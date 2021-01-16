Как быстро превратить спагетти в блюдо, которое съедят все – даже те, кто не ест макароны

В России любили и любят спагетти. Тем более, что их можно приготовить сотней различных способов. Если вы закупились спагетти, но не знаете, что делать с этим богатством, мы вам поможем. Для начала - три беспроигрышные идеи.

Спагетти - идеальный продукт для того, чтобы быстро и вкусно накормить мужа и детей. Ведь они нравятся и большим, и маленьким. Их так интересно и увлекательно есть, пытаясь накрутить на вилку и не потерять, пока несёшь её ко рту. А ещё достаточно добавить к правильно сваренной пасте парочку базовых «волшебных» ингредиентов, и блюдо готово. И каждый раз оно будет неповторимым.

Вот 3 способа волшебного перевоплощения обычных спагетти в оригинальное блюдо итальянской кухни.

Как сварить спагетти

Не спагетти ждёт людей, а люди – спагетти. Поэтому сначала подготовьте все дополнительные ингредиенты или соус, а потом варите пасту. На приготовление спагетти, после того, как их опустили в кипящую подсоленную воду, в среднем потребуется 7-9 мин. Варите обязательно в большой кастрюле из расчёта 1 л на каждые 100 г сухой пасты. На одну порцию достаточно 60 г спагетти.

3 супер добавки к спагетти

Консервированные помидоры в собственном соку + лук, чеснок, растительное масло и щепотка сахара

Можно использовать целые консервированные помидоры, измельченные или протёртые томаты, и даже томатную пасту.

А вот кетчуп использовать не рекомендуем. Приготовьте свой домашний томатный соус к спагетти – пошлите мысленный привет Италии, сражающейся с коронавирусом.

Консервированные помидоры в собственном соку

Лук и чеснок нужно мелко нарезать, обжарить в сковороде с растительным маслом до мягкости и светло-золотистого цвета. Добавить консервированные помидоры вместе с соком. Если это целые томаты, нарезать их кубиками или пробить в блендере. Если берете томатную пасту, разбавьть её немного водой, томатным соком или овощным бульоном до консистенции молочного коктейля, а потом выливайте в сковороду. При постоянном помешивании довести смесь до кипения и прогреть на слабом огне до загущения, минимум 10 мин. В самом конце добавить щепотку сахара. Энергично перемешать. Сахар раскроет вкус томатов и сделает его более ярким. Готовьте соус из расчёта примерно 1 стакан соуса на 120 г сухой пасты. Спагетти не должны плавать в соусе.

Когда спагетти будут сварены до состояния «аль денте», откинуть их на дуршлаг, сохранив примерно 50-60 мл отвара. Соус вернуть на плиту. Добавить спагетти и отвар, перемешать, прогреть 30-45 сек на среднем огне и подавать. Отвар «свяжет» все ингредиенты домашнего соуса и сделает его более цельным и однородным.

При желании в соус можно добавить сухие пряные травы (розмарин, шалфей, орегано, тимьян) и мелко нарезанные вяленые томаты.

Вкусное оливковое масло «экста вирджин» + свежие помидоры + свежемолотый чёрный перец

Помидоры (лучше предварительно бланшированные и очищенные от кожицы) нарезать средними кубиками, полить маслом и щедро приправить перцем. Посолить. Оставить на 5-7 мин., или пока помидоры не дадут сок. Перемешать и разложить по тарелкам со спагетти.

Оливковое масло

При желании помидоры можно посыпать мелко нарезанным базиликом и максимально мелко нарезанными кусочками перца чили (без семян и перегородок).

Лимон и сливочное масло + чеснок и свежемолотый черный перец

Натереть цедру лимона на мелкой тёрке, не затрагивая белую мякоть. Выжать из лимона сок. Растопить в сковороде сливочное масло. Уменьшить огонь до минимума, добавить цедру и мелко нарезанный чеснок (можно приготовить блюдо и без него) и прогреть, помешивая, до появления аромата, 1-2 мин. Добавить лимонный сок (без косточек!), перемешать и снять с огня.

Когда спагетти будут сварены до состояния «аль денте», откинуть на дуршлаг, сохранив примерно 50-60 мл отвара. Чесночно-лимонную смесь вернуть на плиту. Добавить спагетти и отвар, перемешать, прогреть 30-45 сек на среднем огне и подавать. Для тех, кто ценит приятную кислинку, спагетти можно подать с ломтиком лимона, посыпанным морской солью.

Лимоны

При желании посыпьте пасту, разложенную по тарелкам, натёртым твёрдым сыром и мелко нарезанной петрушкой, перемешайте. У вас получились не просто макароны с сыром, а традиционное блюдо pasta al limone (паста аль лимоне) амальфийского побережья Италии.