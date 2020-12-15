Лучшие салаты на праздничный стол: 5 простых рецептов

Ох уж эти предпраздничные дни. Столько нужно успеть: купить подарки и продукты, составить меню и воплотить его в жизнь. Даже если вы не планируете принимать гостей, побаловать родных чем-нибудь вкусненьким всё равно нужно. Я каждый год устраиваю домашние посиделки в тесной компании. И уже выбрала лучшие салаты на праздничный стол.

Все они без особых изощрений. Но в любое блюдо можно добавить изюминку. В прошлом году я использовала говяжий язык и вырезку. В этом заменила мясо на курицу, чтобы не разозлить «бычка». Салаты получаются очень сытные и вкусные, такие любят мужчины. А для нас, девочек, я сделаю закуски из красной рыбы.

Какие лучшие салаты подать на праздничный стол

Салат с куриной грудкой и зеленым горошком

Ингредиенты

300 г отварного куриного филе

3 яйца

0,5 банки консервированного горошка

1 перо зеленого лука

3 помидора

1 ст. л. сметаны

1 ст. л. майонеза

соль по вкусу

Приготовление

Помидоры разрежьте пополам и извлеките семена. Порежьте мякоть кубиками. Отварите куриное филе и яйца. Тоже нарежьте маленькими кубиками. Измельчите лук. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Заправьте сметаной и майонезом.

Салат «Рог изобилия»

Ингредиенты

1 яйцо

30 г мягкого сыра

50 г куриной грудки

6 плодов чернослива

2 ст. л. сметаны

л. сметаны 6 грецких орехов

50 г огурца

5 г кедровых орехов

0,5 ч. л. горчицы

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Приготовление

Взбейте яйцо с солью и перцем. Добавьте тертый сыр и перемешайте. Выложите массу на разогретую сковороду, разровняйте и пожарьте блин. Разрежьте его пополам. Из каждой части сверните кулек. Порежьте огурец, чернослив и вареное куриное филе соломкой. Грецкие орехи порубите ножом. Смешайте сметану с горчицей, посолите по вкусу. Соедините все ингредиенты, добавьте заправку и перемешайте. Начините рожки и выложите на тарелку так, чтобы начинка высыпалась из рожка. Украсьте кедровыми орехами и зеленью.

Салат «Гроздь винограда»

Ингредиенты

400 г копченого куриного филе

300 г твердого сыра

3 яйца

300 г синего винограда без косточки

100 г майонеза

1 веточка петрушки

Приготовление

Отварите яйца и разделите их на желтки и белки. Отдельно натрите на мелкой терке. Мелко нарежьте филе и натрите сыр. Выложите салат слоями в форме виноградной лозы. Сначала белки, затем филе, желтки, сыр. Каждый слой покройте сеткой из майонеза. Разрежьте виноград на половинки и выложите поверх салата. Подавайте охлажденным с веточкой петрушки.

Салат «Невеста»

Ингредиенты

300 г копченой курицы

2 плавленых сырка

4 яйца

1 луковица

2 картофеля

1 ст. л. уксуса

100–150 г майонеза

1 ч. л. сахара

Приготовление

Мелко нарежьте лук, залейте его кипятком, добавьте уксус и сахар, перемешайте и оставьте на 20 минут. Отварите картофель и яйца. Натрите картошку на крупной терке, сырки на мелкой. Также на мелкой терке нужно натереть отдельно яичные желтки и белки. Нарежьте курицу маленькими кубиками и выложите первым слоем на блюдо. Покройте майонезной сеткой. Затем выложите лук и картофель, майонез, желтки, плавленый сыр, майонез и сверху засыпьте всё белками. Уберите в холодильник на 2–3 часа.

Салат «Сытый кум»

Ингредиенты

1 куриное филе

100 г голландского сыра

1 банка консервированных ананасов

100 г шампиньонов

5 грецких орехов

1 пуч. кинзы

150–200 г майонеза

Приготовление

Отварите куриное филе в подсоленной воде. Дайте остыть и нарежьте кубиками. Нарежьте шампиньоны ломтиками, обжарьте на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета. Нарежьте ананасы кубиками. Слегка обжарьте грецкие орехи. Натрите сыр на крупной терке. Измельчите кинзу. Соедините ингредиенты, добавьте майонез и перемешайте. Можете украсить салат зеленью и маринованными грибами.

Чтобы сделать праздничные салаты менее калорийными, замените майонез нежирной сметаной. Еще в последнее время стало популярным заправлять блюда греческим йогуртом. Каждый из рецептов достаточно простой и быстрый в приготовлении. Так что у хозяюшки останется время и на себя.