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Как приготовить лук в духовке: вкус, будто приготовлен на мангале

Репчатый лук — это уникальный овощ, с помощью которого можно преобразить многие блюда, сделать их более ароматными и насыщенными. Сегодня мы с редакцией «МирТксен» расскажем, как приготовить лук в духовке в качестве закуски. Гарантируем, что этот рецепт изменит твои представления о луке в кулинарии.

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КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛУК В ДУХОВКЕ

Рецепт очень простой, а процесс приготовления не займет много времени. И у плиты стоять не надо. Кстати, блюдо было неоднократно проверено на людях, которые терпеть не могут лук в любом виде. Но именно этот уплетают аж за обе щеки — до последнего кусочка. А запах у него такой, что устоять просто невозможно. Ну что, начнем?

Как приготовить лук в духовке: вкус, будто приготовлен на мангале

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • лук
  • черный перец
  • копченая сладкая паприка
  • соевый соус
  • растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Продукты я обычно беру на глаз. Понятное дело, что количество приправ будет зависеть от количества луковиц. Итак, чистим лук от шелухи, донце не убираем.
    Как приготовить лук в духовке: вкус, будто приготовлен на мангале
  2. Разрезаем каждую луковицу на 4 части. За счет донца каждый кусочек будет держаться кучи и не распадется.
  3. Лук перекладываем в глубокую миску. Перчим, посыпаем паприкой. Замечу, что паприку лучше брать именно копченую. Тогда у готового лука получится такой вкус, будто он был приготовлен на мангале.
    Перемешиваем лук, чтобы он полностью покрылся специями. Кстати, можно добавить и любые другие приправы на свое усмотрение.
  4. Затем добавляем соевый соус и растительное масло, перемешиваем лук. Соль добавлять не нужно, так как мы используем соленый соевый соус.Как приготовить лук в духовке: вкус, будто приготовлен на мангале
  5. Можно оставить лук на какое-то время, чтобы он промариновался. Но можно и сразу отправлять в духовку.
  6. Лук выкладываем в специальный рукав для запекания. Равномерно распределяем, чтобы получился один слой. Рукав прокалываем в нескольких местах зубочисткой, чтобы выходил пар.
    Как приготовить лук в духовке: вкус, будто приготовлен на мангале
  7. В духовке, разогретой до 200 °C, готовим наш лучок около 15 минут.

Как приготовить лук в духовке: вкус, будто приготовлен на мангале

Вот и весь рецепт! Проще простого, правда? А вкуснотища какая… Запеченный лук можно подавать к картофелю, мясу, каше или даже просто с хлебом. Получается вкуснее, чем жареный, да и возиться не нужно у плиты. Очень рекомендую попробовать.

Приятного аппетита!

 

 

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