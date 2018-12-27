Террин «Немного солнца в холодной воде»

Перед вами один из рыбных терринов, состоящий из нежной трески, яркой по вкусу и цвету малосольной форели и диких креветок. Все продукты подвергались очень щадящей обработке, в результате получилось нежнейшее блюдо, по консистенции похожее на паштет. «Одет» террин в тонкий оранжевый «морковный наряд», который позволяет ему выглядеть весьма эффектно. Проступающие на внешний слой желированные с рыбным бульоном сливки создают мраморность. Меня в приготовлении террина привлекает, прежде всего, возможность импровизировать. Он вполне подойдет для того, чтобы стать украшением праздничного стола.

Поскольку рыба желируется, надо помнить, что не только соль, но и излишняя кислота (уксус, фруктовые кислоты, вино) может помешать желированию, так что лимонный сок, соль надо добавлять в меру.