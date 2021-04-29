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Блины с селедкой

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Блины в нашей семье любят все, поэтому пеку я их чуть ли не каждое утро. Естественно, начинки мы перепробовали самые разные: и сладкие, и несладкие. Удивительно, но, что ни заверни в блинчик, получается вкусно и сытно!

Полгода назад я впервые попробовала приготовить блины с селедкой. Честно говоря, не знала, как получится, сложно было даже представить вкус. Для приготовления начинки использовала еще горчицу, сметану и зелень. Результат приятно удивил, и теперь это одно из любимых блюд!

Блины с селедкой

Ингредиенты

Яйцо 3 шт.
Пшеничная мука 220 г
Молоко 700 мл
Сахар 1 ст. л.
Соль 1 щеп.
Подсолнечное масло 2 ст. л.
Сельдь 4 шт.
Сметана 4 ст. л.
Горчица 1 ст. л.
Красный лук 1 шт.
Укроп по вкусу

 

Приготовление

  1. Смешайте яйца, соль, сахар, муку и половину молока до однородности. Влейте вторую половину молока и растительное масло, хорошенько перемешайте.Блины с селедкой
  2. Смажьте сковороду растительным маслом и нажарьте тонких блинов.Блины с селедкой
  3. Чтобы приготовить начинку, мелко нарежьте филе сельди, добавьте сметану, горчицу и рубленые лук с укропом. Перемешайте.Блины с селедкой
  4. Выкладывайте на каждый блинчик немного начинки и сворачивайте их трубочкой или конвертиком.Блины с селедкой

Начинка из селедки для блинов — что-то новенькое, но очень удачное.

Благодаря другим ингредиентам вкус получается похожим на красную рыбу. Выбирайте малосольную селедку и в меру острую горчицу. А какие начинки для блинов любите вы?

 

 

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