БУДЕТ ВКУСНО!

129 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Снегина20 декабря, 9:43
    модное сочетаниеТарталетки с кури...
  • Vera Dobryagina20 декабря, 7:40
    Для одного укуса размер шайбочки большеват, и как потом это в руках держать, чтоб не обляпаться? На тарелке смотрится...Рецепт празднично...
  • irina zemelman20 декабря, 6:47
    (((((((((((((((((((((((((((Рецепт празднично...

Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес

304

Классический рецепт соуса сальса: мексиканский сырой вариант

В некоторых регионах Мексики этот  называют Пико-де-гальо, что по испански обозначает «хвост петуха». По всей видимости, разноцветность составляющих обеспечила такое выразительное имя.

Ингредиенты

  • 2 крупных помидора.
  • 1 средняя луковица
  • 1-2 зубчика чеснока.
  • 1 небольшой пучок кинзы.
  • 1 небольшой пучок петрушки.
  • 1 стручок острого перца.
  • кружок лайма.
  • черный молотый перец.
  • морская соль.

Технология приготовления 

  1. Лук почистить, нарезать кубиками
  2. .Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  3. Помидоры помыть, надрезать верхушки крест-накрест, ошпарить, тут же опустить в холодную воду.
  4. Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  5. Перец вымыть, нашинковать кусочками.
  6. Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  7. Помидоры, лук сложить в чоппер.
  8. Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  9. Добавить очищенный нарубленный чеснок.
  10. Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  11. Кладем перец, соль.
  12. Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  13. Выдавить сок из лайма.
  14. Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  15. Порезать зелень, добавить в чашу.
  16. Рецепт соуса сальса: как за пару минут приготовить дома настоящий деликатес
  17. Измельчить, сальса готова.
  18. Рецепт соуса сальса, фото

Мои замечания

  • В идеале применяется перец чили, но заменой ему послужит любой горький перец хорошего качества.
  • Лайм и лимон тут взаимозаменяемы. Оттенки вкуса получатся разными, но одинаково прекрасными.
  • Допустима любая любимая вами зелень.
  • Вареная сальса готовится из таких же ингредиентов, только овощи предварительно отвариваются. Рецепт приводить не буду.
    Думаю, что все понятно. Данный вариант пригоден для заготовки на зиму. Прокипятить, разложить в стерильные банки, закатать простерилизованными крышками, укутать до полного остывания. Зимой останется только лакомится.
  • Приготовленный нами соус имеет ярко-красный цвет. По испански — salsa roja. Из других составляющих готовят salsa verde — зеленый соус.

Итальянский рецепт сальса верде

Соус сальса верде, рецепт из петрушки, оливок, каперсов, оливкового масла.Ингредиенты

  • 1 небольшой пучок петрушки.
  • 1 лимон (вся цедра, столовая ложка сока).
  • 15 зеленых оливок.
  • 1 столовая ложка каперсов.
  • 0,5 стакана оливкового масла.
  • 1 зубчик чеснока.
  • 0,5 чайной ложки морской соли.
  • свежемолотый черный перец.

Технология приготовления

    1. Промытую зелень нарезать.
    2. Оливки и каперсы крупно порезать.
    3. Очищенный чеснок измельчить, посолить, раздавить ножом, положенным плашмя.
    4. Сложить все ингредиенты в чоппер или чашу блендера, туда же натереть цедру с лимона, выдавить сок.
    5. Измельчить, оставить настояться. Пусть составляющие обменяются ароматами, вкусами, настроением. Так лучше разовьется вкус соуса.

Примечания

  • Зеленый лук, кинза, майоран, базилик, шалфей, мята, эстрагон, листики чабера, тимьян, кервель, розмарин — допускается любое сочетание свежих трав. Ими можно заменить часть петрушки или использовать вместо нее.
  • Итальянская зеленая сальса способна удивительным образом преобразить и сделать выразительным вкус обыкновенной вареной, запеченной или тушеной рыбы, мяса, птицы, пресных овощей. Намазанная на хлеб, она превращается в чудесную закуску.
  • Немного анчоусов, лука, недозрелого крыжовника Как вам идея добавить такие составляющие?
  • Кстати, вот здесь  посмотрите на различные измельчители.  Возможно, присмотрите себе что-либо, а может быть выберите кому-то в подарок.

 Соус сальса верде из фейхоа

Соус сальса, рецепт из фейхоа

Я почему-то всегда думала, что из экзотической ягоды можно готовить только что-то сладкое. Протертые с сахаром фейхоа — отменное лакомство. Но, попробовав однажды в гостях жареную утиную грудку и запеченную баранью лопатку с зеленым соусом из их ароматной мякоти, пришла в неописуемый восторг. Делюсь с вами простейшим рецептом.

Ингредиенты

  • 5 штук крупных фейхоа.
  • 1 небольшая луковица.
  • 1 небольшой пучок петрушки.
  • 1 стручок зеленого чили.
  • свеже молотый черный перец.
  • соль.
  • сахар.

Технология приготовления

  1. Очищенный лук нарезать кубиками.
  2. Помытые зелень, фейхоа с кожурой и перец порезать.
  3. Измельчить любым чудом техники до состояния пасты, не забыв добавить соль, сахар и черный перец.

Заметки на полях

  • Петрушка имеет «хороший характер», она подстраивается практически под любой вкус, аромат ее ненавязчив. Поэтому именно к этому соусу я советую только ее. Лук ароматен, но он, как ни странно, не заглушает нежный аромат фейхоа, а только усиливает его. Другая зелень, например, любимый мною базилик, вступает в противоречие с основным запахом, что делает вкус блюда значительно грубее.
  • Похожий соус можно сделать из киви. Только ингредиенты для него надо мелко нарезать ножом.
  • Если к основному составу добавить немного оливкового масла, то соус подойдет к нежирной рыбе, вареной индейке или курице.
  • Можно сделать более фактурный вариант с небольшими целыми кусочками составляющих.

Источник

рецептысоусысальсакулинария
1
Обсудить

Картина дня

наверх