Как приготовить лук в духовке: вкус, будто приготовлен на мангале

Репчатый лук — это уникальный овощ, с помощью которого можно преобразить многие блюда, сделать их более ароматными и насыщенными. Сегодня мы с редакцией «МирТксен» расскажем, как приготовить лук в духовке в качестве закуски. Гарантируем, что этот рецепт изменит твои представления о луке в кулинарии.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛУК В ДУХОВКЕ

Рецепт очень простой, а процесс приготовления не займет много времени. И у плиты стоять не надо. Кстати, блюдо было неоднократно проверено на людях, которые терпеть не могут лук в любом виде. Но именно этот уплетают аж за обе щеки — до последнего кусочка. А запах у него такой, что устоять просто невозможно. Ну что, начнем?

ИНГРЕДИЕНТЫ

лук

черный перец

копченая сладкая паприка

соевый соус

растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Продукты я обычно беру на глаз. Понятное дело, что количество приправ будет зависеть от количества луковиц. Итак, чистим лук от шелухи, донце не убираем.

Разрезаем каждую луковицу на 4 части. За счет донца каждый кусочек будет держаться кучи и не распадется. Лук перекладываем в глубокую миску. Перчим, посыпаем паприкой. Замечу, что паприку лучше брать именно копченую. Тогда у готового лука получится такой вкус, будто он был приготовлен на мангале. Перемешиваем лук, чтобы он полностью покрылся специями. Кстати, можно добавить и любые другие приправы на свое усмотрение. Затем добавляем соевый соус и растительное масло, перемешиваем лук. Соль добавлять не нужно, так как мы используем соленый соевый соус. Можно оставить лук на какое-то время, чтобы он промариновался. Но можно и сразу отправлять в духовку. Лук выкладываем в специальный рукав для запекания. Равномерно распределяем, чтобы получился один слой. Рукав прокалываем в нескольких местах зубочисткой, чтобы выходил пар.

В духовке, разогретой до 200 °C, готовим наш лучок около 15 минут.

Вот и весь рецепт! Проще простого, правда? А вкуснотища какая… Запеченный лук можно подавать к картофелю, мясу, каше или даже просто с хлебом. Получается вкуснее, чем жареный, да и возиться не нужно у плиты. Очень рекомендую попробовать.

Приятного аппетита!