте форму для выпечки маслом и выложите туда подготовленные продукты. Распределите сверху сметану и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на полчаса. Затем посыпьте запеканку тёртым сыром и готовьте ещё 20–30 минут.
5. Картофельная запеканка с помидорами
Ингредиенты
- 6 картофелин;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 чайная ложка приправы для картофеля или других специй;
- 3 яйца;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 1–2 помидора;
- 50 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте очищенную картошку тонкими кружочками и переложите в миску. Добавьте соль, перец и приправу для картофеля и хорошенько перемешайте.
Взбейте яйца, сметану и соль до однородной консистенции. Залейте смесью картошку, перемешайте и переложите в форму для выпечки.
Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на картофель. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при температуре 180 °C примерно 30–40 минут, пока картошка не станет мягкой.
6. Запеканка с картофельным пюре и фаршем
Ингредиенты
- 10–12 картофелин;
- соль — по вкусу;
- 200–300 мл молока;
- кусочек сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 1 луковица;
- 2–3 столовые ложки растительного масла + немного для смазывания;
- 1 кг любого мясного фарша;
- 4 столовые ложки соевого соуса;
- 2 столовые ложки кетчупа;
- 100 г твёрдого сыра;
- 4 столовые ложки сметаны.
Приготовление
Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте молоко и измельчите толкушкой в пюре. Введите масло, яйцо и соль и тщательно перемешайте.
Нарежьте лук небольшими кубиками и спассеруйте на разогретом масле. Добавьте фарш и, помешивая, обжаривайте до готовности. Переложите фарш с луком в миску, влейте соевый соус и кетчуп и перемешайте.
Смажьте маслом форму для выпечки и распределите по ней половину картофельного пюре. Посыпьте половиной тёртого сыра, выложите мясную начинку и оставшийся сыр. Сверху распределите пюре и смажьте сметаной. Запекайте 15–20 минут при температуре 180 °C.
7. Картофельная запеканка с рыбой
Ингредиенты
- 6–8 картофелин;
- соль — по вкусу;
- 500 г филе любой белой рыбы;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 30 г сливочного масла;
- 1½ столовой ложки муки;
- 400 мл молока;
- щепотка молотого мускатного ореха;
- 100 г плавленого сливочного сыра;
- 1 луковица;
- немного растительного масла;
Приготовление
Отварите картошку в подсоленной воде до мягкости. Нарежьте филе крупными кусочками и выложите в миску. Добавьте соль, перец и лимонный сок, перемешайте и оставьте, пока подготавливаете остальные ингредиенты.
В сотейнике или небольшой кастрюле растопите масло. Всыпьте муку и, помешивая, готовьте пару минут. Продолжая помешивать, постепенно влейте молоко. Добавьте мускатный орех и сливочный сыр и, помешивая, варите соус на медленном огне до загустения.
Нарежьте лук тонкими полукольцами, а варёную картошку — кружочками. Выложите рыбу в форму, смазанную маслом. Сверху распределите лук, часть соуса, картошку и полейте оставшимся соусом. Поставьте запеканку в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут.
8. Картофельная запеканка с курицей и грибами
Ингредиенты
- 1 луковица;
- 2–3 столовые ложки растительного масла;
- 150 г шампиньонов;
- 1 куриная грудка;
- соль — по вкусу;
- 1 чайная ложка приправы для курицы;
- 100 г твёрдого сыра;
- 2 яйца;
- 4 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки майонеза или сметаны;
- 6–7 картофелин;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- ½ пучка укропа.
Приготовление
Лук измельчите и слегка обжарьте на разогретом масле. Грибы и курицу нарежьте небольшими кубиками, добавьте к луку и обжаривайте до золотистого цвета. Приправьте солью и специями.
Соедините половину тёртого сыра, яйцо, 2 измельчённых зубчика чеснока и майонез или сметану. Добавьте очищенный картофель, натёртый на крупной тёрке, соль и перец и перемешайте.
Отдельно смешайте оставшийся тёртый сыр и измельчённый чеснок, рубленый укроп, яйцо.
В форму для выпечки выложите начинку из грибов и курицы, сверху распределите картофельную смесь и покройте сырной смесью.
Накройте форму фольгой и запекайте при температуре 200 °C около часа. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10–15 минут.
9. Картофельная запеканка с баклажанами
Ингредиенты
- 1 небольшой баклажан;
- 2–3 крупные картофелины;
- 1–2 зубчика чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- немного растительного масла;
- 250 мл жирных сливок;
- 1 яйцо;
- 200–250 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте баклажан и очищенную картошку небольшими брусочками и переложите в миску. Добавьте измельчённый чеснок, соль и перец и перемешайте. Выложите в форму, смазанную маслом.
Взбейте сливки и яйцо. Всыпьте треть тёртого сыра, перемешайте и залейте массой овощи. Запекайте около 30 минут при температуре 180 °C. Посыпьте запеканку оставшимся тёртым сыром и готовьте ещё 10−20 минут.
10. Картофельная запеканка с тыквой
Ингредиенты
- 5 картофелин;
- 200 г мякоти тыквы;
- 150 г твёрдого сыра;
- 80–100 г сливочного масла;
- 2–3 столовые ложки сметаны или майонеза.
Приготовление
Натрите очищенный картофель, тыкву и сыр на крупной тёрке. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте.
Выложите подготовленную массу в форму для выпечки и смажьте сверху сметаной или майонезом. Запекайте 30–40 минут при температуре 180 °C.
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