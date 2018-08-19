Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес

Классический рецепт соуса сальса: мексиканский сырой вариант

В некоторых регионах Мексики этот называют Пико-де-гальо, что по испански обозначает «хвост петуха». По всей видимости, разноцветность составляющих обеспечила такое выразительное имя.

Ингредиенты

2 крупных помидора.

1 средняя луковица

1-2 зубчика чеснока.

1 небольшой пучок кинзы.

1 небольшой пучок петрушки.

1 стручок острого перца.

кружок лайма.

черный молотый перец.

морская соль.

Технология приготовления

Лук почистить, нарезать кубиками . Помидоры помыть, надрезать верхушки крест-накрест, ошпарить, тут же опустить в холодную воду. Перец вымыть, нашинковать кусочками. Помидоры, лук сложить в чоппер. Добавить очищенный нарубленный чеснок. Кладем перец, соль. Выдавить сок из лайма. Порезать зелень, добавить в чашу. Измельчить, сальса готова.

Мои замечания

В идеале применяется перец чили, но заменой ему послужит любой горький перец хорошего качества.

Лайм и лимон тут взаимозаменяемы. Оттенки вкуса получатся разными, но одинаково прекрасными.

Допустима любая любимая вами зелень.

Вареная сальса готовится из таких же ингредиентов, только овощи предварительно отвариваются. Рецепт приводить не буду. Думаю, что все понятно. Данный вариант пригоден для заготовки на зиму. Прокипятить, разложить в стерильные банки, закатать простерилизованными крышками, укутать до полного остывания. Зимой останется только лакомится.

Думаю, что все понятно. Данный вариант пригоден для заготовки на зиму. Прокипятить, разложить в стерильные банки, закатать простерилизованными крышками, укутать до полного остывания. Зимой останется только лакомится. Приготовленный нами соус имеет ярко-красный цвет. По испански — salsa roja. Из других составляющих готовят salsa verde — зеленый соус.

Итальянский рецепт сальса верде

Ингредиенты

1 небольшой пучок петрушки.

1 лимон (вся цедра, столовая ложка сока).

15 зеленых оливок.

1 столовая ложка каперсов.

0,5 стакана оливкового масла.

1 зубчик чеснока.

0,5 чайной ложки морской соли.

свежемолотый черный перец.

Технология приготовления

Промытую зелень нарезать. Оливки и каперсы крупно порезать. Очищенный чеснок измельчить, посолить, раздавить ножом, положенным плашмя. Сложить все ингредиенты в чоппер или чашу блендера, туда же натереть цедру с лимона, выдавить сок. Измельчить, оставить настояться. Пусть составляющие обменяются ароматами, вкусами, настроением. Так лучше разовьется вкус соуса.

Примечания

Зеленый лук, кинза, майоран, базилик, шалфей, мята, эстрагон, листики чабера, тимьян, кервель, розмарин — допускается любое сочетание свежих трав. Ими можно заменить часть петрушки или использовать вместо нее.

Итальянская зеленая сальса способна удивительным образом преобразить и сделать выразительным вкус обыкновенной вареной, запеченной или тушеной рыбы, мяса, птицы, пресных овощей. Намазанная на хлеб, она превращается в чудесную закуску.

Немного анчоусов, лука, недозрелого крыжовника Как вам идея добавить такие составляющие?

Кстати, вот здесь посмотрите на различные измельчители. Возможно, присмотрите себе что-либо, а может быть выберите кому-то в подарок.

Соус сальса верде из фейхоа

Я почему-то всегда думала, что из экзотической ягоды можно готовить только что-то сладкое. Протертые с сахаром фейхоа — отменное лакомство. Но, попробовав однажды в гостях жареную утиную грудку и запеченную баранью лопатку с зеленым соусом из их ароматной мякоти, пришла в неописуемый восторг. Делюсь с вами простейшим рецептом.

Ингредиенты

5 штук крупных фейхоа.

1 небольшая луковица.

1 небольшой пучок петрушки.

1 стручок зеленого чили.

свеже молотый черный перец.

соль.

сахар.

Технология приготовления

Очищенный лук нарезать кубиками. Помытые зелень, фейхоа с кожурой и перец порезать. Измельчить любым чудом техники до состояния пасты, не забыв добавить соль, сахар и черный перец.

Заметки на полях

Петрушка имеет «хороший характер», она подстраивается практически под любой вкус, аромат ее ненавязчив. Поэтому именно к этому соусу я советую только ее. Лук ароматен, но он, как ни странно, не заглушает нежный аромат фейхоа, а только усиливает его. Другая зелень, например, любимый мною базилик, вступает в противоречие с основным запахом, что делает вкус блюда значительно грубее.

Похожий соус можно сделать из киви. Только ингредиенты для него надо мелко нарезать ножом.

Если к основному составу добавить немного оливкового масла, то соус подойдет к нежирной рыбе, вареной индейке или курице.

Можно сделать более фактурный вариант с небольшими целыми кусочками составляющих.

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