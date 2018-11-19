Секреты приготовления салатов с ананасом

Ананас – это экзотический фрукт, который многие успели полюбить. И, конечно, он смог занять своё почётное место на праздничных столах. Узнайте, какие изысканные салаты можно приготовить из ананаса.

Способы приготовления салатов с ананасами

Как приготовить потрясающий салат с ананасом, который станет главным блюдом праздничного стола и покорит всех гостей? Предлагаем несколько интересных вариантов.

Вариант первый

Фрукт идеально сочетается с курицей, поэтому первый салат готовится на основе данного компонента. Вот что вам понадобится:

300 г куриного филе;

около 200 г ананаса;

зубец чеснока;

100 г твёрдого сыра;

для заправки майонез и соль.

Приготовление:

Куриное филе нужно сварить до готовности, немного остудить и порезать кубиками или длинными ломтиками. Ананас также нарежьте кусочками формы, соответствующей ломтикам курицы (так салат будет гармоничным и красивым). Чеснок после очистки любым способом измельчите: можно его пропустить через пресс или потереть. Сразу смешайте его с майонезом и солью, чтобы получилась ароматная пикантная заправка. Сыр натрите на средней или крупной тёрке. Теперь смешайте ананасы и курицу с сыром, добавьте подготовленную заправку и всё хорошо перемешайте. Вкусный салатик готов!

Вариант второй

Такой рецепт позволит приготовить свежий и лёгкий практически летний салат. Подготовьте продукты:

250 г ананаса;

два яйца;

два свежих огурца;

банка консервированной или примерно 150 г отварной кукурузы;

300 г куриной грудки;

майонез, соль.

Описание процесса:

Филе курицы следует сварить в слегка подсоленной воде и либо разделить на волокна, либо порезать соломкой. Ананас нарезается длинными ломтиками. Яйца отвариваются вкрутую и режутся ножом. Огурец надо также порезать соломкой. Если кожура окажется слишком плотной, её удалите. В салатнице соедините все компоненты, смешайте их с майонезом, не забыв по вкусу добавить соль.

Вариант третий

Попробуйте сделать многокомпонентный салат с ананасами, с грибами и некоторыми другими ингредиентами. Вам нужно:

300-350 г шампиньонов или белых грибов;

300 г курицы;

луковица;

150 г ананаса;

три куриных яйца;

80 г сыра твёрдого сорта;

1 плавленый сырок (достаточно твёрдый, мягкий не подойдёт);

немного масла;

майонез для заправки и соль.

Инструкция:

Первым делом отварите курицу, а когда она немного остынет, нарежьте кубиками. Таким же способом измельчаются и ананасы. Лук после чистки нужно порезать тонкими полукольцами (допускается шинкование). Яйца, предварительно сваренные вкрутую, можно или потереть, или порубить. Небольшое количество масла прогрейте в сковороде и на нём жарьте до мягкости и готовности грибы. А чтобы салат получился более лёгким, можно продукт просто сварить. Твёрдый сыр натрите, то же самое сделайте и с плавленым. Далее все продукты надо укладывать слоями: сначала смешанные с луком шампиньоны, далее плавленый сыр, потом курица, затем ананасы, далее твёрдый сыр, а затем яйца. Майонезом достаточно промазать несколько слоёв, лучше более сухих.

Вариант четвёртый

Великолепный и необычный салат получится из ананасов с грецкими орехами. Подготовьте следующие компоненты:

250 г ветчины;

200 г ананасов;

три картошки;

три яйца;

100 г грецких орехов;

луковица;

майонез, соль.

Описание приготовления:

Картошку сварите, яйца тоже. Оба продукта почистите и на крупной тёрке потрите. Ананасы нужно порезать тоненькой соломкой. Орешки измельчите, но не очень сильно, чтобы их вкус хорошо ощущался в салате. Можно порубить их ножом. Ветчина нарезается тонкой соломкой. Лук надо или нашинковать или порезать полукольцами. Все ингредиенты соединяются, солятся и заправляются майонезом, после чего тщательно перемешиваются.

Вариант пятый

Можно сделать простой салатик с яйцом, ананасом и крабовыми палочками. Вот что для этого нужно:

полстакана риса;

банка кукурузы;

200 г крабовых палочек;

около 150 г ананаса;

три крупных яйца;

пучок укропа;

соль, майонез.

Инструкция:

Рис нужно сварить до готовности и промыть холодной водой, чтобы он не слипался. Ананасы порежьте небольшими кубиками, как и крабовые палочки. Сразу же можно порубить укроп. Яйца отвариваются вкрутую и рубятся ножом. Затем выкладывайте слои: сваренный рис, крабовые палочки, ананасы, яйца и кукуруза. Рис и верхушку салата обильно смажьте майонезом. И не забудьте посолить все слои.

Вариант шестой

Попробуйте приготовить этот очень вкусный и сытный салатик. Вот что нужно:

300 г свинины;

головка лука;

150 г чёрных оливок;

150 г ананасов;

ст. л. горчицы;

соль;

листовой салат;

майонез.

Приготовление:

Сначала займитесь свининой. Её нужно промыть и просушить, обмазать горчицей и посолить, завернуть в фольгу и запечь в духовке до румяности. Когда она достаточно остынет, порежьте мясо кубиками. Лук надо почистить и либо нарезать полукольцами, либо пошинковать. Ананасы порежьте кубиками. Теперь в миску сложите резанную жареную свинину, лук, оливки и ананасы, туда же порвите предварительно вымытый листовой салат. Всё заправьте майонезом, посолите и перемешайте.

Вариант седьмой

Подготовьте:

150 г пекинской капусты;

250 г креветок;

150 г ананаса;

небольшой гранат;

майонез.

Инструкция:

Креветки сварите и почистите. Капусту порежьте, но лишь мягкие части. Ананас нарежьте кубиками, гранат разделите на зёрнышки. В миске соедините все компоненты, посолите, заправьте и перемешайте.

Рекомендации

Несколько советов, которые сделают любой салат ещё более вкусным:

Пробуйте экспериментировать, но не забывайте о сочетаемости ингредиентов. Ананасы гармонично дополняют курицу и свинину, морепродукты. Также такой фрукт будет сочетаться с зеленью и зелёными овощами, создавая яркие цветовые композиции. Кроме того, ананас несколько разбавит плотные и довольно тяжёлые продукты, например, рис, авокадо, картошку. А чтобы подчеркнуть его вкус, добавляйте красные кислые ягоды или яблоки.

Можно использовать как свежие ананасы, так и консервированные. Но, приобретая фрукты целиком, выбирайте спелые, так как недозревшие обладают вяжущими свойствами, которые могут повлиять на вкус салата.

Ананас используется для придания салатам пикантности и изысканности, но его вкус не должен преобладать и сильно выделяться на фоне других продуктов. Поэтому количество таких фруктов должно быть умеренным или минимальным.

Смело используйте ананас для приготовления разнообразных необычных и изысканных салатов, которые украсят любой праздник.