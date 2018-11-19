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Секреты приготовления салатов с ананасом

Ананас – это экзотический фрукт, который многие успели полюбить. И, конечно, он смог занять своё почётное место на праздничных столах. Узнайте, какие изысканные салаты можно приготовить из ананаса.

Способы приготовления салатов с ананасами

Как приготовить потрясающий салат с ананасом, который станет главным блюдом праздничного стола и покорит всех гостей? Предлагаем несколько интересных вариантов.

Вариант первый

Секреты приготовления салатов с ананасом

Фрукт идеально сочетается с курицей, поэтому первый салат готовится на основе данного компонента. Вот что вам понадобится:

  • 300 г куриного филе;
  • около 200 г ананаса;
  • зубец чеснока;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • для заправки майонез и соль.

Приготовление:

  1. Куриное филе нужно сварить до готовности, немного остудить и порезать кубиками или длинными ломтиками.
  2. Ананас также нарежьте кусочками формы, соответствующей ломтикам курицы (так салат будет гармоничным и красивым).
  3. Чеснок после очистки любым способом измельчите: можно его пропустить через пресс или потереть. Сразу смешайте его с майонезом и солью, чтобы получилась ароматная пикантная заправка.
  4. Сыр натрите на средней или крупной тёрке.
  5. Теперь смешайте ананасы и курицу с сыром, добавьте подготовленную заправку и всё хорошо перемешайте.
    Вкусный салатик готов!

Вариант второй

Секреты приготовления салатов с ананасом

Такой рецепт позволит приготовить свежий и лёгкий практически летний салат. Подготовьте продукты:

  • 250 г ананаса;
  • два яйца;
  • два свежих огурца;
  • банка консервированной или примерно 150 г отварной кукурузы;
  • 300 г куриной грудки;
  • майонез, соль.

Описание процесса:

  1. Филе курицы следует сварить в слегка подсоленной воде и либо разделить на волокна, либо порезать соломкой.
  2. Ананас нарезается длинными ломтиками.
  3. Яйца отвариваются вкрутую и режутся ножом.
  4. Огурец надо также порезать соломкой. Если кожура окажется слишком плотной, её удалите.
  5. В салатнице соедините все компоненты, смешайте их с майонезом, не забыв по вкусу добавить соль.

Вариант третий

Секреты приготовления салатов с ананасом

Попробуйте сделать многокомпонентный салат с ананасами, с грибами и некоторыми другими ингредиентами. Вам нужно:

  • 300-350 г шампиньонов или белых грибов;
  • 300 г курицы;
  • луковица;
  • 150 г ананаса;
  • три куриных яйца;
  • 80 г сыра твёрдого сорта;
  • 1 плавленый сырок (достаточно твёрдый, мягкий не подойдёт);
  • немного масла;
  • майонез для заправки и соль.

Инструкция:

  1. Первым делом отварите курицу, а когда она немного остынет, нарежьте кубиками. Таким же способом измельчаются и ананасы.
  2. Лук после чистки нужно порезать тонкими полукольцами (допускается шинкование).
  3. Яйца, предварительно сваренные вкрутую, можно или потереть, или порубить.
  4. Небольшое количество масла прогрейте в сковороде и на нём жарьте до мягкости и готовности грибы. А чтобы салат получился более лёгким, можно продукт просто сварить.
  5. Твёрдый сыр натрите, то же самое сделайте и с плавленым.
  6. Далее все продукты надо укладывать слоями: сначала смешанные с луком шампиньоны, далее плавленый сыр, потом курица, затем ананасы, далее твёрдый сыр, а затем яйца. Майонезом достаточно промазать несколько слоёв, лучше более сухих.

Вариант четвёртый

Великолепный и необычный салат получится из ананасов с грецкими орехами. Подготовьте следующие компоненты:

  • 250 г ветчины;
  • 200 г ананасов;
  • три картошки;
  • три яйца;
  • 100 г грецких орехов;
  • луковица;
  • майонез, соль.

Описание приготовления:

  1. Картошку сварите, яйца тоже. Оба продукта почистите и на крупной тёрке потрите.
  2. Ананасы нужно порезать тоненькой соломкой.
  3. Орешки измельчите, но не очень сильно, чтобы их вкус хорошо ощущался в салате. Можно порубить их ножом.
  4. Ветчина нарезается тонкой соломкой. Лук надо или нашинковать или порезать полукольцами.
  5. Все ингредиенты соединяются, солятся и заправляются майонезом, после чего тщательно перемешиваются.

Вариант пятый

Секреты приготовления салатов с ананасом

Можно сделать простой салатик с яйцом, ананасом и крабовыми палочками. Вот что для этого нужно:

  • полстакана риса;
  • банка кукурузы;
  • 200 г крабовых палочек;
  • около 150 г ананаса;
  • три крупных яйца;
  • пучок укропа;
  • соль, майонез.

Инструкция:

  1. Рис нужно сварить до готовности и промыть холодной водой, чтобы он не слипался.
  2. Ананасы порежьте небольшими кубиками, как и крабовые палочки. Сразу же можно порубить укроп.
  3. Яйца отвариваются вкрутую и рубятся ножом.
  4. Затем выкладывайте слои: сваренный рис, крабовые палочки, ананасы, яйца и кукуруза. Рис и верхушку салата обильно смажьте майонезом. И не забудьте посолить все слои.

Вариант шестой

Секреты приготовления салатов с ананасом

Попробуйте приготовить этот очень вкусный и сытный салатик. Вот что нужно:

  • 300 г свинины;
  • головка лука;
  • 150 г чёрных оливок;
  • 150 г ананасов;
  • ст. л. горчицы;
  • соль;
  • листовой салат;
  • майонез.

Приготовление:

  1. Сначала займитесь свининой. Её нужно промыть и просушить, обмазать горчицей и посолить, завернуть в фольгу и запечь в духовке до румяности. Когда она достаточно остынет, порежьте мясо кубиками.
  2. Лук надо почистить и либо нарезать полукольцами, либо пошинковать. Ананасы порежьте кубиками.
  3. Теперь в миску сложите резанную жареную свинину, лук, оливки и ананасы, туда же порвите предварительно вымытый листовой салат. Всё заправьте майонезом, посолите и перемешайте.

Вариант седьмой

Подготовьте:

  • 150 г пекинской капусты;
  • 250 г креветок;
  • 150 г ананаса;
  • небольшой гранат;
  • майонез.

Инструкция:

  1. Креветки сварите и почистите.
  2. Капусту порежьте, но лишь мягкие части.
  3. Ананас нарежьте кубиками, гранат разделите на зёрнышки.
  4. В миске соедините все компоненты, посолите, заправьте и перемешайте.

Рекомендации

Секреты приготовления салатов с ананасом

Несколько советов, которые сделают любой салат ещё более вкусным:

  • Пробуйте экспериментировать, но не забывайте о сочетаемости ингредиентов. Ананасы гармонично дополняют курицу и свинину, морепродукты. Также такой фрукт будет сочетаться с зеленью и зелёными овощами, создавая яркие цветовые композиции. Кроме того, ананас несколько разбавит плотные и довольно тяжёлые продукты, например, рис, авокадо, картошку. А чтобы подчеркнуть его вкус, добавляйте красные кислые ягоды или яблоки.
  • Можно использовать как свежие ананасы, так и консервированные. Но, приобретая фрукты целиком, выбирайте спелые, так как недозревшие обладают вяжущими свойствами, которые могут повлиять на вкус салата.
  • Ананас используется для придания салатам пикантности и изысканности, но его вкус не должен преобладать и сильно выделяться на фоне других продуктов. Поэтому количество таких фруктов должно быть умеренным или минимальным.

Смело используйте ананас для приготовления разнообразных необычных и изысканных салатов, которые украсят любой праздник.

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рецептысалатыкулинария
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