Жареная рыба: как приготовить, чтобы все ахнули

7 споcoбов приготовить жареную рыбу так, чтобы все ахнули. Oдин из самых распространенных способов приготовить вкусную рыбу — это пожарить ее на сковороде. Для жapки используется панировка или кляр.

Большинство кулинаров сходятся во мнении, что второй вариант более выгоден. Cудите сами: кляр не дает рыбе контактировать с маслом и впитывать лишний жир, при этом рыба пропитывается вкусом кляра и готовится в своем соку. То есть получается очень нежной и сочной внутри.

Кроме того, жидкое тесто в процессе готовки придает объем блюду и делает его более сытным. Семь рецептов вкусного кляра. Все рецепты простые и быстрые.

Сырный кляр для рыбы

Ингредиенты:

3 ст. л. майонеза

4 яйца

100 г твердого сыра

Приготовление:

Слегка взбейте яйца с майонезом, добавьте тертый на средней терке сыр. Посолите, поперчите, всыпьте муку и тщательно перемешайте.

Картофельный кляр для рыбы

Ингредиенты:

3 клубня картофеля

1 яйцо

2 ст. л. муки

соль по вкусу

Приготовление:

Картофель натрите на крупной терке. Добавьте в получившуюся массу яйцо, муку и соль. Хорошенько перемешайте.

Кляр по-китайски для красной рыбы

Ингредиенты:

1 яйцо

2 ст. л. кукурузного крахмала

соль по вкусу

специи по вкусу

Приготовление:

Яйцо взбейте с солью и специями, добавьте крахмал.

Кляр на пиве

Ингредиенты:

3 яйца

200 г муки

200 мл темного пива

0,3 ч. л. соли

Приготовление:

Тщательно перемешайте. Кусочки рыбного филе в этом кляре рекомендуется жарить на очень сильном огне. Кстати, этот кляр хорошо подходит и для приготовления маринованных куриных крылышек.

Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с пивом и мукой. Белки взбейте в крепкую пену и введите в смесь с мукой и желтками. Аккуратно перемешайте.

Кляр на минералке

Ингредиенты:

4 яйца

1,5 стак. муки

0,5 стак. молока

0,5 стак. минеральной воды

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с солью и сахаром, затем влейте минералку и молоко. Тщательно перемешайте. Белки взбейте миксером в пену и добавьте в готовую смесь. Затем всыпьте муку частями и перемешайте до однородности.

Кляр без яиц (постный)

Ингредиенты:

1 стак. муки (пшеничной или гороховой)

70 мл воды

0,5 ч. л. соды

соль по вкусу

мускатный орех по вкусу

зелень по вкусу

Приготовление:

Смешайте муку с солью, содой, мускатным орехом (по желанию) и мелко рубленной зеленью. К сухой смеси постепенно вливайте воду, взбивая венчиком, пока масса не будет однородной.

Белковый кляр

Самый нежный из всех описанных выше.

Ингредиенты:

4 яичных белка

3 ст. л. муки

1 ч. л. воды

соль по вкусу

Приготовление:

Взбейте яичные белки с солью, добавьте просеянную муку и воду. Тщательно перемешайте. Кляр по консистенции должен получиться такой, как на жидкие блины.

Примите во внимание и следующие советы по жарке рыбы в кляре: кусочки филе выкладывайте только в сильно разогретое масло и не очень плотно друг к другу, иначе они слипнутся; чтобы получилась хрустящая корочка, не накрывайте сковороду во время жарки крышкой.