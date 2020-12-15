Лучшие салаты на праздничный стол: 5 простых рецептов

Ох уж эти предпраздничные дни. Столько нужно успеть: купить подарки и продукты, составить меню и воплотить его в жизнь. Даже если вы не планируете принимать гостей, побаловать родных чем-нибудь вкусненьким всё равно нужно. Я каждый год устраиваю домашние посиделки в тесной компании. И уже выбрала лучшие салаты на праздничный стол.
Все они без особых изощрений. Но в любое блюдо можно добавить изюминку. В прошлом году я использовала говяжий язык и вырезку. В этом заменила мясо на курицу, чтобы не разозлить «бычка». Салаты получаются очень сытные и вкусные, такие любят мужчины. А для нас, девочек, я сделаю закуски из красной рыбы.
Какие лучшие салаты подать на праздничный стол
Салат с куриной грудкой и зеленым горошком
Ингредиенты
- 300 г отварного куриного филе
- 3 яйца
- 0,5 банки консервированного горошка
- 1 перо зеленого лука
- 3 помидора
- 1 ст. л. сметаны
- 1 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Приготовление
- Помидоры разрежьте пополам и извлеките семена. Порежьте мякоть кубиками.
- Отварите куриное филе и яйца. Тоже нарежьте маленькими кубиками. Измельчите лук.
- Смешайте все ингредиенты в салатнике. Заправьте сметаной и майонезом.
Салат «Рог изобилия»
Ингредиенты
- 1 яйцо
- 30 г мягкого сыра
- 50 г куриной грудки
- 6 плодов чернослива
- 2 ст. л. сметаны
- 6 грецких орехов
- 50 г огурца
- 5 г кедровых орехов
- 0,5 ч. л. горчицы
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление
- Взбейте яйцо с солью и перцем. Добавьте тертый сыр и перемешайте.
- Выложите массу на разогретую сковороду, разровняйте и пожарьте блин. Разрежьте его пополам. Из каждой части сверните кулек.
- Порежьте огурец, чернослив и вареное куриное филе соломкой. Грецкие орехи порубите ножом. Смешайте сметану с горчицей, посолите по вкусу.
- Соедините все ингредиенты, добавьте заправку и перемешайте. Начините рожки и выложите на тарелку так, чтобы начинка высыпалась из рожка. Украсьте кедровыми орехами и зеленью.
Салат «Гроздь винограда»
Ингредиенты
- 400 г копченого куриного филе
- 300 г твердого сыра
- 3 яйца
- 300 г синего винограда без косточки
- 100 г майонеза
- 1 веточка петрушки
Приготовление
- Отварите яйца и разделите их на желтки и белки. Отдельно натрите на мелкой терке. Мелко нарежьте филе и натрите сыр.
- Выложите салат слоями в форме виноградной лозы. Сначала белки, затем филе, желтки, сыр. Каждый слой покройте сеткой из майонеза.
- Разрежьте виноград на половинки и выложите поверх салата. Подавайте охлажденным с веточкой петрушки.
Салат «Невеста»
Ингредиенты
- 300 г копченой курицы
- 2 плавленых сырка
- 4 яйца
- 1 луковица
- 2 картофеля
- 1 ст. л. уксуса
- 100–150 г майонеза
- 1 ч. л. сахара
Приготовление
- Мелко нарежьте лук, залейте его кипятком, добавьте уксус и сахар, перемешайте и оставьте на 20 минут.
- Отварите картофель и яйца. Натрите картошку на крупной терке, сырки на мелкой. Также на мелкой терке нужно натереть отдельно яичные желтки и белки.
- Нарежьте курицу маленькими кубиками и выложите первым слоем на блюдо. Покройте майонезной сеткой.
- Затем выложите лук и картофель, майонез, желтки, плавленый сыр, майонез и сверху засыпьте всё белками. Уберите в холодильник на 2–3 часа.
Салат «Сытый кум»
Ингредиенты
- 1 куриное филе
- 100 г голландского сыра
- 1 банка консервированных ананасов
- 100 г шампиньонов
- 5 грецких орехов
- 1 пуч. кинзы
- 150–200 г майонеза
Приготовление
- Отварите куриное филе в подсоленной воде. Дайте остыть и нарежьте кубиками.
- Нарежьте шампиньоны ломтиками, обжарьте на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета.
- Нарежьте ананасы кубиками. Слегка обжарьте грецкие орехи. Натрите сыр на крупной терке. Измельчите кинзу.
- Соедините ингредиенты, добавьте майонез и перемешайте. Можете украсить салат зеленью и маринованными грибами.
Чтобы сделать праздничные салаты менее калорийными, замените майонез нежирной сметаной. Еще в последнее время стало популярным заправлять блюда греческим йогуртом. Каждый из рецептов достаточно простой и быстрый в приготовлении. Так что у хозяюшки останется время и на себя.
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