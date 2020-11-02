Жареная рыба: как приготовить, чтобы все ахнули

7 споcoбов приготовить жареную рыбу так, чтобы все ахнули. Oдин из самых распространенных способов приготовить вкусную рыбу — это пожарить ее на сковороде. Для жapки используется панировка или кляр.
Большинство кулинаров сходятся во мнении, что второй вариант более выгоден. Cудите сами: кляр не дает рыбе контактировать с маслом и впитывать лишний жир, при этом рыба пропитывается вкусом кляра и готовится в своем соку. То есть получается очень нежной и сочной внутри.
Кроме того, жидкое тесто в процессе готовки придает объем блюду и делает его более сытным. Семь рецептов вкусного кляра. Все рецепты простые и быстрые.
Сырный кляр для рыбы
Ингредиенты:
- 3 ст. л. майонеза
- 4 яйца
- 100 г твердого сыра
Приготовление:
Слегка взбейте яйца с майонезом, добавьте тертый на средней терке сыр. Посолите, поперчите, всыпьте муку и тщательно перемешайте.
Картофельный кляр для рыбы
Ингредиенты:
- 3 клубня картофеля
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- соль по вкусу
Приготовление:
Картофель натрите на крупной терке. Добавьте в получившуюся массу яйцо, муку и соль. Хорошенько перемешайте.
Кляр по-китайски для красной рыбы
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- соль по вкусу
- специи по вкусу
Приготовление:
Яйцо взбейте с солью и специями, добавьте крахмал.Тщательно перемешайте. Кусочки рыбного филе в этом кляре рекомендуется жарить на очень сильном огне. Кстати, этот кляр хорошо подходит и для приготовления маринованных куриных крылышек.
Кляр на пиве
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 200 г муки
- 200 мл темного пива
- 0,3 ч. л. соли
Приготовление:
Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с пивом и мукой. Белки взбейте в крепкую пену и введите в смесь с мукой и желтками. Аккуратно перемешайте.
Кляр на минералке
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1,5 стак. муки
- 0,5 стак. молока
- 0,5 стак. минеральной воды
- 0,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
Приготовление:
Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с солью и сахаром, затем влейте минералку и молоко. Тщательно перемешайте. Белки взбейте миксером в пену и добавьте в готовую смесь. Затем всыпьте муку частями и перемешайте до однородности.
Кляр без яиц (постный)
Ингредиенты:
- 1 стак. муки (пшеничной или гороховой)
- 70 мл воды
- 0,5 ч. л. соды
- соль по вкусу
- мускатный орех по вкусу
- зелень по вкусу
Приготовление:
Смешайте муку с солью, содой, мускатным орехом (по желанию) и мелко рубленной зеленью. К сухой смеси постепенно вливайте воду, взбивая венчиком, пока масса не будет однородной.
Белковый кляр
Самый нежный из всех описанных выше.
Ингредиенты:
- 4 яичных белка
- 3 ст. л. муки
- 1 ч. л. воды
- соль по вкусу
Приготовление:
Взбейте яичные белки с солью, добавьте просеянную муку и воду. Тщательно перемешайте. Кляр по консистенции должен получиться такой, как на жидкие блины.
Примите во внимание и следующие советы по жарке рыбы в кляре: кусочки филе выкладывайте только в сильно разогретое масло и не очень плотно друг к другу, иначе они слипнутся; чтобы получилась хрустящая корочка, не накрывайте сковороду во время жарки крышкой.
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