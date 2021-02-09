Картофельное пюре, запечённое в духовке

Добавьте к привычному овощному пюре крем-сыр и сметану, и тогда блюдо станет ещё нежнее и вкуснее. А румяная корочка придаст гарниру очень аппетитный вид.
Приготовление
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Очистите картошку и нарежьте не слишком мелкими кубиками.
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Выложите их в кастрюлю, залейте холодной водой и подсолите. Доведите до кипения и варите до мягкости.
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Слейте воду и верните картофель в горячую кастрюлю. Поставьте на слабый огонь на 1–2 минуты, чтобы выпарилась лишняя жидкость.
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В большой ёмкости пюрируйте картошку толкушкой. Вмешайте размягчённый крем-сыр, растопленное масло, сметану, молоко, слегка взбитые яйца, мелко нарезанный лук, соль и перец. Можно добавить зелень.
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Взбейте получившуюся массу миксером до пышности.
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Смажьте маслом форму для запекания. Выложите туда пюре.
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Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут. Пюре должно подрумяниться.
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