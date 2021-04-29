Блины в нашей семье любят все, поэтому пеку я их чуть ли не каждое утро. Естественно, начинки мы перепробовали самые разные: и сладкие, и несладкие. Удивительно, но, что ни заверни в блинчик, получается вкусно и сытно!

Полгода назад я впервые попробовала приготовить блины с селедкой. Честно говоря, не знала, как получится, сложно было даже представить вкус. Для приготовления начинки использовала еще горчицу, сметану и зелень. Результат приятно удивил, и теперь это одно из любимых блюд!

Ингредиенты

Яйцо 3 шт. Пшеничная мука 220 г Молоко 700 мл Сахар 1 ст. л. Соль 1 щеп. Подсолнечное масло 2 ст. л. Сельдь 4 шт. Сметана 4 ст. л. Горчица 1 ст. л. Красный лук 1 шт. Укроп по вкусу

Приготовление

Смешайте яйца, соль, сахар, муку и половину молока до однородности. Влейте вторую половину молока и растительное масло, хорошенько перемешайте. Смажьте сковороду растительным маслом и нажарьте тонких блинов. Чтобы приготовить начинку, мелко нарежьте филе сельди, добавьте сметану, горчицу и рубленые лук с укропом. Перемешайте. Выкладывайте на каждый блинчик немного начинки и сворачивайте их трубочкой или конвертиком.

Начинка из селедки для блинов — что-то новенькое, но очень удачное.

Благодаря другим ингредиентам вкус получается похожим на красную рыбу. Выбирайте малосольную селедку и в меру острую горчицу. А какие начинки для блинов любите вы?