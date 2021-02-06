Печенье «хворост» в виде красивых розочек, по-домашнему

Ингредиенты
- куриные яйца 2 шт.
- соль 0,25 ч.л.
- пшеничная мука 170 гр.
- сода 0,33 ч.л.
- сахарная пудра 50 гр.
- растительное масло 500 мл.
Пошаговый рецепт приготовления
Для приготовления вкуснейшего домашнего хвороста в виде красивых розочек подготавливаем необходимые продукты.
Разбиваем в глубокую миску два куриных яйца, высыпаем в нее одну четверть чайной ложки соли и тщательно взбиваем до однородной массы.
Просеиваем в миску с яичной массой сто семьдесят граммов пшеничной муки, высыпаем одну треть чайной ложки соды и замешиваем тесто нужной консистенции, которое затем хорошо вымешиваем и собрав в комок убираем на тридцать минут в целлофановый пакет.
Насыпаем на стол небольшое количество муки и разделяем тесто на две одинаковые части, которые затем раскатываем до тонких лепешек, после чего нарезаем ажурным ножом лепешки на несколько полосок теста шириной два с половиной-три сантиметра.
Наливаем в сотейник пятьсот миллилитров растительного масла и нагреваем его на плите.
Каждую полоску теста накручиваем на вилку и аккуратно выкладываем в сотейник с кипящим маслом и переворачивая при помощи второй вилки обжариваем розочки до золотистого цвета с двух сторон.
Обжаренные розочки выкладываем на застеленную салфеткой тарелку и присыпаем сверху сахарной пудрой.
Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейший домашний хворост в виде красивых розочек дома вместе!
Приятного Всем аппетита Дорогие друзья!
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