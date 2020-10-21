Икра из тыквы, от которой все в восторге! Заготовки на зиму, консервация

Невероятно вкусная закуска из овощей - икра из тыквы. Полезный, вегетарианский, постный рецепт, который нравится всем. Можно консервировать и делать заготовки на зиму. Готовится блюдо очень легко и из самых простых, недорогих продуктов. Обязательно приготовьте, потому что вы и ваша семья будут в восторге! Потрясающий вкус!
Ингредиенты:
- Тыква - 1 кг
- Лук красный - 1 шт.
- Морковь - 1/2 шт. (70 г.)
- Чеснок - 2 зубчика
- Помидоры - 2 шт.
- Сахар - 1 ст.л
- Соль - 1 ч.л
- Острый соус - 1 ст.л
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить все ингредиенты.
Нарезать овощи.
Обжарить сперва лук, затем все остальные овощи.
Томить тыкву под крышкой на медленном огне в течении 40 минут.
В конце добавить помидоры.
Заправить и поместить в банки.
Можно законсервировать на зиму.
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