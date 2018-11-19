Секреты приготовления салатов с ананасом

Ананас – это экзотический фрукт, который многие успели полюбить. И, конечно, он смог занять своё почётное место на праздничных столах. Узнайте, какие изысканные салаты можно приготовить из ананаса.
Способы приготовления салатов с ананасами
Как приготовить потрясающий салат с ананасом, который станет главным блюдом праздничного стола и покорит всех гостей? Предлагаем несколько интересных вариантов.
Вариант первый
Фрукт идеально сочетается с курицей, поэтому первый салат готовится на основе данного компонента. Вот что вам понадобится:
- 300 г куриного филе;
- около 200 г ананаса;
- зубец чеснока;
- 100 г твёрдого сыра;
- для заправки майонез и соль.
Приготовление:
- Куриное филе нужно сварить до готовности, немного остудить и порезать кубиками или длинными ломтиками.
- Ананас также нарежьте кусочками формы, соответствующей ломтикам курицы (так салат будет гармоничным и красивым).
- Чеснок после очистки любым способом измельчите: можно его пропустить через пресс или потереть. Сразу смешайте его с майонезом и солью, чтобы получилась ароматная пикантная заправка.
- Сыр натрите на средней или крупной тёрке.
- Теперь смешайте ананасы и курицу с сыром, добавьте подготовленную заправку и всё хорошо перемешайте. Вкусный салатик готов!
Вариант второй
Такой рецепт позволит приготовить свежий и лёгкий практически летний салат. Подготовьте продукты:
- 250 г ананаса;
- два яйца;
- два свежих огурца;
- банка консервированной или примерно 150 г отварной кукурузы;
- 300 г куриной грудки;
- майонез, соль.
Описание процесса:
- Филе курицы следует сварить в слегка подсоленной воде и либо разделить на волокна, либо порезать соломкой.
- Ананас нарезается длинными ломтиками.
- Яйца отвариваются вкрутую и режутся ножом.
- Огурец надо также порезать соломкой. Если кожура окажется слишком плотной, её удалите.
- В салатнице соедините все компоненты, смешайте их с майонезом, не забыв по вкусу добавить соль.
Вариант третий
Попробуйте сделать многокомпонентный салат с ананасами, с грибами и некоторыми другими ингредиентами. Вам нужно:
- 300-350 г шампиньонов или белых грибов;
- 300 г курицы;
- луковица;
- 150 г ананаса;
- три куриных яйца;
- 80 г сыра твёрдого сорта;
- 1 плавленый сырок (достаточно твёрдый, мягкий не подойдёт);
- немного масла;
- майонез для заправки и соль.
Инструкция:
- Первым делом отварите курицу, а когда она немного остынет, нарежьте кубиками. Таким же способом измельчаются и ананасы.
- Лук после чистки нужно порезать тонкими полукольцами (допускается шинкование).
- Яйца, предварительно сваренные вкрутую, можно или потереть, или порубить.
- Небольшое количество масла прогрейте в сковороде и на нём жарьте до мягкости и готовности грибы. А чтобы салат получился более лёгким, можно продукт просто сварить.
- Твёрдый сыр натрите, то же самое сделайте и с плавленым.
- Далее все продукты надо укладывать слоями: сначала смешанные с луком шампиньоны, далее плавленый сыр, потом курица, затем ананасы, далее твёрдый сыр, а затем яйца. Майонезом достаточно промазать несколько слоёв, лучше более сухих.
Вариант четвёртый
Великолепный и необычный салат получится из ананасов с грецкими орехами. Подготовьте следующие компоненты:
- 250 г ветчины;
- 200 г ананасов;
- три картошки;
- три яйца;
- 100 г грецких орехов;
- луковица;
- майонез, соль.
Описание приготовления:
- Картошку сварите, яйца тоже. Оба продукта почистите и на крупной тёрке потрите.
- Ананасы нужно порезать тоненькой соломкой.
- Орешки измельчите, но не очень сильно, чтобы их вкус хорошо ощущался в салате. Можно порубить их ножом.
- Ветчина нарезается тонкой соломкой. Лук надо или нашинковать или порезать полукольцами.
- Все ингредиенты соединяются, солятся и заправляются майонезом, после чего тщательно перемешиваются.
Вариант пятый
Можно сделать простой салатик с яйцом, ананасом и крабовыми палочками. Вот что для этого нужно:
- полстакана риса;
- банка кукурузы;
- 200 г крабовых палочек;
- около 150 г ананаса;
- три крупных яйца;
- пучок укропа;
- соль, майонез.
Инструкция:
- Рис нужно сварить до готовности и промыть холодной водой, чтобы он не слипался.
- Ананасы порежьте небольшими кубиками, как и крабовые палочки. Сразу же можно порубить укроп.
- Яйца отвариваются вкрутую и рубятся ножом.
- Затем выкладывайте слои: сваренный рис, крабовые палочки, ананасы, яйца и кукуруза. Рис и верхушку салата обильно смажьте майонезом. И не забудьте посолить все слои.
Вариант шестой
Попробуйте приготовить этот очень вкусный и сытный салатик. Вот что нужно:
- 300 г свинины;
- головка лука;
- 150 г чёрных оливок;
- 150 г ананасов;
- ст. л. горчицы;
- соль;
- листовой салат;
- майонез.
Приготовление:
- Сначала займитесь свининой. Её нужно промыть и просушить, обмазать горчицей и посолить, завернуть в фольгу и запечь в духовке до румяности. Когда она достаточно остынет, порежьте мясо кубиками.
- Лук надо почистить и либо нарезать полукольцами, либо пошинковать. Ананасы порежьте кубиками.
- Теперь в миску сложите резанную жареную свинину, лук, оливки и ананасы, туда же порвите предварительно вымытый листовой салат. Всё заправьте майонезом, посолите и перемешайте.
Вариант седьмой
Подготовьте:
- 150 г пекинской капусты;
- 250 г креветок;
- 150 г ананаса;
- небольшой гранат;
- майонез.
Инструкция:
- Креветки сварите и почистите.
- Капусту порежьте, но лишь мягкие части.
- Ананас нарежьте кубиками, гранат разделите на зёрнышки.
- В миске соедините все компоненты, посолите, заправьте и перемешайте.
Рекомендации
Несколько советов, которые сделают любой салат ещё более вкусным:
- Пробуйте экспериментировать, но не забывайте о сочетаемости ингредиентов. Ананасы гармонично дополняют курицу и свинину, морепродукты. Также такой фрукт будет сочетаться с зеленью и зелёными овощами, создавая яркие цветовые композиции. Кроме того, ананас несколько разбавит плотные и довольно тяжёлые продукты, например, рис, авокадо, картошку. А чтобы подчеркнуть его вкус, добавляйте красные кислые ягоды или яблоки.
- Можно использовать как свежие ананасы, так и консервированные. Но, приобретая фрукты целиком, выбирайте спелые, так как недозревшие обладают вяжущими свойствами, которые могут повлиять на вкус салата.
- Ананас используется для придания салатам пикантности и изысканности, но его вкус не должен преобладать и сильно выделяться на фоне других продуктов. Поэтому количество таких фруктов должно быть умеренным или минимальным.
Смело используйте ананас для приготовления разнообразных необычных и изысканных салатов, которые украсят любой праздник.
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