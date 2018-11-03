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10 рецептов картофельной запеканки на любой вкус

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Сытные и вкусные блюда с мясом, рыбой, баклажанами, помидорами, тыквой и сыром.

1. Картофельная запеканка с фаршем

Картофельная запеканка с фаршем
photorecept.ru

Ингредиенты

  • 1 луковица;
  • 2–3 столовые ложки растительного масла + немного для смазывания;
  • 600 г любого мясного фарша;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 2 чайные ложки хмели-сунели;
  • 10–12 картофелин;
  • 300 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 150 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте лук небольшими кубиками и спассеруйте на разогретом масле. Выложите фарш и обжаривайте, помешивая, до готовности мяса. Добавьте соль, перец и половину хмели-сунели и перемешайте.

Очищенную картошку нарежьте тонкими кружочками. Взбейте молоко с яйцом, солью и хмели-сунели. Можно использовать другие приправы на ваш вкус.

Смажьте форму для выпечки маслом. Выложите на дно половину картошки, сверху распределите фарш и покройте оставшейся картошкой. Полейте молочной смесью и посыпьте тёртым сыром.

Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °С духовку примерно на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10–15 минут, чтобы сыр покрылся корочкой.

2. Картофельная запеканка с сыром

Картофельная запеканка с сыром
yellowblissroad.com

Ингредиенты

  • 8–10 картофелин;
  • 4 столовые ложки сливочного масла;
  • 4 столовые ложки муки;
  • 360 мл молока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 250 г твёрдого сыра;
  • немного растительного масла.

Приготовление

Опустите картошку в кипящую воду и варите 20–25 минут почти до готовности.

В сотейнике растопите масло на среднем огне. Всыпьте муку и готовьте пару минут, помешивая венчиком. Влейте молоко и, помешивая, варите 2–3 минуты до загустения.

Снимите соус с огня, добавьте соль, перец и 200 г тёртого сыра. Перемешайте до однородной консистенции.

Очистите остывшую картошку и нарежьте тонкими кружочками. Выложите треть картофеля в форму, смазанную маслом. Приправьте солью и перцем и полейте частью сырного соуса. Таким же образом сделайте ещё два слоя. Посыпьте оставшимся тёртым сыром и выпекайте 20–25 минут при температуре 180 °C.

3. Картофельная запеканка с грибами

Картофельная запеканка с грибами

Ингредиенты

  • 2 луковицы;
  • несколько столовых ложек растительного масла;
  • 300 г шампиньонов;
  • 5–6 картофелин;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 150 мл нежирных сливок;
  • 50 мл молока;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 2–3 чайные ложки приправы для картофеля;
  • 100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте лук небольшими дольками и слегка обжарьте на сковороде с разогретым маслом. Порубите грибы тонкими пластинками или крупными кусочками. Добавьте их к луку, перемешайте и готовьте, пока не выпарится жидкость.

Тем временем нарежьте очищенную картошку кубиками. На другой сковороде разогрейте масло и обжарьте картофель почти до готовности.

Приправьте грибы солью и перцем, влейте сливки и молоко, всыпьте муку и тщательно перемешайте. Доведите до кипения и готовьте, помешивая, ещё несколько минут.

Выложите обжаренную картошку в форму для выпечки и посыпьте приправой. Сверху выложите грибы с соусом и разровняйте. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при температуре 180 °C 15–20 минут.

4. Картофельная запеканка с курицей

Картофельная запеканка с курицей

Ингредиенты

  • 4–5 картофелин;
  • 1–2 моркови;
  • 400 г куриного филе;
  • 3 яйца;
  • 3 столовые ложки молока или сливок любой жирности;
  • 4–5 зубчиков чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1 чайная ложка прованских трав;
  • немного растительного масла;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 50–100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте очищенную картошку и морковь тонкими брусочками, а курицу — небольшими кубиками.

Выложите овощи и мясо в миску. Добавьте яйца, молоко или сливки, измельчённый чеснок, соль, перец и прованские травы (их можно заменить другими приправами). Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Смажьте форму для выпечки маслом и выложите туда подготовленные продукты. Распределите сверху сметану и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на полчаса. Затем посыпьте запеканку тёртым сыром и готовьте ещё 20–30 минут.

5. Картофельная запеканка с помидорами

Картофельная запеканка с помидорами

Ингредиенты

  • 6 картофелин;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1 чайная ложка приправы для картофеля или других специй;
  • 3 яйца;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 1–2 помидора;
  • 50 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте очищенную картошку тонкими кружочками и переложите в миску. Добавьте соль, перец и приправу для картофеля и хорошенько перемешайте.

Взбейте яйца, сметану и соль до однородной консистенции. Залейте смесью картошку, перемешайте и переложите в форму для выпечки.

Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на картофель. Посыпьте тёртым сыром и запекайте при температуре 180 °C примерно 30–40 минут, пока картошка не станет мягкой.

6. Запеканка с картофельным пюре и фаршем

Запеканка с картофельным пюре и фаршем

Ингредиенты

  • 10–12 картофелин;
  • соль — по вкусу;
  • 200–300 мл молока;
  • кусочек сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица;
  • 2–3 столовые ложки растительного масла + немного для смазывания;
  • 1 кг любого мясного фарша;
  • 4 столовые ложки соевого соуса;
  • 2 столовые ложки кетчупа;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 4 столовые ложки сметаны.

Приготовление

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте молоко и измельчите толкушкой в пюре. Введите масло, яйцо и соль и тщательно перемешайте.

Нарежьте лук небольшими кубиками и спассеруйте на разогретом масле. Добавьте фарш и, помешивая, обжаривайте до готовности. Переложите фарш с луком в миску, влейте соевый соус и кетчуп и перемешайте.

Смажьте маслом форму для выпечки и распределите по ней половину картофельного пюре. Посыпьте половиной тёртого сыра, выложите мясную начинку и оставшийся сыр. Сверху распределите пюре и смажьте сметаной. Запекайте 15–20 минут при температуре 180 °C.

7. Картофельная запеканка с рыбой

Картофельная запеканка с рыбой

Ингредиенты

  • 6–8 картофелин;
  • соль — по вкусу;
  • 500 г филе любой белой рыбы;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 30 г сливочного масла;
  • 1½ столовой ложки муки;
  • 400 мл молока;
  • щепотка молотого мускатного ореха;
  • 100 г плавленого сливочного сыра;
  • 1 луковица;
  • немного растительного масла;

Приготовление

Отварите картошку в подсоленной воде до мягкости. Нарежьте филе крупными кусочками и выложите в миску. Добавьте соль, перец и лимонный сок, перемешайте и оставьте, пока подготавливаете остальные ингредиенты.

В сотейнике или небольшой кастрюле растопите масло. Всыпьте муку и, помешивая, готовьте пару минут. Продолжая помешивать, постепенно влейте молоко. Добавьте мускатный орех и сливочный сыр и, помешивая, варите соус на медленном огне до загустения.

Нарежьте лук тонкими полукольцами, а варёную картошку — кружочками. Выложите рыбу в форму, смазанную маслом. Сверху распределите лук, часть соуса, картошку и полейте оставшимся соусом. Поставьте запеканку в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут.

8. Картофельная запеканка с курицей и грибами

Картофельная запеканка с курицей и грибами
povarenok.ru

Ингредиенты

  • 1 луковица;
  • 2–3 столовые ложки растительного масла;
  • 150 г шампиньонов;
  • 1 куриная грудка;
  • соль — по вкусу;
  • 1 чайная ложка приправы для курицы;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 2 яйца;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки майонеза или сметаны;
  • 6–7 картофелин;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • ½ пучка укропа.

Приготовление

Лук измельчите и слегка обжарьте на разогретом масле. Грибы и курицу нарежьте небольшими кубиками, добавьте к луку и обжаривайте до золотистого цвета. Приправьте солью и специями.

Соедините половину тёртого сыра, яйцо, 2 измельчённых зубчика чеснока и майонез или сметану. Добавьте очищенный картофель, натёртый на крупной тёрке, соль и перец и перемешайте.

Отдельно смешайте оставшийся тёртый сыр и измельчённый чеснок, рубленый укроп, яйцо.

В форму для выпечки выложите начинку из грибов и курицы, сверху распределите картофельную смесь и покройте сырной смесью.

Накройте форму фольгой и запекайте при температуре 200 °C около часа. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 10–15 минут.

9. Картофельная запеканка с баклажанами

Картофельная запеканка с баклажанами
iamcook.ru

Ингредиенты

  • 1 небольшой баклажан;
  • 2–3 крупные картофелины;
  • 1–2 зубчика чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • немного растительного масла;
  • 250 мл жирных сливок;
  • 1 яйцо;
  • 200–250 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте баклажан и очищенную картошку небольшими брусочками и переложите в миску. Добавьте измельчённый чеснок, соль и перец и перемешайте. Выложите в форму, смазанную маслом.

Взбейте сливки и яйцо. Всыпьте треть тёртого сыра, перемешайте и залейте массой овощи. Запекайте около 30 минут при температуре 180 °C. Посыпьте запеканку оставшимся тёртым сыром и готовьте ещё 10−20 минут.

10. Картофельная запеканка с тыквой

Картофельная запеканка с тыквой
povarenok.ru

Ингредиенты

  • 5 картофелин;
  • 200 г мякоти тыквы;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 80–100 г сливочного масла;
  • 2–3 столовые ложки сметаны или майонеза.

Приготовление

Натрите очищенный картофель, тыкву и сыр на крупной тёрке. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте.

Выложите подготовленную массу в форму для выпечки и смажьте сверху сметаной или майонезом. Запекайте 30–40 минут при температуре 180 °C.

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