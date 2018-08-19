Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес

Классический рецепт соуса сальса: мексиканский сырой вариант
В некоторых регионах Мексики этот называют Пико-де-гальо, что по испански обозначает «хвост петуха». По всей видимости, разноцветность составляющих обеспечила такое выразительное имя.
Ингредиенты
- 2 крупных помидора.
- 1 средняя луковица
- 1-2 зубчика чеснока.
- 1 небольшой пучок кинзы.
- 1 небольшой пучок петрушки.
- 1 стручок острого перца.
- кружок лайма.
- черный молотый перец.
- морская соль.
Технология приготовления
- Лук почистить, нарезать кубиками
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- Помидоры помыть, надрезать верхушки крест-накрест, ошпарить, тут же опустить в холодную воду.
- Перец вымыть, нашинковать кусочками.
- Помидоры, лук сложить в чоппер.
- Добавить очищенный нарубленный чеснок.
- Кладем перец, соль.
- Выдавить сок из лайма.
- Порезать зелень, добавить в чашу.
- Измельчить, сальса готова.
Мои замечания
- В идеале применяется перец чили, но заменой ему послужит любой горький перец хорошего качества.
- Лайм и лимон тут взаимозаменяемы. Оттенки вкуса получатся разными, но одинаково прекрасными.
- Допустима любая любимая вами зелень.
- Вареная сальса готовится из таких же ингредиентов, только овощи предварительно отвариваются. Рецепт приводить не буду. Думаю, что все понятно. Данный вариант пригоден для заготовки на зиму. Прокипятить, разложить в стерильные банки, закатать простерилизованными крышками, укутать до полного остывания. Зимой останется только лакомится.
- Приготовленный нами соус имеет ярко-красный цвет. По испански — salsa roja. Из других составляющих готовят salsa verde — зеленый соус.
Итальянский рецепт сальса верде
Ингредиенты
- 1 небольшой пучок петрушки.
- 1 лимон (вся цедра, столовая ложка сока).
- 15 зеленых оливок.
- 1 столовая ложка каперсов.
- 0,5 стакана оливкового масла.
- 1 зубчик чеснока.
- 0,5 чайной ложки морской соли.
- свежемолотый черный перец.
Технология приготовления
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- Промытую зелень нарезать.
- Оливки и каперсы крупно порезать.
- Очищенный чеснок измельчить, посолить, раздавить ножом, положенным плашмя.
- Сложить все ингредиенты в чоппер или чашу блендера, туда же натереть цедру с лимона, выдавить сок.
- Измельчить, оставить настояться. Пусть составляющие обменяются ароматами, вкусами, настроением. Так лучше разовьется вкус соуса.
Примечания
- Зеленый лук, кинза, майоран, базилик, шалфей, мята, эстрагон, листики чабера, тимьян, кервель, розмарин — допускается любое сочетание свежих трав. Ими можно заменить часть петрушки или использовать вместо нее.
- Итальянская зеленая сальса способна удивительным образом преобразить и сделать выразительным вкус обыкновенной вареной, запеченной или тушеной рыбы, мяса, птицы, пресных овощей. Намазанная на хлеб, она превращается в чудесную закуску.
- Немного анчоусов, лука, недозрелого крыжовника Как вам идея добавить такие составляющие?
- Кстати, вот здесь посмотрите на различные измельчители. Возможно, присмотрите себе что-либо, а может быть выберите кому-то в подарок.
Соус сальса верде из фейхоа
Я почему-то всегда думала, что из экзотической ягоды можно готовить только что-то сладкое. Протертые с сахаром фейхоа — отменное лакомство. Но, попробовав однажды в гостях жареную утиную грудку и запеченную баранью лопатку с зеленым соусом из их ароматной мякоти, пришла в неописуемый восторг. Делюсь с вами простейшим рецептом.
Ингредиенты
- 5 штук крупных фейхоа.
- 1 небольшая луковица.
- 1 небольшой пучок петрушки.
- 1 стручок зеленого чили.
- свеже молотый черный перец.
- соль.
- сахар.
Технология приготовления
- Очищенный лук нарезать кубиками.
- Помытые зелень, фейхоа с кожурой и перец порезать.
- Измельчить любым чудом техники до состояния пасты, не забыв добавить соль, сахар и черный перец.
Заметки на полях
- Петрушка имеет «хороший характер», она подстраивается практически под любой вкус, аромат ее ненавязчив. Поэтому именно к этому соусу я советую только ее. Лук ароматен, но он, как ни странно, не заглушает нежный аромат фейхоа, а только усиливает его. Другая зелень, например, любимый мною базилик, вступает в противоречие с основным запахом, что делает вкус блюда значительно грубее.
- Похожий соус можно сделать из киви. Только ингредиенты для него надо мелко нарезать ножом.
- Если к основному составу добавить немного оливкового масла, то соус подойдет к нежирной рыбе, вареной индейке или курице.
- Можно сделать более фактурный вариант с небольшими целыми кусочками составляющих.
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