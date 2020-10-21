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Икра из тыквы, от которой все в восторге! Заготовки на зиму, консервация

Невероятно вкусная закуска из овощей - икра из тыквы. Полезный, вегетарианский, постный рецепт, который нравится всем. Можно консервировать и делать заготовки на зиму. Готовится блюдо очень легко и из самых простых, недорогих продуктов. Обязательно приготовьте, потому что вы и ваша семья будут в восторге! Потрясающий вкус!

Икра из тыквы, от которой все в восторге! Заготовки на зиму, консервация

Ингредиенты:

  • Тыква - 1 кг
  • Лук красный - 1 шт.
  • Морковь - 1/2 шт. (70 г.)
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Помидоры - 2 шт.
  • Сахар - 1 ст.л
  • Соль - 1 ч.л
  • Острый соус - 1 ст.л

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подготовить все ингредиенты.

Нарезать овощи.

Обжарить сперва лук, затем все остальные овощи.

Томить тыкву под крышкой на медленном огне в течении 40 минут.

В конце добавить помидоры.

Заправить и поместить в банки.

Можно законсервировать на зиму. 

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