Блины в нашей семье любят все, поэтому пеку я их чуть ли не каждое утро. Естественно, начинки мы перепробовали самые разные: и сладкие, и несладкие. Удивительно, но, что ни заверни в блинчик, получается вкусно и сытно!
Полгода назад я впервые попробовала приготовить блины с селедкой. Честно говоря, не знала, как получится, сложно было даже представить вкус. Для приготовления начинки использовала еще горчицу, сметану и зелень. Результат приятно удивил, и теперь это одно из любимых блюд!
Ингредиенты
|Яйцо
|3 шт.
|Пшеничная мука
|220 г
|Молоко
|700 мл
|Сахар
|1 ст. л.
|Соль
|1 щеп.
|Подсолнечное масло
|2 ст. л.
|Сельдь
|4 шт.
|Сметана
|4 ст. л.
|Горчица
|1 ст. л.
|Красный лук
|1 шт.
|Укроп
|по вкусу
Приготовление
- Смешайте яйца, соль, сахар, муку и половину молока до однородности. Влейте вторую половину молока и растительное масло, хорошенько перемешайте.
- Смажьте сковороду растительным маслом и нажарьте тонких блинов.
- Чтобы приготовить начинку, мелко нарежьте филе сельди, добавьте сметану, горчицу и рубленые лук с укропом. Перемешайте.
- Выкладывайте на каждый блинчик немного начинки и сворачивайте их трубочкой или конвертиком.
Начинка из селедки для блинов — что-то новенькое, но очень удачное.Благодаря другим ингредиентам вкус получается похожим на красную рыбу. Выбирайте малосольную селедку и в меру острую горчицу. А какие начинки для блинов любите вы?
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