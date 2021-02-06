Печенье «хворост» в виде красивых розочек, по-домашнему

Ингредиенты

куриные яйца 2 шт.

соль 0,25 ч.л.

пшеничная мука 170 гр.

сода 0,33 ч.л.

сахарная пудра 50 гр.

растительное масло 500 мл.

Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления вкуснейшего домашнего хвороста в виде красивых розочек подготавливаем необходимые продукты.

Разбиваем в глубокую миску два куриных яйца, высыпаем в нее одну четверть чайной ложки соли и тщательно взбиваем до однородной массы.

Просеиваем в миску с яичной массой сто семьдесят граммов пшеничной муки, высыпаем одну треть чайной ложки соды и замешиваем тесто нужной консистенции, которое затем хорошо вымешиваем и собрав в комок убираем на тридцать минут в целлофановый пакет.

Насыпаем на стол небольшое количество муки и разделяем тесто на две одинаковые части, которые затем раскатываем до тонких лепешек, после чего нарезаем ажурным ножом лепешки на несколько полосок теста шириной два с половиной-три сантиметра.

Наливаем в сотейник пятьсот миллилитров растительного масла и нагреваем его на плите.

Каждую полоску теста накручиваем на вилку и аккуратно выкладываем в сотейник с кипящим маслом и переворачивая при помощи второй вилки обжариваем розочки до золотистого цвета с двух сторон.

Обжаренные розочки выкладываем на застеленную салфеткой тарелку и присыпаем сверху сахарной пудрой.

Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейший домашний хворост в виде красивых розочек дома вместе!

Приятного Всем аппетита Дорогие друзья!

Пошаговые фото рецепта

Видео рецепт